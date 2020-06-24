中國的「懲罰」和澳洲亞太政策的選擇

圖片版權 Getty Images Image caption 在中美矛盾加劇的背景下，澳大利亞與中國摩擦也在增多。

在中國和美國矛盾摩擦日益加劇的背景下，中國對澳大利亞採取了一系列經濟「懲罰」措施。

作為在五眼聯盟中地理位置離南海和中國最近的國家，堪培拉同時受到北京和華盛頓兩邊的壓力，它應該如何選擇？

澳大利亞在亞太政策上似乎仍在試水階段，是和美國盟友一起遏制中國崛起，還是以目前經濟實惠為重隔岸觀火？這個問題在澳大利亞內部存在爭議。

北京似乎認為，在美國領頭髮起的遏制中國崛起的行動中，澳大利亞起到「急先鋒」的作用，主要表現是在南海、香港、華為5G、人權和新冠病毒等問題上不僅與中國政府立場相左，而且一再高調出來指責北京，包括：

澳大利亞多次指責中國在南海的主權聲索和行動，澳大利亞軍艦多次與美國軍艦一道出現在南海有爭議海域進行演習，或者穿越南海航行；正當2020年中國印度邊境衝突不斷之際，澳大利亞和印度簽署國防協議，允許兩國使用對方的軍事基地；預計澳大利亞還將加強海上四方機制：澳大利亞、日本、美國和印度，以對抗中國預計將在該地區部署的海上力量；

澳大利亞以國家安全為由禁止華為參與建設該國的新一代5G移動網絡；

澳大利亞一些政界人物多次公開高調指責北京為「獨裁政權」，不斷指責中國對澳大利亞實施實地或網絡間諜活動，包括對澳大利亞大學孔子學院的打壓等等；

澳大利亞一些政界人士高調支持在香港、台灣、西藏和新疆問題上的反北京抗議行動。

圖片版權 Getty Images Image caption 北京警告赴澳大利亞留學和旅遊風險，澳洲方面表示反對。

北京的經濟「制裁」

澳大利亞的媒體評論人士表示，2020年的澳大利亞已經不再被中國視為一個安分而便利的食品與原材料來源國，北京統治精英現在將澳大利亞視為一個不老實也不懂得感恩的」搗亂分子「。

於是，即使在新冠疫情尚未結束之際，中國在2020年對澳大利亞實施了一系列的經濟「制裁」。

在堪培拉響應華盛頓呼籲調查新冠毒病（COVID-19）源頭將矛頭指向北京之後，中國以反傾銷和補貼為名，對澳大利亞大麥加徵80%關稅。而在此前一年，中國用高價買下澳大利亞生產大麥的一半。

中國目前是增長最快的高級牛肉消費國之一，而且主要依賴進口。澳洲牛肉2018年佔中國高級牛肉進口總量的67%。中國宣佈暫停進口4家澳大利亞企業的牛肉產品。

作為澳大利亞最大的遊客來源國和外國留學生來源國，中國政府部門分別發佈通告稱，受到新冠肺炎疫情影響，澳大利亞國內對華人和亞裔的種族歧視言行和暴力行為現象明顯上升，提醒中國遊客前往澳大利亞旅遊風險，並提醒留學人員謹慎選擇赴澳或返澳學習。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國政府已向國民發出警告，不要輕易前往澳大利亞旅遊。

觀察人士分析

一些觀察人士分析認為，中澳兩國之間或已經開始了類似於中美之間的貿易戰。

但與中美貿易戰不同的是，中國是澳洲最大貿易伙伴，但澳洲只是中國一個相對較小的貿易伙伴。比如，對澳洲的出口量僅佔中國出口貿易總量大約3%。

因此，堪培拉並沒有或者無法像美國那樣對中國採取貿易報復行動。

另外，從作為澳大利亞經濟支柱的鐵礦石產業看，中國因為短期內找不到替代品，暫時還沒有對佔中國進口高達65%的澳洲鐵礦石動手，但長遠來說，按中國國內民族主義小報的呼籲，或許也可能以巴西或非洲鐵礦石替代。

此外，還有澳洲葡萄酒，奶粉，小麥和服務業等等一長串商品貿易名單。

澳大利亞前十大貿易夥伴排名 2018-2019年

澳洲內部分歧

澳大利亞總理莫里森在接受悉尼電台採訪時就中國上述「懲罰」措施表示，不會屈服於中國的脅迫，也不會放棄澳洲自身的民主自由價值觀。

但在堪培拉內部，如何衡量澳洲自身的價值觀似乎觀點並不一致。不少澳洲政界、學界和商界人士對政府對華強硬政策表示不滿。

不過，在這場國家間政治博弈中，澳大利亞受到的壓力並非僅來自於北京一個方面。

2020年5月，由於澳大利亞維多利亞州與中國簽署「一帶一路」協議，美國國務卿蓬佩奧在接受媒體採訪時高調公開表示，美國可能就此與澳洲切斷聯繫。

但澳洲不少人並沒有忘記上世紀70年代的歷史：全球反共領袖美國總統尼克松突然在西方國家中首先跨越太平洋訪問中國。

因此澳洲著名的戰略學者懷特在與美國戰略學者米爾斯海默就澳洲對華政策的辯論中表示：如果澳洲下定決心在美國號召下和中國針鋒相對，需要後援時一轉身，發現美國不見了，怎麼辦？