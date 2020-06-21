美國經濟學家預測美中冷戰對全球威脅「比病毒更大」

圖片版權 MICHAEL KOVAC Image caption 薩克斯認為，美國正試圖同中國發起新冷戰。

美國著名經濟學家傑弗裏·薩克斯（又譯傑弗瑞·薩克斯，Jeffrey Sachs）表示，對全世界來說，中國和美國之間日趨深化的冷戰可能比新冠病毒疫情更令人擔憂。

薩克斯是在接受BBC亞洲商業事務記者瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani)採訪時說出這番論點的。他表示，全球將在後新冠疫情時期進入一個「沒有任何領導的大規模分裂」階段。

薩克斯將中美兩國之間的敵意歸咎於美國政府。薩克斯對BBC表示，當前的美國分裂大於合作。

他還警告說，中美兩個超級大國之間的分歧將進一步加劇這一情況。他認為，美國正試圖同中國發起新冷戰。

他說，如果美國採取這種對策，並順這條路走下去的話，那兩國關係就將不會恢復正常。實際上兩國將會陷入更大的爭議和危險。

圖片版權 Reuters Image caption 美國禁止華為使用美國芯片技術，但允許美國公司與華為一起研製5G標凖。

中美緊張關係加劇

薩克斯的此番評論正值中美之間緊張關係在各方面持續增長之際。

中美之間除了持續已久的貿易戰外，特朗普總統最近還簽署了法律，授權美國制裁那些鎮壓新疆維吾爾穆斯林人的中國官員。

美國總統特朗普在接受《華爾街日報》採訪時表示，他認為中國還可能鼓勵新冠病毒在國際間的傳播，目的是為了破壞中國的經濟競爭對手們。

特朗普政府還有針對性的對中國一些公司實施打擊，特別是中國電信巨頭華為。華盛頓說華為是北京用來監視其客戶的工具，但中國和華為對此強烈否認。

有分析認為，特朗普對中國和華為的強硬立場很可能是他尋求總統競選連任的政治手段的一部分，至少美國前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）在其新書中是持這一觀點的。

薩克斯（Sachs）教授也認為，特朗普對華為的打壓絶不僅僅是出於安全考慮。薩克斯表示，美國失去了在5G上的領先地位，而5G技術是新數字經濟的重要組成部分。

華為正在全球市場中佔據越來越大的份額。薩克斯認為，是美國炮製出華為是全球性威脅這一說法。同時，美國希望說服其盟友選邊站隊，試圖破壞他們與華為的關係。

中印緊張升級

當然，目前與中國交惡的不僅僅是美國。

中印之間的邊境衝突再起，導致至少20名印度士兵死亡。雖然雙方並沒有交火，但卻是中國和印度之間近50年來最嚴重的暴力衝突。

與此同時，中國還積極為印度的近鄰巴基斯坦、緬甸、斯里蘭卡以及尼泊爾提供經濟項目援助。這讓德里擔心北京正試圖切斷印度在該地區的影響力。

薩克斯承認中國崛起讓其亞洲鄰國感到擔心，尤其是中國並未做出更多努力減少鄰國的擔心，來證明其和平崛起的意圖。

薩克斯說以他之見，中國完全在這方面可以做得更多些，以減輕周邊鄰國的那種真實恐懼感。但他表示，坦率來講選擇權在中國手裏。

薩克斯表示，如果中國選擇合作（包括區域合作）、外交協商以及多邊主義，換句話說——軟實力，因為中國是一個非常強大的國家，那麼，亞洲則將擁有一個無限的光明未來。