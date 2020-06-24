圖片版權 Getty Images Image caption 50歲以後更要減肥。

人到中年以後控制體重尤其重要，特別是50歲之後一定要減肥，否則會大大增加失智症（俗稱老年癡呆）的風險。

這是英國最新研究的結果。研究顯示，50歲以上的肥胖症者患老年癡呆的機率大約會增加39%。

不過，英國倫敦大學學院的研究人員也同時指出，這種效應並非不可逆轉，只要及時減肥就會大大降低患病風險。

女性中老年肥胖尤其危險

研究發現，50歲以上的肥胖女性風險尤其高。

研究說，即使考慮到年齡、遺傳、糖尿病和高血壓等因素在內，與正常體重女性相比，肥胖女性患老年癡呆症風險會增加39%。

倫敦大學學院的這份研究結果已在《國際流行病學雜誌》（the International Journal of Epidemiology）上發表。

論文的聯合作者斯特普托（Andrew Steptoe）表示，癡呆症已經成為21世紀人類健康的主要挑戰之一，對老年健康構成威脅。

斯特普托說，研究顯示，如果人口中的肥胖比例上升則將使這一問題更加惡化。

老年癡呆症目前在許多國家都是健康的頭號威脅之一。在歐美國家，65歲以上老年人中發病率為5%，85歲以上發病率達到30%以上。

全球目前估計有超過5000萬人有不同程度的失智症，中國則有大約1000萬人以上。

據中國2017年全國精神疾病流行病學調查顯示，中國65歲及以上人群中老年期癡呆患病率為5.56%。

英國目前大約有85萬老年癡呆症患者。這一數字在5年內將上升到100萬人。

圖片版權 Getty Images Image caption 運動加均衡健康飲食有助於控制體重。

BMI和腰圍

國際上通常採用BMI身體質量指數（Body Mass Index，縮寫為BMI）來測定一個人體重是否正常、超重、還是肥胖。

健康人的BMI應該在20-24之間，超過25為超重。但如果指數超過30就是肥胖了。

例如，一名身高1.63米的女性，如果其體重在64-76公斤之間就算體重超標，如果達到76公斤以上就是肥胖了。

除BMI指數外，測定肥胖的標凖還包括腰圍。

如果一名女性的腰圍超過88厘米，男性腰圍超過102厘米就屬於肥胖了。

英國專家說，應同時監測BMI和腰圍情況，以避免代謝或血管併發症。

圖片版權 Getty Images Image caption 除了鍛煉和飲食，還要少喝酒才能保持正常體重。

專家建議可以通過健康均衡的飲食，例如地中海式飲食，加上適當的體育鍛煉以及少喝酒將體重減到最佳水平。

研究人員說，肥胖和老年癡呆之間的聯繫可以解釋為肥胖對體內荷爾蒙產生直接影響，或者是肥胖可能導致膽固醇增加，繼而增加老年癡呆風險，形成間接影響。

研究論文的第一作者，碩士研究生馬玉賢（音譯）表示，肥胖與癡呆症之間的關聯可能還取決於其他因素的參與，例如有無高血壓或接受抗膽鹼能類藥物治療等。

英國這項研究共有近7000人參與。

與試驗開始時BMI正常的人相比，那些肥胖人士在平均11年後患老年癡呆症的可能性高出31％。