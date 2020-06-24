美國或認定華為、中移動等中國企業為解放軍控制

圖片版權 Reuters Image caption 美國禁止向華為出售芯片，卻允許本國公司參與與華為一起制定5G標凖

據報道，美國政府將定性華為、海康威視等中國企業為中國軍方所有及控制，下一步或將向這些公司實施經濟制裁。

路透社周三（24日）刊出獨家報道，指美國政府凖備將20家中國企業認定為由中國解放軍支持並控制。

除了中美科技脫鉤風口浪尖的電信公司華為，以及此前已登上美國實體清單的視頻監控設備製造商海康威視，名單上的公司還包括中國移動、中國電信及中國航空工業集團。

報道指，一名美國國防部匿名官員確認這一消息，並稱相關文件已遞交至國會。

美國媒體Axios的報道指，中國鐵道建築集團、中國船舶重工集團、熊貓電子集團等公司亦榜上有名。

總統特朗普將有權對上述公司實施經濟制裁。

圖片版權 Reuters

同日，美國國務卿蓬佩奧發表聲明，指世界各國對華為的態度「正在翻轉」，人們開始意識到其帶來的威脅。

美國近來積極游說盟國禁用華為5G設備，導致該公司在歐美諸多市場節節敗退。

曾經與華為關係密切的捷克政府警告，華為將對國家安全構成潛在威脅，丹麥當局表態只會使用被視為安全盟國的5G供應商。

加拿大的三大電信公司規避華為，轉投其主要競爭對手、瑞典愛立信與芬蘭諾基亞公司。

「越來越多的國家、公司、公民在問他們應該把自己最敏感的數據託付給誰，答案越來越明顯：不是中國共產黨的監控世界，」 蓬佩奧稱。

華為禁令、孟晚舟事件餘波未定

美國政府宣稱，華為設備可能會被北京用做間諜活動，華為則多次否認這種說法。

美國對華為、中興等中國企業的態度在過去兩年曾一度軟化，但近期持續強硬。

圖片版權 Getty Images

美國前國家安全顧問博爾頓在近日出版的回憶錄中指，總統特朗普不顧多名高級幕僚的反對，以華為及中興待遇作為貿易談判的籌碼，希望借貿易協議增加連任機會。

博爾頓還指，特朗普似乎一度接受中方對華為是私營公司、不受政府控制的解釋。

3月中旬，美國宣佈升級對華為的出口限制，以國家安全為由進一步收緊華為的芯片來源。

上月底，英國國家網絡安全中心（NCSC）宣佈，正重新評估美國這一禁令對實用華為技術的英國網絡的影響，這可能為英國政府掉頭棄用華為作鋪墊。

北京曾警告，如果美國進一步限制華為的供應鏈，中國將採取反制措施，包括啟動制裁外國企業的「不可靠實體清單」，限制或調查包括高通（Qualcomm）、思科（Cisco）和蘋果在內的美國科技公司、暫停購買波音公司生產的飛機等。但截至目前，中方仍未出手反擊。

不過，在華為高層孟晚舟加拿大引渡案受阻後，中國則宣佈對加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michael Spavor）提起公訴，控告兩人間諜罪名。