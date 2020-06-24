圖片版權 Getty Images Image caption 肉品加工廠生產線非常忙碌

新型冠狀病毒疫情減緩後又出現群聚感染案例，全球有上千名肉品加工廠和屠宰場的工人受到感染。

英國威爾士地區的雞肉加工廠，德國的通內斯（Toennies）肉品加工廠，甚至是北京新出現的群聚感染絶大多數都與新發地市場有關，這個市場也經營肉品批發。

其他在法國、西班牙和美國也陸續發生肉品加工廠工人感染的事件。

英國聯合工會（The Unite union） 曾經多次警告，新冠病毒疾病有可能在肉品加工廠再次出現感染。

圖片版權 Toennies Image caption 肉品工廠的室內空間冰冷潮濕

肉會傳播病毒嗎？

新冠病毒通過氣溶膠傳播，帶原者咳嗽、打噴嚏、甚至是喘氣呼吸說話都有可能釋放飛沫或帶有病毒的微粒到空氣中。與帶原者近距離接觸，或是觸碰到感染的物體表面，健康的人就會被感染病毒。

目前，沒有證據顯示肉品加工廠發生的群聚感染事件中，新型冠狀病毒來自於肉製品本身。

英國食品標凖局（Food Standards Agency）表示，因為吃某樣東西而感染新冠病毒的可能性非常低，因為已知的新冠病毒傳播途徑並非如此。

那又為什麼是肉品加工廠？

英國華威大學分子腫瘤學教授勞倫斯·楊（Lawrence Young）表示，肉品工廠的室內空間冰冷潮濕，是新型冠狀病毒存活和散播的理想環境。

「在這樣的環境下，帶原者釋放的病毒微粒更容易散播、存活。」

另一個可能原因是這些低溫工廠環境噪音高，工人們需要以更大音量交談，甚至高聲喊話，這樣一來也增加了感染機率。

肉品加工廠工人在生產線上忙碌工作，很難維持兩米的距離，工廠的室內環境缺少陽光也是病毒容易存活的原因。

但問題不只是出在工廠的內部環境而已。

圖片版權 Getty Images Image caption 肉品加工廠的密閉空間

工廠管理

安南普頓大學全球衛生研究學者邁克爾·黑德（Michael Head）表示，有些肉品加工廠附帶廠區宿舍或在工廠附近設有員工宿舍。

這些工人可能集體乘坐巴士前往工廠，然後一起在室內度過一整天，最後又回到宿舍，這個過程一旦出現漏洞就更有可能爆發群聚感染。

英國聯合工會表示，很多工廠聘僱移民工人，移民工人可能沒有帶薪病假，如果他們出現症狀自我隔離就沒有收入。

還有些移民工人不說英語或是其他當地語言，他們擔心丟掉工作，因此可能不願意反應工作條件上面的問題。

但是英國肉品加工協會（British Meat Processors Association, BMPA）表示，他們的會員工廠聘僱的都是全職員工，而不是勞工中介派遣的外包工人。

圖片版權 Toennies Image caption 德國政府提高了肉品加工廠的安全作業規則

加強防疫措施

英國政府對食品製造業發佈了安全工作規則，包括要求員工在可能情況下維持兩米距離。

英國肉品加工協會也發佈自己的規則，要求工廠提高清潔消毒的次數，安排不同的工作時間，做好隔離措施等。

協會還建議工廠提供額外的個人防護裝備，例如透明面罩等。肉品加工廠工人通常都會穿著防護衣，但不一定有口罩。

德國政府已經禁止屠宰場聘僱外包員工，所有的工人都必須是公司直接聘僱的。

美國疾病控制中心的報告也建議，放慢生產速度，在工人之間設置隔離屏幕，每個人都戴口罩，自我隔離者有工資補償。