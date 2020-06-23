圖片版權 APPLE Image caption 蒂姆·庫克說，這一天「對Mac來說是歷史性的一天」。

蘋果（Apple）公司確認，它的Mac筆記本以及台式個人電腦將會改用蘋果自家的ARM架構處理器。

這一舉動意味著Mac電腦將捨棄英特爾（Intel）處理器，轉而使用與iPhone及iPad等產品一樣類別的芯片。

英特爾此前在生產自家設計的芯片時出現問題，導致須向電腦生產商公開道歉。

蘋果這一舉措面臨的挑戰將會是如何順利地完成轉移，以及說服第三方開發商因這一變化而更新其應用程序。

「我們預期至年底會發送出第一台帶有蘋果芯片的Mac電腦，」首席執行官蒂姆·庫克（Tim Cook）說。他還表示，整個生產線完成這一轉移將可能需要兩年時間。

該公司表示，這一舉措將使它能夠推出新的特色項目並改進表現，還能更方便開發者「為整個蘋果生態系統編寫及優化軟體」。

蘋果是在其年度的全球開發者大會（Worldwide Developers Conference）上宣佈了這一消息。

「蘋果這樣做的動機包括減小對英特爾的依賴、最大化其芯片投資、促進表現，並在未來的產品當中給自己更多的可塑性及靈活性，」諮詢機構CCS Insight的布雷博（Geoff Blaber）這樣評價。

「全面投入ARM並令其硬件在iPhone、iPad和Mac之間更具有統一性有策略上的必須性，不過過程當中不可避免會出現一些震蕩。」

圖片版權 APPLE Image caption 目前Mac顯示是使用iPad Pro的芯片，但是新的電腦將會有蘋果自己的處理器。

蘋果表示，已經為自己公司的好幾個應用程序開發了本土的版本，包括Final Cut Pro X和Logic Pro等。蘋果和iPad的應用程序也將能夠在電腦上使用。

蘋果表示，微軟（Microsoft）也在開發一個優化版本的Office軟件，而Adobe則在開發新版本的Photoshop。

蘋果的軟件總監克雷格·費德里吉（Craig Federighi），其他開發者應該能夠在「短短幾天內」就能對他們的應用程序重新編排出新版本。他還表示，舊的應用程序會在安裝時就自動編譯從而可以運行，只不過不會運行得像原本一樣好。

為了標記這一重要的舉動，MacOS將會直接更新至版本11。自2001年以來，它只是從10.0一步步更新至10.15。

蘋果芯片

蘋果在2006年成功從IBM-Motorola的PowerPC處理器變為改用英特爾的x86系列。

不過，一些軟件從未得到更新，也不能在今天的Mac電腦上輕易運行。在2011年推出它的Mac操作系統之後，蘋果不再支持在模擬器下運行舊軟件。

微軟已經准許Windows 10在英特爾和ARM架構處理器上均可運行，而且似乎肯定會繼續支持兩種芯片。

蘋果則沒有聲明它會繼續保持這個局面多長時間。

結果是，一些正在考慮購買蘋果的筆記本或者台式電腦的人或許會決定推遲購買，直至其第一台ARM架構處理器電腦推出。

這可能會同時影響蘋果和為這一平台做軟件的工作室產品銷量。

ARM架構芯片是建基於該家總部在英國劍橋的公司所做的設計。其他公司之後順應這些設計來加入自己的其他性能。

包括三星（Samsung）、高通（Qualcomm）和華為（Huawei）在內的多家公司都有這樣的操作。

根據市場研究機構高德納（Gartner）諮詢公司的數據，蘋果是世界第四大個人電腦供應商，僅落後於聯想（Lenovo）、惠普（HP）和戴爾（Dell）。

該公司表示，目前共有超過1億Mac電腦的活躍用戶。在2005年6月，在蘋果首次宣佈改用英特爾芯片時，這個數字約為1250萬。

「蘋果約佔筆記本電腦市場的4.5%，台式電腦市場的2.6%，所以這對英特爾的財政衝擊不會太大，」高德納的喬·艾倫森（Jon Erensen）評論說。

「不過，這一次轉移……可能會給微軟目前正在致力進行的在高通驍龍（Snapdragon）處理器上運行Windows的努力帶來動力。」

圖片版權 APPLE Image caption 現有的Mac電腦擁有者將在下一個MacOS操作系統——被稱作Big Sur——當中看到改變，蘋果表示這標誌著它目前為止最大的一次重新設計。

