華為在英國劍橋建立研發中心為何引發擔憂

圖片版權 Reuters Image caption 華為英國公司2001年成立，總部設在倫敦附近的雷丁（Reading）。

本周，英國劍橋郡將對華為興建研發中心的規劃申請做出最後決定。中國官媒《中國日報》和英國媒體普遍預計，劍橋郡地方政府將會批准這一規劃，但這一決定引發美國方面的擔憂。

中國通訊業巨頭華為參與英國5G建設的決定，使英國政府受到內外巨大壓力可能態度大轉彎之際，華為這一研發中心的規劃申請引起關注，再次凸顯各方對華為的擔心。

在英國內部，各界對華為的態度也頗為複雜，折射的是英國電訊行業對華為技術的依賴以及政界對美國警告的響應和猶疑。

上周媒體報道稱，英國安全部門官員寫信告誡各大電訊營運商要大量囤儲華為零部件，以防美國對華為的新制裁措施可能會影響華為的關鍵產品供貨能力。

美國不安

美國負責經濟事務的副國務卿基斯·克拉其（Keith Krach）警告英國說，華為是 「中國政府的一部分」。他敦促英國 「必須把所有事情都放在中國共產黨咄咄逼人策略下來看，因為所有一切的起點都是從中國共產黨開始的。」

克拉其向英國《泰晤士報》表示， 「他們就是要拿到人才和技術。他們要從（劍橋）這個世界最頂級的大學拿到研究人員和人才。他們要把手伸到技術和知識產權，把這些都拿回中國。」

克拉其的這番言論並不是美國政府高級官員第一次針對華為在英國的活動表示擔心。克拉其的上司——美國國務卿蓬佩奧也曾對華為向英國發出很多次警告。2020年1月，蓬佩奧還曾親自到英國，希望英國不要讓華為參與5G通訊工程。

當時，為了化解美國方面的壓力，首相約翰遜在蓬佩奧抵達英國前宣佈了決定：繼續使用華為5G，但是限制參與的程度。

華為一直強調自己是一個由員工擁有的民間企業，與中國政府沒有關聯。華為創始人任正非也一再強調，華為 「從來沒有從任何政府收到任何提供不恰當信息的要求」。

圖片版權 Getty Images Image caption 2020年5月，華為在深圳總部召開全球分析師大會，輪值董事長郭平表示，求生存世華為現在的主題詞。

不過，隨著美國加大對華為的制裁，美國與中國之間的對立從貿易延伸到科技、媒體、外交甚至新冠病毒疫情等方面，英國內部要求重新考慮使用華為5G技術的呼聲越來越高。

華為在劍橋大學附近申請設立研發中心，雖然是從2018年就已經開始的項目，外界對它的興趣也從原本的環境評估問題轉為安全問題。

華為劍橋研發中心

2018年，華為斥資3750萬英鎊在劍橋大學7英里之外的索斯頓村（Sawston）買下了一個面積約為550公頃（220萬平方米）的舊工業園地，計劃將其改造成芯片研發中心。

靠近劍橋大學的地區被稱為英國的 「硅谷」，是英國創新產業的聚集之地。

華為稱這一研發中心將創造400個工作職位，預計在2021年運營。

Image caption 據報道，英國政府正在尋求與10個民主國家結盟，為英國提供5G網絡，打破中國在5G網絡技術的壟斷。

在華為2019年4月最初提交的設計中，這個研發中心將建造一系列的大樓。經過當地民間諮詢、考慮到自然生態環境等因素之後，華為修改了最初的設計方案，在今年1月重新提交了規劃申請。普遍預計，劍橋郡地方政府將在周四（25日）批准這一計劃。

這一研發中心的面積為5萬平方英尺（約4600平方米），有報道稱它將集中研發寬帶芯片。華為公司2019年曾向中國《環球時報》透露，計劃未來5年將在劍橋附近的芯片研發工廠，投資建設和運營光器件的研發、製造基地，面向全球提供光器件和光模板。

華為在英國運營了20年，目前在英國設有4個研發中心，分別位於伊普斯威奇（Ipswich）、布里斯托（Bristol）、劍橋（Cambridge）和倫敦。