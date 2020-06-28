圖片版權 Getty Images Image caption 美國得克薩斯州再次加強隔離限制措施，並警告醫院不久將不堪重負。

美國各地的新冠肺炎確診病例已超過250萬例，佛羅里達州和得克薩斯州通報的確診病例數創下歷史新高。

美國南部各州確診病例激增是在最近幾周允許企業重新營業之後發生的。佛羅里達州周六通報單日新增9,500人確診，高於周五的9,000人確診。

新冠病毒在美國西部和南部州快速蔓延的情況使當地州政府官員再次收緊對企業重新營業的限制。得克薩斯州政府已在周五暫緩重啟經濟計劃。

美國白宮抗疫小組成員、美國國家過敏和傳染病研究所所長安東尼·福西（Anthony Fauci）上周表示，美國疫情「問題嚴重」。

截止目前，美國全國共報告新冠肺炎死亡病例逾12.5萬，死亡病例比任何國家都多。

圖片版權 Getty Images Image caption 得克薩斯州政府已在周五暫緩重啟經濟計劃。

福西周五在兩個月來首次舉行的白宮抗疫工作簡報中說，當前確診病例上升是由於相關地區「可能開放得太早」以及人們自己沒有遵循隔離指南。

他說：「人們正在感染其他人，最終，那些脆弱的人群將被人們感染。」

佛羅里達州和得克薩斯州的疫情如何？

周六早上，佛羅里達州通報過去24小時內新增確診9,585例。自6月中旬以來，佛羅里達州幾乎每天都出現新增確診病例。

截止目前，佛羅里達州新冠病毒確診病例總數超過132,000例，逾3,300名確診患者死亡。

美國南部和西部許多其他州也報告了創紀錄的新增確診病例，這些州重啟經濟的舉動導致來自其它州的大批人士在最近幾周湧入。

得克薩斯州、佛羅里達州和亞利桑那州在上周暫停了重新開放計劃，以應對疫情。

圖片版權 Reuters Image caption 得克薩斯人坐在汽車裏排隊等待測試。在過去一周裏，超過10％的測試結果呈陽性。

但據《邁阿密先驅報》報道，佛羅里達州州長羅恩·德桑蒂斯（Ron DeSantis）周五實施了新的限制，命令該州的酒吧停止在其場所內提供酒精飲料，但目前尚不清楚新措施將如何影響餐廳營業。

邁阿密市長弗朗西斯·蘇亞雷斯（Francis Suarez）周六對BBC表示，新增確診病例數字「如此之高」，以致給該市的醫療體系造成巨大壓力。

蘇亞雷斯說：「目前，我們正在對不戴口罩的人處以罰款。」他補充說，他正在考慮可能採取的新措施：「我們可能必須在某個時候實施居家令措施。」

過去24小時內單日確診病例激增的佛羅里達州州長格雷格·阿伯特（Greg Abbott）要求酒吧關閉，並僅可以開放餐館50%的室內空間供消費者用餐。

在休斯頓東部的得克薩斯州加利納公園鎮，市長周六宣佈實行宵禁，並警告醫院不久可能將不堪重負。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國婦女在佛羅里達州邁阿密海灘一家餐廳的入口檢查體溫。

美國的總體疫情如何？

據美國約翰斯·霍普金斯大學發佈的全球新冠肺炎數據實時統計數據，截至周六，全美共報告新冠肺炎確診2,505,593例。

儘管某些確診病例上升歸咎於測試在更廣的範圍裏擴展，但某些地方的陽性測試率也在增加。

美國疾病預防與控制中心（CDC）表示，美國可能至少已有2000萬人感染了新冠病毒，實際感染數量是目前報道數字的10倍。

美國疾病預防與控制中心負責人羅伯特·雷德菲爾德（Robert Redfield）說，新增確診人數的增加是由年輕人造成，他們的年齡在18至34歲之間，測試結果呈陽性，尤其是在美國南部和西部。

圖片版權 AFP Image caption 休斯頓的此類酒吧必須關閉，但可以提供送貨或外賣服務。

白宮強調，美國大部分地區的疫情正在穩定。

在周五的新冠病毒簡報會上，美國副總統邁克·彭斯（Mike Pence）讚揚特朗普政府「在使我們的國家前進方面取得了顯著進步」，他強調了就業人數和零售額的改善。