特朗普進一步收緊美國工作簽證 涉及大量科技公司僱員

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普以收緊移民政策作為競選亮點之一。

美國總統特朗普下令，暫停永久居留權以及多種外國工人的工作簽證申請的時間延長到到2020年底，以確保美國人在疫情下的生計。有批評聲音稱，美國政府正利用新冠疫情收緊移民法例。

誰將受到影響？

今次受影響的人員包括高科技人員、非農業季節性工作、美國「互惠生」（au pair）項目及高級行政人員等。

白宮高層官員透露，這項措施影響約52.5萬人，其中約17萬人將暫時沒法取得綠卡（即永久居留權），這項措施在4月公布，原訂周一到期。現有簽證持有人不會受到新限制的影響。

圖片版權 EPA Image caption 特朗普表示，這一措施是為了在新型冠狀病毒疫情期間保護美國本土的就業。

特朗普稱，這是確保美國工人優先的政策，強調「有道德責任去創造一個保障美國公民生活和就業的移民系統」，美國工人不應該被新來的外國勞工取代。

這次行政命令涉及到H-1B簽證，該簽證經常給予印度和中國科技僱員及其家屬，過去曾有批評聲音稱，這種簽證令美國科技公司把一些職位給予了低收入外籍僱員。H-1B簽證目前以抽籤形式發放，每年批出8.5萬個簽證，特朗普政府建議，應該給予薪水最高的外籍人士。去年，合共13萬印度公民獲發新簽證或簽證續期，中國公民則有2.8萬人。

大部分季節性非農業員工的H-2B簽證亦會暫停，美國每年會批出6.6萬個H-2B簽證，並按需求增減，該簽證涉及從事酒店、飲食業的員工，但農業、食品再造及醫療服務的專業不在限制之列。去年約9.7萬人獲發新簽證或簽證續期，當中7.2萬人是墨西哥公民。

美國政府亦加強限制J-1短期交流簽證，這種簽證准許大學生、實習生、老師等前往美國實習或交流。大學教授及學者暫時沒有受到限制，他們需要申請獲得豁免。2019年，美國批出35萬新J-1簽證及續期，當中近4萬人是中國大陸公民。

而給予跨國企業高級行政人員到美國的L簽證亦會暫停。

除此之外，特朗普政府正凖備加強限制，以免庇護申請被濫用成得到工作准許證的工具。

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商界的反對聲

美國白宮高層官員認為，計劃的目的是要吸引那些最優秀的人才，去為國家經濟帶來最大價值。

美國的移民研究中心行政總監馬克‧克里科裏安（Mark Krikorian）贊成收緊限制，形容這是特朗普政府「勇敢的一步」。

目前全球多間美國使領館在疫情下暫停運作及處理簽證申請，這項措施的即時效果有限。

美國公民自由聯盟批評，特朗普政府正利用疫情越過國會去重組移民政策。

美國大型科技公司和美國商會表明反對措施，擔心暫停簽證甚至會影響經濟從疫情中復蘇的步伐。

包括微軟在內的美國軟件聯盟呼籲當局不應限制外籍高技術員工，認為這樣會損害美國經濟和反而減少美國人的就業機會。

美國商會則表示，經濟復蘇時也需要確保企業有足夠的勞動力，得到國內外的人才都十分重要。