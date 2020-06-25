圖片版權 Getty Images Image caption 受疫情的影響，俄羅斯邊遠地區的修憲公投已經開始。

俄羅斯從周四（6月25日）開始為期一周的公投，就憲法條款的修改建議全民投票表決。在觀察人士看來，修憲的最核心問題，是為普京在總統任期2024年屆滿之後仍然能夠繼續參選執政鋪路。

「沒有普京就沒有俄羅斯」。 這是克里姆林宮辦公廳副主任的看法，也是俄羅斯數以百萬計人們的看法。正是他們數十年如一日支持普京，讓他一直穩坐俄羅斯權力寶座，無論他的頭銜是總統還是總理。

代表俄羅斯國內主要反對聲音的納爾瓦尼（Alexei Navalny）則譴責公投修憲是「政變」，是「破壞憲法」。也有一些批評人士指責普京希望「終身執政」。

圖片版權 Reuters Image caption 俄羅斯選民在疫情陰霾中投票

普京繼續執政

普京今年67歲，他沒有排除在2024年總統任期屆滿之後繼續參選的可能性。修憲成功，普京將能繼續參選，很可能執掌大政直到2036年，到那時普京將滿83歲。

就在修憲全民公投之前，俄羅斯舉行了大規模的紅場閲兵，紀念衛國戰爭勝利75週年。 批評人士認為，在疫情平穩之際舉行閲兵既鼓舞人心又喚起民眾愛國之情，這些都是當局為全民公投勝出算計好的推波助瀾措施，對普京極為有利。

圖片版權 AFP Image caption 過去20年來，普京在俄羅斯的獨一無二地位無人能比。

俄國現行憲法在1993年訂立，經過20多年社會巨大變化後，俄羅斯政界認為，憲法中的許多條款已不適應當前經濟社會發展需要，有必要對現行憲法作出調整。

2020年1月15日，普京在俄羅斯議會兩院宣讀2019年度國情咨文時，提出了修憲計劃政治議程，稱這將使憲法 「更符合當前現實並夯實已取得的成果」。

俄羅斯修憲進程非常迅速，國家杜馬（議會下院）3月11日通過了憲法草案。3月14日，俄聯邦委員會核准、普京簽署憲法修正案草案後， 普京要求舉行全國修憲投票。

他表示，只有在全國投票通過後，憲法修正案方能生效。

評論人士認為， 普京原本可以不必舉行全民公投修改憲法，而他執意公投一方面顯示他對政局有相當的把握，二來也希望通過全民公投為自己未來繼續執政爭取更大合法性。

公投內容

圖片版權 Reuters Image caption 普京在政界有眾多的支持者，其中最為熱心的是前蘇聯時期第一個女宇航員瓦蓮京娜·捷列什科娃（Valetina Tereshkova）。

本次修憲建議中最為引人關注的一點是，將現總統（普京）或前總統（梅德韋傑夫）的任期屆數歸零，以便他們一旦在2024年後當選上總統可以繼續連任。

其他的修改建議將提升俄羅斯議會杜馬的作用，使議會有權任命總理，也使總統對法庭和檢控工作有更大的發言權。

修改建議也凸顯了普京日益增強的保守和民族主義意識形態，其中包括對婚姻關係中 男女的規定，從實際上禁止了同性婚姻的存在。

公投原本定於4月22日舉行，但由於俄羅斯新冠病毒疫情嚴重，被推遲到7月1日。

為了滿足疫情期間的社交隔離要求，公投投票在俄羅斯全境持續一周進行。在某些投票時段和投票地點，當局限制每次進入投票站的人數。在首都莫斯科，當局還設立了電子投票系統。

普京連任是民心所向？

進入21世紀，俄羅斯人盡皆知的政治人物是普京。

1999年，他被時任總統葉利欽任命為總理。

2000-2008年，他當選為總統。 受憲法兩屆總統任期的限制，普京2008年至2012年退居總理職位，卻仍然大權在握。

圖片版權 Getty Images Image caption 蘇聯克格勃出身的普京喜歡柔道、騎馬，塑造硬漢形象。

2012年，他再次當選為總統。2024年，他又臨近兩屆總統期限，因此批評者認為修憲將為他繼續執政鋪路。普京本人雖然沒有公開表示他尋求連任，但他也從來沒有排除過繼續參選的可能。

普京在政界有眾多的支持者，其中最為熱心的是前蘇聯時期第一個女宇航員瓦蓮京娜·捷列什科娃（Valetina Tereshkova）。她也是俄羅斯國家議會杜馬的副主席。 她提議要讓普京的任期清零，以便他繼續留任總統。

而在民間，普京的支持者也不在少數。 2018年普京上次競選連任總統時，他贏得了76%的選票。

BBC駐莫斯科記者莎拉 雷恩福德說：這一次普京對連任提議 「努力營造勉為其難的樣子，希望給人的印象他是被下面推舉眾望所歸的結果。」

但他同時也暗示，俄羅斯發展得還不夠成熟，現在還不是換領導人的時候。 就在最近接受俄羅斯媒體採訪時，普京這樣論及修憲和俄羅斯領導人的關係： 如果不通過修正案，大概兩年以後，根據我的個人經驗，很多權力機構就無法正常安心工作了。就會開始四處打聽，尋找可能的接班人。我們需要工作，而不是尋找接班人。

BBC記者 雷恩福德說， 「很多俄羅斯民眾不覺得普京連任有什麼問題。即便他們不喜歡普京，他們也不介意他繼續留任。很多人認為他是個強有力的領導，敢於跟西方叫板。沒有其他可選的人，也是很多人的普遍看法。」

長期影響

圖片版權 Xinhua Image caption 中國國家主席習近平向俄羅斯總統普京頒發"友誼勳章「，稱普京是最知心的朋友。

儘管近年來不成功的養老金改革和新冠疫情管控等問題在一定程度上影響了普京的民望he支持度，但是本次修憲成功無疑將繼續鞏固他的政治地位。

一旦在2024年總統任期之後繼續連任兩屆至2036年，普京將成為俄羅斯當代史上掌權時間最長的領導人，超過前蘇聯領導人斯大林29年的執政時間。

普京繼續執政，估計會繼續推行俄羅斯復興計劃 「強國夢」。預計他也將繼續努力擴大俄羅斯在國際政治事務中的影響力。

在中東，繼續鞏固在敘利亞問題上的絶對主導權，同時與伊朗、沙特等中東國家互動，提升在中東的政治影響力。

在拉美，俄羅斯2019年3月向委內瑞拉派出軍事人員提供軍事物資，給馬杜羅政府予以政治和軍事支持，鞏固了在拉美地區的利益。

對非洲，俄羅斯2019年舉行了首屆與非洲國家領導人的峰會，邀請40多個非洲國家領導人和區域組織出席，正式重返非洲。

而在亞洲，俄羅斯與中國關係之密切與美國中國之間的對立形成鮮明對比之時，俄羅斯與印度、日本等亞洲國家之間的關係也迅速改進。

普京執政20年在國際國內塑造的 「硬漢」形象，看來還會繼續。以前外界預期他到2024年很可能將退而不休，如今他卻可能要走上永不退休的道路。