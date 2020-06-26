肺炎疫情：哪些國家可能出現「第二波」感染高峰

圖片版權 Getty Images Image caption 一些疫情已經趨緩的國家確診病例可能再次顯著上升

隨著世界各地新冠病毒的防疫措施逐步解封，有些國家又出現新一波的感染病例。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的統計數據，全球確診人數已經超過960萬人，將近50萬人死亡。

最近新增的確診病例讓人們開始擔憂新冠病毒疫情有可能出現「第二波」高峰，一些疫情已經趨緩的國家確診感染病例再次顯著上升。

以下就是幾個出現感染高峰的國家。

美國

新冠病毒確診病例在美國許多州持續上升，尤其是南部和西部的幾個州。

德克薩斯、猶他、阿肯色、亞利桑那等州的新冠病毒疾病入院治療人數上升，加州和佛羅里達州的單日新確診病例出現最大增長。

休斯頓醫院收治新冠病毒疾病患者的加護病房牀位已經接近滿載容量。

紐約、新澤西和康涅狄格州曾經是美國新冠病毒疫情的震央中心，現在卻反過來要求從某些州進入的訪客自主隔離14天。

根據約翰霍普金斯大學的數據，美國確診病例超過238萬人，超過12萬人死亡。

圖片版權 AFP Image caption 德國爆發肉品加工廠群聚感染事件

德國

德國此前一直被視為是歐洲國家抗擊新冠病毒疾病的模範，關鍵的防疫措施包括很早就開始的病毒篩檢和疫情追蹤調查，因此能夠維持比較低的感染和死亡人數。

但是，最近幾個星期德國突然爆發許多新的群聚感染，包括一些老人安療養院、難民收容中心、肉品加工廠、學校和宗教場所。

其中最嚴重的是肉品加工廠，北萊茵-威斯特法倫州（North Rhine-Westphalia）的通內斯（Tönnies）肉品加工廠有大約7000名僱員，是德國最大的肉品加工廠，一共有超過1500名工人被感染。

另外在下薩克森州（Lower Saxony）一家比較小的肉品加工廠也傳出群聚感染的案例，人們指責德國肉品加工廠工作環境差和工人生活環境差是導致病毒傳播的原因。

肉品加工廠的群聚感染案例導致居特斯洛（Gütersloh）和鄰近的瓦倫多夫（ Warendorf ）再度實施封鎖措施。

這幾起最近爆發的群聚感染，也導致德國的基本傳染數「R值」再度攀升到2.88。

根據約翰霍普金斯大學的數據，德國確診病例超過19萬人，8933人死亡。

圖片版權 AFP Image caption 巴西是全球確診病例第二高的國家

巴西

巴西確診病例超過118萬人，將近有54000人死亡，是全球確診病例第二高的國家。

巴西總統雅伊爾·博爾索納羅（Jair Bolsonaro）被指責試圖隱瞞巴西的新冠病毒疫情，巴西衛生部早些時候停止公布每日確診病例和死亡人數，遭到公眾指責，在最高法院介入下才回復公布數據。

上周日（6月21日），巴西有55000個新確診病例，創下單日確診人數最高紀錄，不過這個數字部分來自於某些州的數據延遲，因此可能包括了前一天的數據。

周三（6月24日），巴西新確診人數42725，雖然有所下降但仍然偏高，死亡人數達1185人。

圖片版權 Getty Images Image caption 馬哈拉施特拉邦是印度疫情最嚴重的地方

印度

印度的單日新確診病例本周再度突破新高，周四新確診病例達16922，超過前一天的15968人。

約翰霍普金斯大學的數據顯示，印度確診病例超過47萬人，14894人死亡。

印度衛生部的資料顯示，馬哈拉施特拉邦（Maharashtra），新德里和泰米爾納德邦（Tamil Nadu）是疫情最嚴重的地區，約佔印度所有確診病例的60%。

其中，新德里疫情的增加特別值得關注，舉報當地的醫療資源有限，疫情的追蹤調查困難。

在全球範圍內，印度的新冠病毒疫情排名第四，僅次於美國、巴西和俄羅斯之後。