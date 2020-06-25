功夫流感：特朗普稱呼新冠病毒再引爭議

在亞利桑那州鳳凰城的一場競選集會上，美國總統特朗普再次稱呼新冠病毒為「Kung flu(功夫流感)」，引發極大爭議。

特朗普總統的高級顧問凱莉安妮·康韋（Kellyanne Conway）周三對記者表示，總統「已經非常明確地表示，他希望每個人都明白，而且我認為我們需要讓美國人明白，這種病毒起源於中國。」

目前，美國新冠病毒確診病例已超200萬，逾12萬人死亡。