華裔音樂神童李映衡 小提琴天才的明星之路

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2020年，世界著名的英國王牌古典音樂唱片公司——迪卡古典唱片公司（Decca Classics）宣佈，與年僅12歲的澳大利亞華裔少年李映衡（Chirstian Li）簽約，他因此成為這家成立於1929年的老牌古典音樂公司有史以來最年輕的全球簽約藝術家。

在他的首張唱片中，他錄製了19世紀意大利小提琴家和作曲家安東尼奧·巴茲尼（Antonio Bazzini）的《小精靈舞曲》（La Ronde Des Lutins）。這首曲目以難度大而著稱，對演奏技術要求極高。

他說，自己幾年前第一次聽到這首曲子時就想學。

「我當時被震住了。是馬克西姆·文格洛夫（Maxim Vengerov）演奏的，我看他拉完整個曲子眼睛都沒眨一下。」

文格洛夫是當代著名的小提琴演奏家，也是李映衡的偶像。

天才少年

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李映衡出生在澳大利亞墨爾本，爸爸是工程師，媽媽是會計師，而他的天賦是音樂和小提琴。

他向BBC藝術事務記者呂蓓佳·瓊斯（Rebecca Jones） 表示， 「我拉小提琴的時候最開心也最自信，我可以表達自己的感受。」

李映衡如今成為古典音樂世界冉冉升起的少年巨星。他不到5歲時學習小提琴。他說： 「我的父母不會樂器，他們與音樂 沒有關係。」

但他學琴幾個月後，5歲時被一家嬰兒奶粉公司選中參加拍攝廣告演出，與他同做廣告的是在華人世界被稱為天王巨星的香港歌手張學友。

李映衡10歲時在古典音樂世界一鳴驚人，創下了一個世界紀錄。他贏得世界頂尖的小提琴比賽——梅紐因國際青少年小提琴比賽（Mehuhin）少年一等獎，成為該比賽自1983年創辦以來最年輕的一等獎獲得者。

圖片版權 Hansons Image caption 李映衡喜歡讀小說，喜歡《哈里波特》的魔幻世界

他謙虛地說： 「我當時也沒想到，沒想到自己能贏得這麼優秀的比賽。我當時沒想過要贏，只想好好拉琴。」

他獲獎的視頻現在已經被觀看了百萬次，而他演奏時的提琴，只有成年人用的標凖尺寸的一半大，曲目是意大利作曲家維瓦爾第18世紀創作的小提琴協奏曲《四季》中的《夏》。

李映衡承認自己在上台之前很緊張，可是演奏開始後就好了。他透露有一個小秘密幫助自己在登台時 「平靜下來，更有力氣」。

「我總是吃一個香蕉」。

哈里波特迷

李映衡提起自己的唱片錄音時透露，一共錄了兩遍： 「第二次我一點都沒出錯」。

他認為自己的演奏夠打90分： 「我比較滿意，但是還可以更好些。」

Image caption 英國大提琴手瑟庫·卡訥-梅森（Sheku Kanneh-Mason）是2016年BBC青年音樂家比賽的冠軍。

他每天放學後練琴4個小時，周末練琴時間更長。 「我習慣了練琴，很享受，練完之後感覺更輕鬆了。」

如果這聽起來好像他每天除了練琴就不再有遊戲玩耍的時間，那就錯了。李映衡強調自己並不是沒有業餘時間。他喜歡讀小說，喜歡《哈里波特》的魔幻世界，還說他下次來英國希望去看哈里波特影城。

他說喜歡游泳、騎車、跑步，有時也玩電腦遊戲。流行音樂中，他覺得也有像 「邁克爾·傑克遜那樣的經典」，但是 「總的來說我不喜歡聽流行音樂」，他更願意聽的是電影主題曲， 「像電影《蝙蝠俠》、《超人》和《星球大戰》中的音樂。」

「它們都很有故事情節，音樂很吸引人，而且都是經典音樂。」

李映衡的演出工作很繁重，他已經在全世界許多著名場所參加音樂節或者演出，其中包括澳大利亞歌劇院和紐約的卡內基音樂廳。

說起自己的夢想，李映衡說他希望成為職業獨奏小提琴家。 「我喜歡旅行，喜歡與樂團合作演奏令人激動的音樂。這些都是我喜歡的事情。」

可是現在世界各地的新冠病毒疫情讓他的夢想暫時被打斷。他原本定於8月和英國年輕的大提琴手瑟庫·卡訥-梅森（Sheku Kanneh-Mason）一起參加澳大利亞室內音樂節。如今他所有的演出計劃都被取消了。

他說自己很難過，不過並沒有因此難過太久。他說 「從好的方面看，我正好可以比以前有時間練習，我可以慢慢積累自己的曲目，有更多可以上台演奏的曲子。」

不過，音樂神童也承認： 「我想念有觀眾的時候。」