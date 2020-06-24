圖片版權 EPA Image caption 當局向通內斯（Tönnies）肉品加工廠內被隔離的員工發送物資。

在新型冠狀病毒感染人數再度上升之後，德國北萊茵-威斯特法倫州當局在兩個地區重新實施封鎖令，超過50萬人受影響。

其中一個地區是一家肉品加工廠所在地，該廠有超過1500名工人檢測呈陽性。

州長阿爾明·拉舍特（Armin Laschet）表示，在居特斯洛縣（Gütersloh）地區的「防範性措施」將會持續至6月30日。

毗鄰的瓦倫多夫縣（ Warendorf ）亦再度實施限制令。

該州的衛生部長勞曼（Karl-Josef Laumann）在第一道限制令之後幾小時就隨即宣佈第二道限制令，指「為了保護民眾」而需要採取進一步措施。

這是自五月德國全國解除限制令以來，首次重新在德國任何地方實施封鎖。

德國在此次疫情全球大流行當中的總體措施受到讚揚，但是仍然有人擔心感染數字會重新上升。

北萊茵-威斯特法倫州當局是最近數月強烈要求總理默克爾放寬全國限制令的幾個月州之一。

該州目前狀況

周二（6月23日）早上，拉舍特表示，此次爆發與居特斯洛縣西南邊的通內斯肉品加工廠有關，指這是德國「最大的感染事件」。幾個小時後，州衛生局長勞曼即宣佈瓦倫多夫亦將重新實施限制令。

在這兩個地區的酒吧、博物館、電影院和健身房必須關閉，餐廳則只能供應外賣。更嚴格的社交距離措施也重新生效，即人們只能與一名不同住的人員見面，且只能在公共區域。

居特斯洛的學校和幼兒園已經關閉，瓦倫多夫則將在周四關閉這些地方。

圖片版權 Getty Images Image caption 警方前往肉品廠僱員的住宅維持秩序。

在受影響的通內斯肉品廠，所有僱員則必須強制隔離。警力已經被派往該處，與醫護人員一同負責實施禁令。

當局還在肉廠員工居住的住宅樓周圍設置金屬圍欄，並向超過7000名僱員派發食品，當中很多是移民。現場亦配有翻譯解譯目前狀況。

肉廠中的所有生產活動從上周三開始暫停。該集團一名發言人為疫情爆發致歉，不過拉舍特在周二卻指該公司不合作。

在兩個重新實施封鎖令的地區，民眾並沒有被禁止離開，不過拉舍特呼籲當地居民「不要前往其他地區」。

德國的總體疫情

德國各地方當局有權力在各自的地區實施不同的措施，於是各個地區的具體規則並不一樣。

這也不是德國國內唯一的本地爆發。在德國中部城市哥廷根（Göttingen），一座大樓也被隔離。上周六有一些居民試圖離開，警方已經派人到該處維持秩序。

德國的公共衛生研究機構羅伯特·科赫研究所（Robert Koch Institute）負責人洛塔爾·韋勒（Lothar Wieler）在周二向媒體表示，德國面臨第二波感染的風險，不過他說對能夠避免爆發感到樂觀。

目前傳播率，或叫「R數目」——即平均一名感染者會將病毒傳播給多少人——在德國是約為2.76。

要令感染數字下降，這個數字就必須低於1人，但是當局強調，令這個數字上升的因素仍然只是在局部地區。

BBC駐柏林記者達米安·麥吉尼斯（Damien McGuinness）報道，由於德國總體的感染率低，這些忽然出現的地區爆發對於全國的「R數目」有較大的影響。在過去一個星期，140個地方政府均沒有錄得新增感染病例。

其他歐洲國家也出現小規模的爆發。周一，西班東北部的阿拉貢自治區亦重新對威斯卡的6.8萬居民實施封鎖令。

西班牙衛生部長伊拉（Salvador Illa）表示，官員在密切監察狀況，並稱情況「正在逐漸得到控制」。