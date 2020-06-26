美國對中國官員實施簽證限制 懲罰其削弱香港自治

圖片版權 AFP

美國政府宣佈，將對參與削弱香港自治的現任及前任中國共產黨官員實施簽證限制。但聲明未提及具體人名，以及美國將如何移除香港的特殊貿易待遇。

美國國務卿蓬佩奧周五（26日）發表聲明指，針對被認為損害香港高度自治及香港人權、基本自由的現任及前任共產黨官員，美國將對他們及其家人實施簽證限制。

「特朗普總統曾承諾懲罰要對損害香港自由負責的中國共產黨官員。今天，我們對此作出行動，」蓬佩奧在聲明中稱。

然而，聲明未提及任何具體人名，以及他們將面臨何種美國簽證限制。

上月，美國認定香港不再享有足夠自治，總統特朗普宣佈逐漸取消美國給予香港的特殊待遇，或將終止香港貿易關稅優惠、科技准入、香港護照持有者赴美旅行免簽證等待遇。

但美方目前仍未宣佈移除香港特殊待遇的具體舉措和流程。

中國官方媒體《環球時報》總編輯胡錫進在推特上奉勸美國「別太自戀」，他寫道：「中國人誰還想到美國去體驗最嚴重的新冠疫情？」

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @HuXijin_GT Don’t be so narcissistic. Now who among Chinese still want to go the US that is experiencing the most severe COVID-19 epidemic? Keep your visa for Jimmy Lai and Joshua Wong, see if they dare to go. https://t.co/4gkLeaot2e — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) 2020年6月26日

中美關係觀察家利明璋（Bill Bishop）則稱，美國簽證限制會觸怒北京，但實際的懲罰力度並不大。相比之下，凍結中國官員及家人在美資產、對其實施金融制裁、取消他們的美國綠卡等，將是更沉重有效的打擊。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @niubi Visa restrictions will piss beijing off but won’t hurt too much. Financial sanctions on those officials and their family members, freezing of assets in the us, revocation of any us green cards held by those officials’ relatives would hurt much more. https://t.co/GjL0HZv3C5 — Bill Bishop (@niubi) 2020年6月26日

在美國宣佈限制中國官員簽證的前一日，美國參議院剛剛一致通過法案，對侵蝕香港自治的中國官員、企業與銀行實施制裁。

圖片版權 SOPA Images

法案的兩位共同發起人馬里蘭州民主黨參議員範霍倫（Chris Van Hollen）和賓夕法尼亞州共和黨參議員圖米（Pat Toomey）稱，中國在香港引入國安法，進一步打擊香港自治，使上述法案立法更為迫切。

該法案要求美國政府查明對剝奪香港人權需負責的認識，並將制裁與他們開展「重要業務」的金融機構。這一法案下一步將在眾議院進行審議。

媒體引述中國駐美國大使館發言人方虹稱，香港事務屬中國內政，呼籲停止干預香港事務，否則中國必定採取反制措施，但她並未闡明可能的反制舉措。