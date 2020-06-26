美國對中國官員實施簽證限制 懲罰其削弱香港自治
美國政府宣佈，將對參與削弱香港自治的現任及前任中國共產黨官員實施簽證限制。但聲明未提及具體人名，以及美國將如何移除香港的特殊貿易待遇。
美國國務卿蓬佩奧周五（26日）發表聲明指，針對被認為損害香港高度自治及香港人權、基本自由的現任及前任共產黨官員，美國將對他們及其家人實施簽證限制。
「特朗普總統曾承諾懲罰要對損害香港自由負責的中國共產黨官員。今天，我們對此作出行動，」蓬佩奧在聲明中稱。
然而，聲明未提及任何具體人名，以及他們將面臨何種美國簽證限制。
上月，美國認定香港不再享有足夠自治，總統特朗普宣佈逐漸取消美國給予香港的特殊待遇，或將終止香港貿易關稅優惠、科技准入、香港護照持有者赴美旅行免簽證等待遇。
但美方目前仍未宣佈移除香港特殊待遇的具體舉措和流程。
中國官方媒體《環球時報》總編輯胡錫進在推特上奉勸美國「別太自戀」，他寫道：「中國人誰還想到美國去體驗最嚴重的新冠疫情？」
中美關係觀察家利明璋（Bill Bishop）則稱，美國簽證限制會觸怒北京，但實際的懲罰力度並不大。相比之下，凍結中國官員及家人在美資產、對其實施金融制裁、取消他們的美國綠卡等，將是更沉重有效的打擊。
在美國宣佈限制中國官員簽證的前一日，美國參議院剛剛一致通過法案，對侵蝕香港自治的中國官員、企業與銀行實施制裁。
法案的兩位共同發起人馬里蘭州民主黨參議員範霍倫（Chris Van Hollen）和賓夕法尼亞州共和黨參議員圖米（Pat Toomey）稱，中國在香港引入國安法，進一步打擊香港自治，使上述法案立法更為迫切。
該法案要求美國政府查明對剝奪香港人權需負責的認識，並將制裁與他們開展「重要業務」的金融機構。這一法案下一步將在眾議院進行審議。
媒體引述中國駐美國大使館發言人方虹稱，香港事務屬中國內政，呼籲停止干預香港事務，否則中國必定採取反制措施，但她並未闡明可能的反制舉措。