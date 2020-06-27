中印邊界：「衛星圖像曝光新工事」的四個問題

  • 2020年 6月 27日
BBC加注的圓圈內顯示新建設施的地點
Image caption BBC加注的圓圈內顯示新建設施的地點

最新公布的衛星圖像顯示，中印在爆發流血衝突的邊界爭議地區仍有新動作。

有分析稱，這表明緊張尤存，令人更加擔心兩個核大國之間會不會再起風波。

6月15日，中印軍人在加勒萬河谷發生罕見的激烈衝突，導致20名印度軍人喪生。有關中方人員傷亡的報道中國仍未予證實。

新圖像顯示了什麼？

Interactive Satellite images suggest recent Chinese construction in the Galwan Valley

22 June 2020

Galwan river valley in June 2020

22 May 2020

Galwan river valley in May 2020

新公布的衛星圖像來自美國太空技術公司Maxar Technologies，拍攝日期為6月22日。

圖片上，中方修建的掩體、帳篷、軍事器材儲備設施等清晰可見。一個月前的衛星圖像中，這些工事不存在。

路透社說，中方新建的設施包括迷彩帳篷或者覆蓋結構；不遠處可能還在修建帶有外牆或者路障的營地。

印度一方。和5月22日的衛星圖像對比，印度方面也出現一些新的防禦性壁壘或障礙物。但是，印軍一個前哨似乎有所縮小或者後退。

「新工事」在哪一方？

圖片版權 AFP
Image caption 2020年6月25日，拉達克小鎮列城附近山腳下，印度士兵在巡邏

印度、中國官方迄今仍未置評。

印度分析人稱，中方修建的工事在在印度一側

印度著名軍事分析員舒克拉（Ajai Shukla）在推特發文說，在加勒萬河谷，中印邊界實際控制線（LAC）印方一側1.5公里處，出現一處大型中國營地。

中國分析人說，實際控制線雙方沒有共識

智庫「成都世界事務研究所」負責人龍興春對BBC說，「我不了解現在邊界局勢的內情，但是，雙方對實際控制線沒有共識。中國不接受印度版的實際控制線，印度不接受中國版的實際控制線。」

不過，龍興春認為中印還是能夠緊張、「和平解決問題」。

新舉動意味著什麼？

圖片版權 EPA
Image caption 2020年6月22日，印度反華示威

6月22日，中印軍方軍長級會晤同意「脫離接觸」，將部署在有爭議邊界沿線幾個據點的部隊後撤，意在緩解緊張。

前印度外交官、拉達克事務專家斯托丹（P Stobdan）告訴BBC， 「（印度）政府還沒有發佈任何照片，也沒有發表聲明，所以很難評估。但是，私營公司發佈的圖像顯示中國仍在施工、並沒有後撤。」他說，這「令人擔心」。

路透社分析認為，衛星圖像顯示的新進展「凸顯中印雙方脫離接觸挑戰之嚴峻和協議仍有可能破裂的風險。」

報道援引「澳大利亞戰略政策研究所」衛星數據專家魯瑟（Nathan Ruser）說，中印邊境緊張「沒有降溫的跡象」。

根本問題在哪裏？

中國和印度過去也曾因為在爭議邊界地區「修工事」—增加軍事部署--引發摩擦。

歸根結底，原因是對「邊界」依然沒有共識。

比如，最近流血衝突發生地點是加勒萬河谷（Galwan）。之後中國外交部發表聲明說，加勒萬河谷在「實際控制線」（LAC）中方一側，屬於中國。印度駁斥中國此種說法是「誇大其詞而且無效」。

「實際控制線」是中印邊界爭端中的關鍵點。長期以來，雙方不能就此達成共識。

除了歷史原因之外，LAC所在地區地形地貌很複雜，而且有河流、有湖泊、有雪山。這意味著，"實際控制線"也有可能因自然因素而移動。

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