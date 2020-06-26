美國參議院通過《香港自治法案》 制裁對象包括個人和金融機構

圖片版權 Reuters Image caption 美國共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）對港版國安法持強硬態度。（資料照片）

美國參議院一致通過《香港自治法案》，可對支持中國損害香港自治的個人或企業實施強制性制裁。

周四（6月25日）參議院表決的這一法案是美國試圖反制中國在香港訂立國家安全法的舉措，該法案還將授權制裁幫助這些企業或個人進行大額轉賬的金融機構。

路透社引述主導這一跨黨派法案推動的民主黨參議員克里斯·範霍倫（Chris Van Hollen）表示，法案將向北京傳達清晰的信號，損害香港的自治將要承擔後果。

法案尚待美國眾議院表決，以及在通過後交由美國總統特朗普簽署，才會正式成為法律。

媒體引述中國駐美國大使館發言人表示，香港事務屬中國內政，呼籲美方停止干預。

香港特殊地位面臨風險

中國政府試圖繞過相對獨立的香港立法體系，直接在香港懲罰顛覆國家主權以及被北京認為危害國家安全的行為。

訂立港版國安法的決定已於上月在中國全國人大通過，具體細則亦逐步公開。

最新公布的草案內容還包括在香港設立國家安全機構，並有可能對部分案件行使管轄權。

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不過，港版國安法的下一步具體計劃尚未公開，不過各界預期北京有可能在本月內完成立法並開始實施。

港版國安法被香港反對派以及西方國家認為是北京對「一國兩制」承諾的破壞。

去年香港連續多月發生大規模反政府抗議，示威者一開始是反對政府修訂向中國大陸送交逃犯的條例，其後演變成對北京試圖施加影響力的反抗。

北京宣佈進行港版國安法立法後，美國總統特朗普展開程序，可能逐漸取消美國給予香港的特殊經濟待遇。

圖片版權 Getty Images Image caption 5月22日，香港民主派議員上街抗議中央政府強推香港《國安法》。

共和黨參議院喬什·霍利（Josh Hawley）向路透社表示，《香港自治法案》可能是阻止北京削弱香港自由的「最後機會」。

民主黨參議員範霍倫則表示：「時間至關重要。」

他向法新社稱，僅由參議院通過法案並不會令北京認真正視這一局面。

「也正因為如此，重要的是通過一些實際行動來表明，假如繼續在削弱香港人民自由的路上走下去，中國政府將要付出代價，」範霍倫說。

上月，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pempeo）宣佈，美國國務院認定香港在中國統治下不再擁有高度自治。

這意味著美國可能會逐漸部分或完全取消香港的特殊地位，從而令港元與美元自由兌換、貿易關稅優惠以及香港護照持有人赴美旅行免簽證等待遇均有可能終止。

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《華爾街日報》（Wall Street Journal）引述中國駐美國大使館發言人方虹表示，香港事務屬中國內政，呼籲美方認清現實，停止干預香港事務，否則中國必定採取反制措施。

《香港自治法案》的推動者之一、共和黨參議員圖米（Pat Toomey）則向法新社表示，北京「最大的恐懼」在於大陸民眾可能在未來希望部分享有香港所擁有的自由。

作為「一國兩制」法律基礎的《基本法》當中有要求香港立法機關依據議會程序訂立國家安全法的條文，但是由於反對派以及香港民眾的牴觸，歷任特區行政長官均未成功推進相關立法。

此次北京代替香港強行立法，令外界擔心香港的半自治地位消失，但北京認為這一立法是平息香港政治動蕩和維護社會穩定所需。