反恐戰爭20載 BBC分析未來走勢

圖片版權 Reuters Image caption 阿富汗國民軍特種部隊士兵

2001年911恐襲事件後，時任美國總統喬治·布什向恐怖主義宣戰，距今已經19年。

自反恐戰開始以來，成千上萬的美國軍人在阿富汗、伊拉克、波斯灣和非洲之角駐扎；世界各地的偏僻角落，無人機時刻在搜索、突襲疑似恐怖主義組織首腦和骨幹成員；為了應對持續不斷的各種恐怖主義威脅，全球反恐開支預算增至天文數字。

這場全球反恐戰還在進行嗎？什麼時候會結束？會不會變成持久戰？

圖片版權 Reuters Image caption 本拉登的極端組織卡伊達（「基地」）2001年發動的911恐怖主義襲擊成了歷史的一個分水嶺（資料圖片）

言語和行動之別

薩莎·哈弗利科列克（Sasha Havliclek）從一開始就密切跟蹤觀察這場戰爭。她是智庫機構戰略對話研究所（Institute for Strategic Dialogue）的首席執行官。

她認為，言論和現實之間有明確的差別，需要區分：

「口頭的（反恐戰）在奧巴馬總統2009年就職那一刻就結束了，但現實中反恐戰在戰術層面更多體現的是持久性，而不是突然斷裂。比如，眾所周知，奧巴馬政府大幅度提升了在阿富汗、巴基斯坦之類地方的無人機襲擊行動規模。現在'美國優先'的聲音壓倒一切，我覺得普遍認為這（反恐戰）在逐漸結束……可我們實際上看到的是美國反恐行動在繼續擴展。」

圖片版權 AFP Image caption 伊斯蘭聖戰極端組織ISIS的網絡遍布世界，前最高領導人巴格達迪2019年被炸死，但ISIS的活動沒有停止

「一群頑抗的敵人」

特朗普總統任命的美國國務院反恐事務協調員內森·塞勒斯大使（Ambassador Nathan Sales）認為，針對「一群負隅頑抗的敵人」的戰爭還在繼續。

「我們正在走向勝利，但我們還會繼續打擊頑固的敵人，或者說一群負隅頑抗的敵人。」

「伊斯蘭國」（Islamic State, ISIS）就是一個例子，他說。2019年，伊斯蘭聖戰組織哈利法、ISIS首領巴格達迪（Abu Bakr Al-Baghdadi ）在敘利亞被炸死，但這個龐大的跨國聯盟網絡遍布全世界，至今仍很活躍。

911恐襲之後，在華盛頓一些人看來，一切都很清楚。小布什總統宣佈「反恐戰」開始時明確表示，不支持就是反對，沒有中間立場，也不給中東國家任何委婉含蓄的迴旋餘地。

圖片版權 Reuters Image caption 摩蘇爾是伊拉克第二大城市，戰爭的破壞歷歷在目

盟友變仇敵

在伊拉克，這種非此即彼的強硬立場把潛在的盟友變成了敵人，為今天世界各地的伊斯蘭聖戰運動作了鋪墊。

米娜·阿爾-奧拉比（Mina Al-Orabi）是阿聯酋私營的英語報刊《國民報》（The National）主編。她的老家，伊拉克第二大城市摩蘇爾，一度被ISIS佔領，戰爭中受到嚴重破壞。

她認為美國在伊拉克的一些行動顯然削弱了伊拉克政府和國家能力。比如，2003年決定解散伊拉克警察和軍隊，讓成千上萬的青壯年男子丟了飯碗，還受到排擠，這樣這個群體就成「基地」組織在伊拉克的核心，然後演變成ISIS的核心。

美英軍隊2003年攻打伊拉克，推翻了薩達姆政權。

在反恐戰期間，還有一些其他政策錯誤，雖然被奧巴馬政府糾正了，但造成的後果延續至今。

比如，在關塔那摩灣關押數百名嫌疑人而不走法律程序， 「非常規引渡」（在各國綁架恐怖主義嫌疑人，用飛機押解到美國中情局的秘密地點「強化審訊」）。

塞勒斯大使表示，美國吸取了以前的經驗教訓。但批評美國關塔那摩灣的國家，現在也應該讓滯留在敘利亞、伊拉克那些武裝分子營地的本國公民回國。

圖片版權 Reuters Image caption 有觀點認為，敘利亞難民危機的種子是反恐戰爭播撒的

「勝利還很遙遠」

反恐戰爭花了多少錢？這個數字很難精確統計，但大部分估算都超過一萬億美元。其中大部分用於軍事行動、情報收集和無人機襲擊，很少部分用於防範，包括疏導民眾避免走上極端激進道路。

倫敦國王學院激進化研究中心的希拉茲·馬赫爾（Shiraz Maher）認為，當今社會的許多問題，都源自反恐戰爭播下的種子。

比如伊斯蘭國ISIS，敘利亞，伊拉克，諸如此類的問題，都在一定程度上助長了歐洲的仇外心理，加劇了對穆斯林的疑慮和敵意，在行動上則表現為對敘利亞問題造成的難民和難民危機的仇視。

「因此，我認為可以說反恐戰爭在很多意義上講遠遠沒有結束。」

那麼，這場模糊鬆散的戰役有沒有盡頭？會不會出現「大功告成」那樣一個時刻，宣告反恐戰爭正式結束？

其實，這不大可能。主要是因為恐怖主義跟犯罪一樣，只可能被減少到當局所稱的「可控可管程度」。

而且，現在又有新的威脅出現，那就是極右翼極端主義（far-right extremism）。這股力量可能會為似乎已經成為「無終結戰爭」（War without End）的反恐戰爭注入新的生命。