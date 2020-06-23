美國總統大選在即，民主黨候選人、前副總統拜登正在物色副手人選。他曾表示，將選擇一位女性作為競選伙伴。在反種族歧視示威震撼全美之後，拜登會挑選一位非裔女性作為副總統搭檔嗎？

新冠病毒疫情蔓延導致美國大選線下競選活動近乎停擺，隨即而來的經濟寒潮與反歧視示威，衝擊美國政治局勢。在這期間，拜登成功鎖定了黨內提名，但不出所料的結果未能吸引輿論注意，更出現了前助理指控他性侵等負面新聞。

而關於他競選搭檔的揣測與傳言此消彼長。

一般來說，挑選副總統搭檔的黃金法則是「不要扣分」，中規中矩即可，與總統候選人互補為佳。

但由於拜登的高齡，他挑選競選搭檔有幾分「選儲」的意味。

如果拜登當選總統，在2024年競選連任時將年屆81歲。他從未表達謀求連任的意願，而副總統屆時將是接班的熱門人選。

如果拜登選擇一位女性副手，這將是美國歷史上第三次有主要政黨推選女性副總統候選人。他的競選團隊將在8月宣佈副手人選。

在反非裔歧視的示威席捲全美的大背景下，要求拜登選擇一位非裔女性作為搭檔的呼聲漸長。

此前被認為是拜登副手大熱競爭者的艾米·克洛布徹（Amy Klobuchar ）日前宣佈退出角逐，並建議拜登選擇一位有色人種的女性作為競選搭檔。

加州參議員哈里斯（Kamala Harris，又譯為賀錦麗）被普遍認為是大熱人選。她是牙買加與印度移民後代，是非裔與亞裔的雙重少數族裔，在近期抗議期間高調支持警務改革。

哈里斯根植加州，在該州有強大的募款能力。她曾擔任加州總檢察長，如今擔任參議員，從政經驗豐富。

哈里斯參加了大選黨內初選，一度被視為領跑者，曾在一場民主黨辯論中與拜登就種族問題激烈交鋒。然而，美國政治已經歷了無數新聞週期，她與拜登的搭配被視為是最顯而易見的選擇。

密歇根州長格蕾琴·惠特默（Gretchen Whitmer）在幾個月前還名不見經傳，但她在防疫上的果斷舉措與對聯邦政府防疫不力的嚴厲批評，使她成為總統特朗普攻擊的目標，在美國國內的知名度迅速上升。47歲的她在政壇中相對年輕，而且已有一定執政經驗。

她所在的密歇根州更是美國大選的兵家必爭之地。2016年大選中，特朗普在此險勝希拉里，奠定勝局。如果拜登選擇惠特默作為副手，有望從共和黨手中奪回密歇根，收復中西部鏽帶州的「藍牆」。

一位亞裔女英雄亦是拜登可能考慮的副手人選之一。

泰裔參議員譚美·達克沃斯（Tammy Duckworth）在伊拉克服役時，她駕駛的飛機被敵軍擊中，她因此失去了雙腿。她繼續在軍中服務多年，退役後擔任美國退伍軍人事務部助理部長，隨即當選聯邦眾議員及參議員，成為美國國會歷史上第一位泰國裔女性議員及第一位雙腿截肢的女議員。

進入國會後，達克沃斯的傳奇人生仍在繼續，她在任內高齡產子，成為美國歷史上第一位任內分娩的參議員。

達克沃斯與拜登政見相對接近，而她代表的伊利諾伊州傳統上為民主黨囊中物。但由於該州和密歇根州同屬中西部，達克沃斯若能登上選票，將有助拜登吸引當地票源。

馬薩諸塞州聯邦參議員沃倫（Elizabeth Warren）的總統競選之路可謂一波三折。

她一度民調高走，吸引了大量左翼支持者，有望成為美國第一位女總統，但其選情一路下滑，不僅不敵黨內溫和派參選人，也始終未能擊敗同屬進步派的桑德斯（Bernie Sanders），黯然退選。

