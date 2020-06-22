華裔音樂神童李映衡 小提琴天才的明星之路

  • 2020年 6月 22日
李映衡（Christian Li） 圖片版權 Decca

2020年，世界著名的英國王牌古典音樂唱片公司——迪卡古典唱片公司（Decca Classics）宣佈，與年僅12歲的澳大利亞華裔少年李映衡（Chirstian Li）簽約，他因此成為這家成立於1929年的老牌古典音樂公司有史以來最年輕的全球簽約藝術家。

在他的首張唱片中，他錄製了19世紀意大利小提琴家和作曲家安東尼奧·巴茲尼（Antonio Bazzini）的《小精靈舞曲》（La Ronde Des Lutins）。這首曲目以難度大而著稱，對演奏技術要求極高。

他說，自己幾年前第一次聽到這首曲子時就想學。

「我當時被震住了。是馬克西姆·文格洛夫（Maxim Vengerov）演奏的，我看他拉完整個曲子眼睛都沒眨一下。」

文格洛夫是當代著名的小提琴演奏家，也是李映衡的偶像。

天才少年

圖片版權 Decca

李映衡出生在澳大利亞墨爾本，爸爸是工程師，媽媽是會計師，而他的天賦是音樂和小提琴。

他向BBC藝術事務記者呂蓓佳·瓊斯（Rebecca Jones） 表示， 「我拉小提琴的時候最開心也最自信，我可以表達自己的感受。」

李映衡如今成為古典音樂世界冉冉升起的少年巨星。他不到5歲時學習小提琴。他說： 「我的父母不會樂器，他們與音樂 沒有關係。」

但他學琴幾個月後，5歲時被一家嬰兒奶粉公司選中參加拍攝廣告演出，與他同做廣告的是在華人世界被稱為天王巨星的香港歌手張學友。

李映衡10歲時在古典音樂世界一鳴驚人，創下了一個世界紀錄。他贏得世界頂尖的小提琴比賽——梅紐因國際青少年小提琴比賽（Mehuhin）少年一等獎，成為該比賽自1983年創辦以來最年輕的一等獎獲得者。

圖片版權 Hansons
Image caption 李映衡喜歡讀小說，喜歡《哈里波特》的魔幻世界

他謙虛地說： 「我當時也沒想到，沒想到自己能贏得這麼優秀的比賽。我當時沒想過要贏，只想好好拉琴。」

他獲獎的視頻現在已經被觀看了百萬次，而他演奏時的提琴，只有成年人用的標凖尺寸的一半大，曲目是意大利作曲家維瓦爾第18世紀創作的小提琴協奏曲《四季》中的《夏》。

李映衡承認自己在上台之前很緊張，可是演奏開始後就好了。他透露有一個小秘密幫助自己在登台時 「平靜下來，更有力氣」。

「我總是吃一個香蕉」。

哈里波特迷

李映衡提起自己的唱片錄音時透露，一共錄了兩遍： 「第二次我一點都沒出錯」。

他認為自己的演奏夠打90分： 「我比較滿意，但是還可以更好些。」
Image caption 英國大提琴手瑟庫·卡訥-梅森（Sheku Kanneh-Mason）是2016年BBC青年音樂家比賽的冠軍。

他每天放學後練琴4個小時，周末練琴時間更長。 「我習慣了練琴，很享受，練完之後感覺更輕鬆了。」

如果這聽起來好像他每天除了練琴就不再有遊戲玩耍的時間，那就錯了。李映衡強調自己並不是沒有業餘時間。他喜歡讀小說，喜歡《哈里波特》的魔幻世界，還說他下次來英國希望去看哈里波特影城。

他說喜歡游泳、騎車、跑步，有時也玩電腦遊戲。流行音樂中，他覺得也有像 「邁克爾·傑克遜那樣的經典」，但是 「總的來說我不喜歡聽流行音樂」，他更願意聽的是電影主題曲， 「像電影《蝙蝠俠》、《超人》和《星球大戰》中的音樂。」

「它們都很有故事情節，音樂很吸引人，而且都是經典音樂。」

李映衡的演出工作很繁重，他已經在全世界許多著名場所參加音樂節或者演出，其中包括澳大利亞歌劇院和紐約的卡內基音樂廳。

說起自己的夢想，李映衡說他希望成為職業獨奏小提琴家。 「我喜歡旅行，喜歡與樂團合作演奏令人激動的音樂。這些都是我喜歡的事情。」

可是現在世界各地的新冠病毒疫情讓他的夢想暫時被打斷。他原本定於8月和英國年輕的大提琴手瑟庫·卡訥-梅森（Sheku Kanneh-Mason）一起參加澳大利亞室內音樂節。如今他所有的演出計劃都被取消了。

他說自己很難過，不過並沒有因此難過太久。他說 「從好的方面看，我正好可以比以前有時間練習，我可以慢慢積累自己的曲目，有更多可以上台演奏的曲子。」

不過，音樂神童也承認： 「我想念有觀眾的時候。」

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