中印邊界：「衛星圖像曝光新工事」的四個問題

Image caption BBC加注的圓圈內顯示新建設施的地點

最新公布的衛星圖像顯示，中印在爆發流血衝突的邊界爭議地區仍有新動作。

有分析稱，這表明緊張尤存，令人更加擔心兩個核大國之間會不會再起風波。

6月15日，中印軍人在加勒萬河谷發生罕見的激烈衝突，導致20名印度軍人喪生。有關中方人員傷亡的報道中國仍未予證實。

新圖像顯示了什麼？

Interactive Satellite images suggest recent Chinese construction in the Galwan Valley 22 June 2020 22 May 2020

新公布的衛星圖像來自美國太空技術公司Maxar Technologies，拍攝日期為6月22日。

圖片上，中方修建的掩體、帳篷、軍事器材儲備設施等清晰可見。一個月前的衛星圖像中，這些工事不存在。

路透社說，中方新建的設施包括迷彩帳篷或者覆蓋結構；不遠處可能還在修建帶有外牆或者路障的營地。

印度一方。和5月22日的衛星圖像對比，印度方面也出現一些新的防禦性壁壘或障礙物。但是，印軍一個前哨似乎有所縮小或者後退。

「新工事」在哪一方？

圖片版權 AFP Image caption 2020年6月25日，拉達克小鎮列城附近山腳下，印度士兵在巡邏

印度、中國官方迄今仍未置評。

印度分析人稱，中方修建的工事在「在印度一側」。

印度著名軍事分析員舒克拉（Ajai Shukla）在推特發文說，在加勒萬河谷，中印邊界實際控制線（LAC）印方一側1.5公里處，出現一處大型中國營地。

中國分析人說，實際控制線雙方「沒有共識」。

智庫「成都世界事務研究所」負責人龍興春對BBC說，「我不了解現在邊界局勢的內情，但是，雙方對實際控制線沒有共識。中國不接受印度版的實際控制線，印度不接受中國版的實際控制線。」

不過，龍興春認為中印還是能夠緊張、「和平解決問題」。

新舉動意味著什麼？

圖片版權 EPA Image caption 2020年6月22日，印度反華示威

6月22日，中印軍方軍長級會晤同意「脫離接觸」，將部署在有爭議邊界沿線幾個據點的部隊後撤，意在緩解緊張。

前印度外交官、拉達克事務專家斯托丹（P Stobdan）告訴BBC， 「（印度）政府還沒有發佈任何照片，也沒有發表聲明，所以很難評估。但是，私營公司發佈的圖像顯示中國仍在施工、並沒有後撤。」他說，這「令人擔心」。

路透社分析認為，衛星圖像顯示的新進展「凸顯中印雙方脫離接觸挑戰之嚴峻和協議仍有可能破裂的風險。」

報道援引「澳大利亞戰略政策研究所」衛星數據專家魯瑟（Nathan Ruser）說，中印邊境緊張「沒有降溫的跡象」。

根本問題在哪裏？

中國和印度過去也曾因為在爭議邊界地區「修工事」—增加軍事部署--引發摩擦。

歸根結底，原因是對「邊界」依然沒有共識。

比如，最近流血衝突發生地點是加勒萬河谷（Galwan）。之後中國外交部發表聲明說，加勒萬河谷在「實際控制線」（LAC）中方一側，屬於中國。印度駁斥中國此種說法是「誇大其詞而且無效」。

「實際控制線」是中印邊界爭端中的關鍵點。長期以來，雙方不能就此達成共識。

除了歷史原因之外，LAC所在地區地形地貌很複雜，而且有河流、有湖泊、有雪山。這意味著，"實際控制線"也有可能因自然因素而移動。