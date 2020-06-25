朝鮮戰爭70週年：如果半島再度爆發軍事衝突會是何種景象

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1956年6月25日，金日成領導的朝鮮（北韓）出兵韓國（南韓），朝鮮戰爭（又稱 韓戰）爆發。

之後不久，以美國為首的聯合國軍和中國先後參戰。那場戰爭給朝韓美中等所有參戰方都造成巨大人員財產損失，特別是朝韓兩國，死亡人口數以百萬計。

70年過去了，戰爭陰霾依然籠罩朝鮮半島，三八線附近仍是全球矚目的軍事熱點。

如果朝鮮半島真的再一次爆發軍事衝突，會是什麼樣？BBC《Inquiry》欄目曾請專家預測和分析。

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近年來，金日成的孫子、朝鮮現任領導人金正恩從不忌諱「冒天下之大不韙」，視國際社會警告於耳旁風，反覆試射導彈、核武器。

最近，技術上雙邊關係仍處於「戰爭」狀態的朝鮮和韓國關係再現緊張跡象。

6月中旬，平壤宣佈切斷和首爾的所有官方聯繫。此後，金正恩的妹妹金與正威脅「抹平」幾小時後，朝鮮炸毀開城的朝韓聯絡辦公室。

5月，三八線再次傳出槍聲。韓朝邊界雙方交火事件非常罕見，上一次還是在2017年。

長鳴的半島戰爭警鐘音量似乎見漲不見落......

