圖片版權 Getty Images Image caption 中國中央廣播電視總台位於北京的總部大樓

華盛頓與北京的媒體拉鋸戰再度升溫，美國國務院宣佈，將四家中國官方媒體機構認定為「外國使團」，視為中國政府的一部分。

受影響的機構為中央電視台（CCTV）、中國新聞社（中新社）、《人民日報》和《環球時報》。它們從此需向美國國務院提供在美員工的名單及他們在美租賃或持有的房地產清單。

美國國務院稱，這一認定並非基於上述媒體的報道內容，而是出於其機構性質。它們並非新聞媒體，而是「中國共產黨的工具」。

美國助理國務卿史達偉（David Stillwell）對記者表示，此舉是清理門戶，「我們正在打掃之前沒怎麼注意的碎玻璃。」 他稱，這一認定不會影響這些機構記者的正規新聞報道活動，也不會干涉這些機構出版的內容。美方尚不掌握上述四家機構目前駐美人員的數目。

今年2月，美國已將新華社、中國環球電視網（CGTN）、中國國際廣播電台（CRI）、《中國日報》發行公司，以及《人民日報》發行商美國海天發展公司列為外國使團。

目前，共有9家中國官媒被美國列為「外國使團」。美國國務院稱，這些機構都被中國政府有效控制。

圖片版權 Xinhua Image caption 2018年中國最高領導人習近平要求推進中國的國際傳播能力，講好中國故事，傳播好中國聲音，向世界展現真實、立體、全面的中國

鳳凰衛視旗下電台被禁止播報

《華爾街日報》6月初曾報道，美國政府考慮將5家中國官方媒體認定為外國使團，其中除了上述四家機構，還有總部位於香港的鳳凰衛視電視台。

鳳凰衛視目前未進入外國使團名單，但美國政府在周一（22日）要求鳳凰旗下一家電台停止在美國播報。

鳳凰旗下的鳳凰優悅廣播電台在墨西哥註冊為XEWW-AM電台，向南加州洛杉磯、聖地亞哥等地播報中文新聞。

美國聯邦通信委員會周一（22日）宣佈，這一電台沒有申報鳳凰衛視在其節目製作中的「過度角色」，因此要求該電台在48小時內停止播報。

此前要求關閉這一電台的德州參議員克魯茲（Ted Cruz）發表聲明歡迎這一決定。對華態度強硬的克魯茲指責，鳳凰衛視是中國共產黨的「傀儡」。

以牙還牙的中美媒體戰

在中美近期的媒體交鋒中，華盛頓一方要求中國官方媒體駐美機構削減60名中國籍僱員，並限制中國籍記者簽證，而北京則驅逐了《紐約時報》《華爾街日報》及《華盛頓郵報》的11名美籍駐華記者。

亞洲協會美中關係中心主任夏偉（Orville Schell）此前向BBC表示，美國多年以來忍受與中國在多個領域的不公平競爭環境，因為相信改革中的中國將與美國越走越近。然而，近年來，中美兩國漸行漸遠，加劇不公平競爭。

「所以特朗普的政府說，好吧，我們忍無可忍了。如果中國在美國有200多個記者，為什麼我們不能有同樣的數目？」

不過，分析人士認為，兩國在驅逐記者的角力中，美方的損失更大。中國官方媒體的報道在英文輿論圈影響甚微，而美國主流媒體駐華記者屢屢發表重磅調查報道。在與中國政府驅逐記者的比拼中，華盛頓難以獲勝。

被問到為何不顧美國記者損失、再次升溫媒體戰時，史達偉稱，美方舉措是自我防衛。中國政府為隱瞞負面新聞一意孤行，只是利用美國政策作為借口。

然而，在史達偉向記者通報這一決定、抨擊中國新聞自由的電話會議中，一名記者問道是否有亞洲盟友向美國政府詢問博爾頓新書中的爆料，該記者隨即被靜音。

今年4月，白宮史無前例地批評美國之音為中國政府做宣傳。美國之音是美國國會撥款的新聞機構，但其憲章規定報道必須客觀全面。

特朗普任命的新任媒體總署執行長在6月初通過國會核准，包括台長貝內特（Amanda Bennet）在內多名美國之音高管宣佈辭職。