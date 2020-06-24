肺炎疫情：澳大利亞的新增感染人數回升，引反彈擔憂

圖片版權 AFP Image caption 官員促請澳大利亞民眾在保持社交距離這件事情上不要飄飄然

在阻止2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情蔓延上，澳大利亞一直被全球推崇為一個成功範例。

由於迅速的封鎖措施，包括封關以及對旅客強制隔離等手段，新冠病毒沒有形成大爆發。

澳大利亞目前的確認數字是7400多宗，比很多國家要少得多。死亡人數則是102——最近的一宗是在一個月前。

從五月開始，隨著疫情趨於平緩，這個國家進入階段性的解除封鎖程序。

不過，維多利亞州在上星期出現感染數字上升，其中大部分出現在州府墨爾本。

公共對話當中漸漸又出現了擔憂：這是一個小挫折，還是會持續存在的現實？

維多利亞重新出現社區傳播

6月13日，澳大利亞的首席醫務官布蘭頓·默菲博士（Dr Brendan Murphy）指，社區傳播似乎只在維多利亞州有出現。這是澳大利亞人口第二多的州。

他表示，病毒在全國的很多地方實際上已經清除。即使在人口最多的新南威爾士州，也已經有多個星期沒有本土傳播。這種狀況至目前仍然延續。

圖片版權 Getty Images Image caption 維多利亞州衛生當局表示，感染人數的再度上升是和人們的自滿心理有關。

不過之後，維多利亞州的狀況卻在惡化——上周平均每天有18宗新增感染。大約有一半被認為是有群體感染，特別是在家庭成員以及隔離區工作人員中間。

維多利亞州的首席衛生官布萊特·薩頓教授（Prof Brett Sutton）表示，自二月以來，該州的社區傳播級別已經「非常低」，但是現在是「重新出現，因為人們沒有像一兩個月前那樣嚴格地克制行為。」

情況有多嚴重？

這是澳大利亞兩個月以來出現的最嚴重上升，不過仍然遠未及3月時的高峰。

目前維多利亞州有超過100宗現存病例，主要是在過去14天內確診；在3月底，每天都有超過100宗新增感染病例報告。

當時，澳大利亞全國各地有數百名感染者住院，且新增感染數字每天以25%的比例攀升。

周一（6月22日），這個比率是0.4%，有九人正在維多利亞州凖備充足的醫院裏接受救治。

檢測的規模也是廣泛而有力的，任何人即使有輕微症狀都能夠接受檢測。

澳大利亞的感染數字仍然比很多國家要低。世界衛生組織（WHO）稱，在周一前的24小時內，全球約有18.3萬宗新增病例報告。

美國有最多的死亡數字——超過12萬人——之後是巴西，有超過5萬人。

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澳大利亞當局的回應

維多利亞州政府重新實施了較嚴格的限制，並將緊急狀態延長至7月12日。

他們還將主要力量集中在六個「熱點」——全部在墨爾本市。五十人的醫療團隊已經出動，擴大檢測，並追蹤1000名接觸者。如果數字有上升，居民可能會再度面臨本地的居家令。

衛生官員將這一問題的大部分原因歸於4月以來重新被允許進行的家庭聚會，當中出現了違反建議的「擁抱和親吻」。

維多利亞州現時將家居人數限制從20人縮小至5人，並且延遲進一步放鬆對酒吧和餐廳的限制。

澳大利亞澳式橄欖球聯盟（AFL）在周末一名球員檢測呈陽性之後，取消了一場比賽。

雖然有擔心兩星期前的「Black Lives Matter（黑人的命也是命）」遊行可能助長了感染數字的上升，但是衛生官員表示，沒有證據顯示新增病例是從那裏感染的。

澳大利亞其他地區的反應

在過去一個月，澳大利亞其他州份的新增感染報告非常少，接近沒有。

很多人已經表示不想對感染數字最多的維多利亞州和新南威爾士州開放邊界。一些官員已經暗示，最新的數字增加很可能導致進一步遲延開放。

周一，新南威爾士州建議居民重新考慮是否前往維多利亞州的疫情「熱點地帶」。

維多利亞州的病例數字佔澳大利亞全國的四分之一，而新南威爾士州佔近三分之一。在被記者問及為什麼在該州沒有出現更嚴重的本土傳播時，默菲博士稱這是「運氣好」。

「第二波」風險有多大？

當限制在五月第一次放寬時，衛生官員曾警告，要避免進一步爆發幾乎不可能。

他們表示，如果能夠迅速控制群體感染，就有信心能夠避免第二波爆發。

澳大利亞在抗疫上的成功一直被歸功於其有力的公共衛生響應。它在疫情仍然相對小範圍和少數量的時候就能夠有針對性地限制爆發，這仍然是令很多國家羨慕。

「目前要說維多利亞州的爆發會如何進展仍然言之尚早，但是他們已經投入手上的一切資源在這上面了，」默菲在周一向媒體表示。

他說，第二波是指在「爆發已經嚴重到你認為公共衛生措施已經不能在短期內輕易控制」的時候。

其中一個擔憂是一下子新增數百個病例的情況——而目前所見的幾十個仍然遠低於這種可能。

「初期的訊號顯示，目前並未有升級，（但是）我們必須確保它在控制之下，」默菲博士說。

「我對維多利亞州對此的回應有很大的信心。」

*BBC記者毛遠揚（Frances Mao）報道