北京疫情第二波、中印衝突、博爾頓新書和本周更多好故事

圖片版權 Reuters Image caption 北京突然出現的第二波疫情繼續蔓延，4天已累計確診79人。

本周是6月的第三周。過去幾個月，新冠疫情在中國大部分城市基本受控的情況下，北京繼續受第二波疫情困擾。自6月11日起，全市已經累計報告新冠病例200多宗。

國際方面，45年來中印邊境首次發生致命衝突。雖然雙方高層保持克制，但這場衝突體現了中印兩國對於加勒萬河谷的領土主權之爭長期存在。

美國前國家安全顧問博爾頓發新書，披露多個爆炸性消息，包括特朗普想要中國幫助他連任、特朗普曾表示他想執政兩屆等。過去幾周朝韓關係也突然變得緊張，在金正恩妹妹金與正威脅抹平朝韓聯絡辦公室後，朝鮮炸毀了位於邊境小鎮開城的該辦公室所在大樓。

剛剛過去的一周，BBC中文以上新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 邊界衝突：中印互指對方背信 「印軍20士兵喪生」

圖片版權 Getty Images Image caption 印度邊防士兵

發生在加勒萬山谷的戰鬥造成至少20名印度軍人死亡、76名印度軍人受傷，這是中印這兩個亞洲大國45年來首次發生致命衝突，雙方都指責對方入侵領土。

儘管兩國軍方人士展開密集對話，但雙方都暫無從前線撤軍的跡象。與此同時，兩國民間的對抗情緒繼續加劇。

2. 肺炎疫情：北京新發地市場群體感染會複製武漢爆發嗎

圖片版權 CNS Image caption 北京數以萬計的居民被要求進行核酸檢測。

中國北京突然出現的第二波新冠狀病毒疫情繼續蔓延。6月20日，中國國家衛健委通報稱，6月19日中國出現本土病例23例，其中北京22例。

此輪新出現的疫情中，北京南郊的一個大型農貿批發市場新發地市場是聚集性感染的發生地，幾乎所有病例都與之相關，但病毒究竟如何出現在市場上依然是未解之謎。

3. 美國前國安顧問新書揭習特會內幕 特朗普稱「純屬虛構」

圖片版權 EPA

美國前國家安全顧問博爾頓在新書中披露，美國總統特朗普與中國國家主席習近平的互動，特朗普向中國領導人表示，美國人很希望他修改憲法，以令他可以執政超過兩屆。

博爾頓（John Bolton）周三（17日）在《華爾街日報》上發表其新書《事發之室：白宮回憶錄》中涉及中國的一部分，披露特朗普與習近平在中美貿易談判過程中的大量互動，批評特朗普對華貿易政策「混亂」。

特朗普則在社交媒體推特上抨擊博爾頓是"瘋子"，該書由"謊言與虛構故事"組成，目的是抹黑他的形象。

4. 朝鮮炸毀位於開城的朝韓聯絡辦公室

圖片版權 AFP Image caption 位於開城工業園內的朝韓聯絡大樓

韓國官方稱，朝鮮炸毀了位於邊境小鎮開城的朝韓聯絡辦公室所在大樓。這一行動發生在朝鮮發出對韓國新的軍事威脅幾小時之後。

該聯絡辦公室位於朝鮮領土一側，在朝鮮領導人金正恩和韓國總統文在寅會面後設立，於2018年開始用於朝韓之間的溝通聯絡。今年1月新冠疫情爆發後，該辦公室處於空置狀態。因不滿來自韓國的氣球傳單，朝鮮領導人金正恩的妹妹金與正曾發表聲明，威脅要抹平這座聯絡辦公室。

5. 香港示威者流亡加拿大的掙扎與盼望

圖片版權 AFP Image caption 加拿大有幾十萬香港移民，當地多次有人舉辦聲援香港示威的行動。

因香港《逃犯條例》修訂案引發的示威活動已滿一週年，幾百名示威者為了逃避香港的牢獄之災，選擇離鄉背井流亡海外，其中幾十人選擇流亡到加拿大，申請政治庇護。

他們如何適應新生活？如何回首過去一年的香港？對自己和香港的未來有什麼期許？BBC中文訪問了兩位流亡到加拿大的香港示威者，了解其想法。