圖片版權 Getty Images Image caption 紐約時代廣場戴口罩的街頭表演者

世界衛生組織（WHO）日前表示，隨著限制措施的放鬆，歐洲每周確診病例數錄得幾個月來的首次增加。

據改組織數據，過去兩周，有30個歐洲及中東和中亞國家累積新增病例增加，其中11個國家，病毒在加速傳播，造成了非常顯著的疫情回潮，包括亞美尼亞、瑞典、摩爾多瓦和烏克蘭。美國約翰·霍普金斯大學的統計顯示，全球確診人數累計已達960萬，逼近千萬，死亡人數超過了49萬。

一些歐美國家5月開始逐步放鬆隔離措施，包括西班牙、意大利、德國，以及美國的一些州。本周英國首相約翰遜宣佈，英國從7月4日其結束「國家冬眠期」，允許室內聚會，2米社交距離縮短至1米。

放鬆限制使可能導致了這些地區疫情再次激增，為經濟和社會秩序的復蘇蒙上陰影。

確診數再次上升

路透社稱，儘管美國在5月的幾周裏似乎已經控制了疫情，但上周總體病例數增加了25%，10個州報告的新增病例數增加了50%以上。

本周三，美國新增病例超過36000例，與4月24日的最高單日紀錄36426例旗鼓相當。

病例激增嚴重的州，包括此前對社交疏離規定較為寬鬆的一些州，如得克薩斯州、亞利桑那州、阿拉巴馬州和佛羅里達州。這些州中不少躲過第一輪疫情衝擊，或率先解除居家令和停工限制。

僅在得州，本周一新增逾就6000新冠病例，為該州最高單日增幅之一。

疫情再起的壓力下，這些地方無奈又暫停經濟重啟，恢復封鎖政策。本周四，得州州長阿伯特（Greg Abbott）宣佈暫停該州經濟重啟。

歐洲也發生類似情況。德國北萊茵-威斯特法倫州一家肉類加工廠爆發群體性感染，超過1500人確診。該州州長阿爾明·拉舍特（Armin Laschet）表示，在居特斯洛縣（Gütersloh）和毗鄰的瓦倫多夫縣（ Warendorf ）再度實施限制令。

這是自五月德國全國解除限制令以來，首次重新在德國任何地方實施封鎖。

需要注意的是，歐美國家在經歷疫情先退潮再回潮之際，拉丁美洲的病例和死亡人數卻在猛增，達到220萬，在不到一個月的時間內翻了一番。

圖片版權 Getty Images Image caption 警方前往肉品廠僱員的住宅維持秩序。

經濟承壓

美國的經濟由於封鎖適度放寬有些許回暖。上周美國首次申請失業金人數也略有下降。

但對第二波疫情的擔憂加劇，使經濟復蘇再次承壓。

「隨著美國各州重啟，企業在5月份訂購更多設備，這是一個好消息，」三菱日聯金融駐紐約首席分析師Chris Rupkey表示，「但在未來幾個月，當涉及為美國未來進行新的投資時，第二波疫情可能會讓企業保持謹慎。」

美國堪薩斯城聯邦儲備銀行總裁喬治周四說，在疫苗研製成功之前，新冠感染病例激增的可能性可能仍將對美國經濟構成威脅，而全面復蘇任重而道遠。

「雖然我們看到5月份這些行業的就業增長強勁，增加了200萬個就業崗位，但全面復蘇仍很遙遠，」她說。

圖片版權 Getty Images Image caption 就像災難電影中的一幕，洛杉磯封城後，道路幾乎空空蕩蕩。

特朗普支持率降至低點

疫情繼續蔓延的後果之一是特朗普的民調支持率下降。

路透/益普索最新民調顯示，美國人對特朗普應對疫情方式的支持率降至紀錄最低水平，37%的美國人支持特朗普應對疫情的方式，58%的美國人表示不支持。

特朗普支持率創下今年3月初開始該調查以來的最低水平。

背後的原因是新冠病例大增，以及特朗普暗示希望放慢檢測速度而廣受批評。特朗普上周六於俄克拉荷馬州舉行的數月來首次競選集會上公開表示，檢測是一把「雙刃劍」，他要求衛生官員放慢檢測速度，以回應公眾對感染病例不斷增加的擔憂。

距離今年美國大選還有四個多月，根據調查，民主黨總統候選人提名的拜登在登記選民中的支持率領先特朗普10個百分點。

特朗普所屬共和黨的成員似乎也很悲觀。只有43%的人表示，他們認為美國正在沿著"正確方向"前進。共和黨人卡莉·菲奧莉娜（Carly Fiorina）日前公開表示將在大選中把選票投給拜登。菲奧莉娜曾擔任惠普公司執行長，在2016年美國大選的共和黨黨內初選中輸給特朗普。