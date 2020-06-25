功夫流感：特朗普稱呼新冠病毒再引爭議
功夫流感：特朗普稱呼新冠病毒再引爭議
在亞利桑那州鳳凰城的一場競選集會上，美國總統特朗普再次稱呼新冠病毒為「Kung flu(功夫流感)」，引發極大爭議。
特朗普總統的高級顧問凱莉安妮·康韋（Kellyanne Conway）周三對記者表示，總統「已經非常明確地表示，他希望每個人都明白，而且我認為我們需要讓美國人明白，這種病毒起源於中國。」
目前，美國新冠病毒確診病例已超200萬，逾12萬人死亡。
在亞利桑那州鳳凰城的一場競選集會上，美國總統特朗普再次稱呼新冠病毒為「Kung flu(功夫流感)」，引發極大爭議。
特朗普總統的高級顧問凱莉安妮·康韋（Kellyanne Conway）周三對記者表示，總統「已經非常明確地表示，他希望每個人都明白，而且我認為我們需要讓美國人明白，這種病毒起源於中國。」
目前，美國新冠病毒確診病例已超200萬，逾12萬人死亡。
白宮記者會上，美國總統特朗普被一名華裔女記者問及：為何病毒檢測對他而言是一場全球競賽？特朗普回應：「別問我，去問中國這個問題。」
醫生警告稱，部分民眾很可能會將特朗普總統關於使用消毒劑和紫外線治療新冠病毒的言論放在心上，從而引發嚴重後果。