分析：蘋果換芯的好處和風險

BBC北美科技事務記者詹姆斯·克萊頓（James Clayton）

對處理器最好的形容就是，它是電腦的大腦。

於是就不難理解，處理器對你的電腦來說很重要。改變它不是一件小事情——而蘋果作出這一決定並不輕易。

但是最大的問題——而且如果你在讀這篇文章，那你很可能會更感興趣——就是，這總體上會對Mac電腦帶來什麼？

在硅谷，主流的看法是，改用蘋果的芯片會帶來更強大的Mac電腦。

將處理器變成自家研製，可能會創造出更便宜的處理器——所以理論上，你或許會得到更便宜的Mac電腦（前提是蘋果願意將這部分省下來的錢轉移給消費者）。

不過，風險也是有的。

首先是，蘋果仍然有一些以英特爾為架構的Mac電腦未推出。人們會不會僅僅為了等待蘋果的新處理器出現，而暫時不選擇買新電腦？

還有——考慮到Mac的產品賣得這麼好，現在要改變這個15年來一直對蘋果而言非常奏效的模式，會帶來焦慮。

新的隱私提示

全球開發者大會的其他消息還包括，iPhone將可以成為一個後備的車鑰匙，通過發送NFC（近距離無線通訊技術）訊號來打開車門和引擎。

這在最初會僅限於一些新的寶馬（BMW）車型使用，但是該公司表示，有意將此拓展到其他車型。

應用程序的開發者還會提供更多關於搜集用戶數據的信息，以令蘋果能夠在用戶下載軟件之前提供一個總覽。

iPhone的iOS14操作系統裏最大改變將是主屏幕的大改動。

應用程序現在將可以自動排列進一些文件夾內，包括：

據過往習慣而作出的建議應用程序

最近下載的項目

有主題性的下載，例如遊戲等

此外，該公司還會更新它的「小部件」——顯示縮小版應用程序視窗的區塊——以令它們能夠被放在其他項目的圖標當中。這一類例子包括天氣預報、新聞簡報以及日曆上的會議等待。安卓（Android）已經有一些類似的設計。

另一個與安卓相似的新特性則是引入了應用程序夾子（App Clips），這使得一個項目的某些部分能夠很快地下載。這些文件的大小必須小於10兆，而且能夠通過NFC訊號傳送或者掃描二維碼激活。

建議的使用方式包括買咖啡時下單，或者在停車場付款等。

圖片版權 APPLE Image caption "應用程序夾子"是一些不用下載就能夠被輕易打開立即使用的小型應用程序。

蘋果還將發佈一個新的應用程序叫做「Translate（翻譯）」，能夠在線下進行語言翻譯，在谷歌翻譯（Google Translate）之外提供另一個選擇。

用戶還將第一次能夠在iOS內將第三方電郵和網頁瀏覽器應用程序，而不是蘋果自己的軟件，設為默認。

包括英國和愛爾蘭在內的多個國家還將可以使用大改版之後的地圖應用程序。它對道路和路線的信息比過去更仔細——還有新的騎行方向和為電能車指示途經充電站的路線。

而MeMoji的卡通表情，現在有了新的造型選擇，包括增加了防護口罩。

蘋果的平板電腦操作系統iPadOS也將在手寫筆功能上得到擴展。

這當中包括：

將手寫的文字和數字轉變成打字體

同時檢測到中文和英文字體，能夠在同一版手寫稿上恰當地轉換

自動為畫畫做整理

下一版的蘋果手錶操作系統WatchOS為這款智能手錶加入了睡眠跟蹤功能——它是以用戶在牀上的動靜為依據。

它還加入了判斷用戶是否在洗手的功能，以確認他們是否洗得足夠長，幫助防止2019冠狀病毒病（COVID-19）。

此外，這種可穿戴設備將允許分享和下載第三方設計的手錶面板。「活動記錄」（The Activity）應用程序（已更名為體能訓練Fitness）將會跟蹤記錄多種舞步的卡路里消耗情況。

圖片版權 APPLE Image caption 蘋果手錶有了新的用戶自定義選項——還能分享自定義的手錶面板。

蘋果的AirPod Pro耳機將會接收空間聲響，來重現電影院式的環繞聲效果。它還會在用戶從一個蘋果裝置轉向另一個時自動為其切換連接的裝置。

該公司的蘋果電視（Apple TV）機頂盒將很快准許兼容的第三方視頻門鈴功能，實時將來訪者的畫面傳送到電視屏幕上，而iOS14則會有可能通過人臉識別來辨別他們的身份。

這將只會對用戶的家人和朋友使用，他們需要事先被標記。

此外還有消息，Apple TV的YouTube頻道將會第一次以4K品質播放視頻，結束了與谷歌在相關視像解碼技術上的紛爭。