沃倫關注勞工權益、貧富差距問題，主張加強對華爾街的監管。拜登如果選擇沃倫為副手，有助於拉攏左翼支持者，並借助進步派的經濟政策重振美國經濟。

非裔民主黨人史黛西·艾布拉姆斯（Stacey Abrams）2018年在喬治亞州州長選舉中一戰成名，她以1%的微弱差距落選，隨後以共和黨涉嫌打壓非裔選民投票權為由拒絶認輸。此舉引發爭議，損害了她的政治形象。

不過，46歲的艾布拉姆斯是民主黨內的政治新星，年齡與族裔背景能完美彌補拜登的短板，她本人也在積極爭取副手之位。

年輕而精力充沛的亞利桑那州參議員克里斯滕·希尼瑪（Kyrsten Sinema）在2018年的中期選舉中擊敗共和黨對手，成為30年來第一個贏下該州參議員席位的民主黨人。

遍布沙漠、靠近墨西哥邊境的亞利桑那州也是兩黨爭奪激烈的搖擺州之一。由於特朗普在移民問題上的諸多爭議性舉措，民調顯示，亞利桑那州正在逐漸變藍。

希尼瑪政見溫和，與拜登接近，但兩人的作風相去甚遠。希尼瑪有些特立獨行，曾在國會戴上了一頂紫色假髮。如果她成為拜登競選搭檔，將是美國歷史上第一個登上選票的公開雙性戀者。

在喬治·佛洛伊德之死引發全國抗議後，亞特蘭大市長凱夏·蘭斯·波托斯（Keisha Lance Bottoms）的一個電視採訪展現了她作為政府官員與非裔母親的兩難，感動了不少美國民眾。她在採訪中解釋她如何勸告12歲的兒子不要玩玩具手槍，以免招致警察注意。

波托斯仍在她的第一任市長任期中，經驗或稍顯欠缺。不過她在新冠病毒疫情期間與喬治亞州共和黨籍州長多次交鋒，為她在民主黨內贏得稱讚。

在美國民眾走上街頭、要求警務改革之前，眾議員瓦爾·戴敏斯（Val Demmings）就已在拜登團隊的觀察名單上。如今，曾經擔任佛羅里達州奧蘭多市警察局長的戴敏斯就更值得關注。她日前已接受拜登團隊的提問及背景調查。

戴敏斯曾是特朗普彈劾案的國會調查管理人之一，然而她的知名度與從政經驗稍顯欠缺。

不過，她的執法經驗與族裔背景能補充拜登的不足，而且，她所代表的佛羅里達州是至關重要的搖擺州。

在眾多候選人之中，蘇珊·賴斯（Susan Rice）是外交經驗最豐富的一位。根據媒體報道，拜登競選團隊正廣撒網物色非裔女性搭檔，已經完成對賴斯的背景調查。

她曾是奧巴馬時期的國家安全顧問，短暫擔任美國駐聯合國大使，曾與時任副總統拜登密切合作。

然而，賴斯被列為副總統提名考慮人選之一仍令人意外，因為她從未擔任民選職務，也不為美國大眾所知。

賴斯曾捲入2012年班加西大使館遇襲事件，襲擊造成包括美國駐利比亞大使在內的4名美國人死亡。除此之外，她的兒子是一名高調的特朗普支持者，這估計阻礙賴斯的白宮之路。

前第一夫人米歇爾·奧巴馬（Michelle Obama）在美國人氣高企，可謂是民主黨的拉票神器。

如果奧巴馬這個名字再次出現在選票上，預料將極大地動員民主黨支持者，尤其是非裔選民。更何況，拜登的一大競選策略，就是要延續奧巴馬政府的政治遺產。

不過，米歇爾的光芒可能會壓過總統候選人拜登，這可是副手的一個大忌。

這個搭配更大的障礙是，米歇爾本人似乎毫無出山從政的意願。

「我沒有任何競選的意圖，從來沒有，」 米歇爾在2018年11月出版的自傳《成為》中明確表示。書中還記錄了奧巴馬從政對兩人婚姻帶來的負面影響，政治顯然並沒有給她留下好印象。

「我從不熱衷政治，過去10年來的經歷幾乎沒有改變這個想法，我依然反感它的骯髒。」 米歇爾寫道。

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