圖片版權 Getty Images Image caption 1950年代的戰爭給朝鮮半島留下巨大的慘痛和破壞

慘痛的記憶

回顧歷史，上一次朝鮮戰爭始於1950年。二戰後，超級大國蘇聯和美國以三八線為界劃定朝鮮半島受降區：蘇聯控制北部，美國控制南部。

6月25日，朝鮮軍隊以反擊為由越過三八線，半島爆發內戰。美國派兵幫助韓國擊退「共產主義的入侵」，韓國首都漢城（首爾）兩個月後即被收復。

但是，美國決定北上統一半島，引起中國警覺。中國志願軍跨過鴨綠江參戰。

原本以半島統一為目標的戰爭幾乎演變為第三次世界大戰：核戰。

三年後，戰爭走入死胡同，沒有和平協議，留下的只有慘痛的傷亡、巨大的破壞。

美國中情局前朝鮮半島事務分析師、現在首爾大學任教的蘇·特裏（Sue Terry） 告訴BBC，朝鮮300萬人喪生，10萬孩子成遺孤，平壤被夷為平地。

1953年7月27日，朝、韓簽署停火協議（不是和平協定）。時至今日，從技術層面看，朝鮮和韓國仍然處於戰爭狀態。

圖片版權 Getty Images Image caption 朝韓之間的非軍事區是世界上軍事化最強的地區之一

先發制人？

伴隨著半島緊張不斷，一些專家擔心，「失算」可能導致戰火重燃。

喬治城大學安全研究中心分析員、美軍退役上校麥克斯韋爾（David Maxwell）指出，隔開朝鮮和韓國的非軍事區實際上是全世界軍事化最為嚴重的地區之一。

他說，朝鮮有110萬現役軍人，70%部署在平壤和非軍事區之間。麥克斯韋爾曾經幫助美國制定如果朝鮮再次入侵韓國、美國將作何反應的計劃。

他說，朝鮮軍隊人數巨大，後備役多達600萬，「依我看，這是世界第四大軍隊。」

麥克斯韋爾說，如果金正恩認定美國凖備先發制人，可能會下令開戰。「朝軍官兵會得到命令，動用所有武器裝備，給韓國最大程度的打擊和破壞。」

「開戰幾小時之內，朝鮮炮彈、導彈將對韓國狂轟濫炸，主要目標是首爾。」

朝鮮導彈5分鐘之內即可抵達首爾。韓國都市人口2500萬，把這些人都搬去保護區並非易事。

麥克斯韋爾說，「初步傷亡預測是，戰爭爆發第一天就可能有64000人喪生。」

「這樣程度的痛苦，我們無法想象。」

平壤的目的可能會和1950年代相同，部隊向南挺進，迫使首爾接受半島統一、歸屬朝鮮控制。

這也是朝鮮1950年的目標，當時他們可能沒有預計美國會出兵。下一次或許會有所不同，華盛頓早有凖備，可能快速干預、保護韓國。

圖片版權 Getty Images Image caption 朝鮮軍隊「世界第四大」

孤注一擲

德克薩斯安格拉州立大學安全與犯罪司法系研究系教授布魯斯·貝托爾（Bruce Bechtol，曾任五角大樓資深分析師）告訴BBC，美國根本不會允許朝鮮控制首爾。

「衝突爆發第一個星期，（美國）飛行員恐怕睡不成多少覺。」

「（美國）當務之急是，調動空中打擊能力、盡可能阻止（朝鮮）軍隊南下。同時等待重武器增援抵達戰區。」

他說，美軍在戰區的軍事硬件部署將翻一番。朝鮮發功進攻幾分鐘之內，美軍在世界各地的大批武器裝備將被調往朝鮮半島。從日本到德克薩斯，滿載步兵、坦克、裝甲車、重型火炮等所有必需戰略物資的軍艦將被派往半島附近海域。

美國在朝鮮半島凖備好所有這些軍用物資和裝備可能最長需時3個星期。屆時，軍事衝突將出現決定性的轉折點。

貝托爾說，朝鮮發動戰爭所需的物資、比如武器彈藥、食品、燃料等等，可能只夠堅持兩到三個星期。這樣，朝鮮的計劃一定是，要在短期內達到所有目標。

一旦在半島地區完成軍力部署，美國的任務是擊退朝鮮軍隊。貝托爾說，這難度很大。現在朝鮮軍隊的規模與1950年代相比強大了11倍。

不過他說，即使如此，戰爭中誰將獲勝毫無疑問。

圖片版權 AFP Image caption 美國轟炸迫使朝鮮人逃離家園

問題是，一旦朝鮮軍隊在美國打擊之下開始崩潰，事態可能會演變成災難性的。

軍事衝突可能會發展成為核衝突。

貝托爾說，當金正恩和他身邊的數千精銳部隊意識到時間所剩無幾時，他們沒有原因不使用核武器、消滅幾十萬美國人。「依我看，在這種情況下，朝鮮最有可能使用曾經試射的那些導彈。」

使用核武器可能是外卡，但是貝托爾認為，就算不用核武器，傳統戰爭帶來的人員傷亡也將是巨大的。「我給你一個可能的數字：第一個星期內，30到40萬人喪生，包括士兵和平民。」

「3個星期之後，可能達到200萬。」

但是，這還不是終結。因為在這種局面之下，和第一次戰爭不同的是，（美國）恐怕不會允許朝鮮政權存在下去。如果這次戰爭要以半島統一告終，過程會是平穩的嗎？

圖片版權 Getty Images Image caption 下一次，美國還會允許朝鮮政權存在下去嗎？

收拾殘局

研究戰爭直接後果的喬治城大學亞洲經濟和政治研究教授巴比納·黃（Balbina Hwang）說，第二次朝鮮戰爭更加複雜、更加混亂的將是過渡階段。「我們無法知道韓國自己是不是能夠應付。」

曾在美國國務院任職的黃教授說，戰亂中，大約有6000到7000萬人可能會流離。韓國現在大約5000萬人居住在首爾大都市區，人的本能是逃離炮火；此外還要加上將近2000萬「被解放」的朝鮮人，他們可能也會往南逃。

當然，1950年戰爭之後，朝鮮和韓國都重建了。黃教授相信，長遠之內韓朝能夠實現統一，更加令人擔憂的是短期後果。

「毫無疑問，（朝鮮、韓國）有巨大差別。朝鮮人更矮、更瘦。更重要的是，營養不良影響發育，包括身體、精神和感情上的。」

「我們這裏說的是，2000萬（朝鮮）人過去近70年間沒能像韓國人一樣成長，」試圖把他們統一起來「將帶來巨大的後果」。

以上各種分析、預測，還未把中國和俄國是否參戰考慮進去。這些大國的舉動將給戰事增加的不定因素難以估量。

所以，朝鮮半島的新戰爭會是什麼樣？唯一可以肯定的是：可怕。

（注：本文根據2017年文章改編）