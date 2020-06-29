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美國宣佈將對參與削弱香港自治的中共官員實施簽證限制後，中國譴責「美方通過所謂制裁阻撓中方推進香港國家安全立法」，並宣佈反制措施。

中國外交部發言人趙立堅29日在例行記者會上說，中國決定，對「在涉港問題上表現惡劣的美方人員實施簽證限制」。

不過，美國和中國都還沒有提及任何具體人名，以及他們將面臨何種簽證限制。

當被追問中方簽證限制措施涉及哪些人員時，趙立堅只是回答，具體指哪些人，「有關人員心知肚明」。

就美國參議院還通過《香港問責法案》（Hong Kong Accountability Act）、對支持中國損害香港自治的個人或企業、機構實施制裁，中國也做出回應。

外交部發言人譴責美國參議院通過「涉港消極議案」、「惡意詆譭香港國安立法」，稱美國此舉違背了國際法和國際關係基本凖則。

發言人表示，中方已向美方提出嚴正交涉。

趙立堅在記者會上還說，無論外部反華勢力如何施壓，都阻擋不了中方推進香港國安立法的決心和行動。他們的圖謀必將失敗，有關議案也是廢紙一張。

圖片版權 Reuters Image caption 香港示威者認為可借美國之力逼使北京讓步。

港區《國安法》最新動態

28日，中國全國人大常委會將再次開會審議備受爭議的香港《國安法》。為期三天的會議是兩周內人大常委的第二次會議，據多方預測，會議期間將很有可能通過這部法律並決定其立刻生效。

根據目前官方公布法律草案的主要內容，北京將在香港設立維護國家安全公署，特別行政區政府需要設立維護國家安全委員會。 這些舉措引起廣泛擔憂，有評論認為一旦港區《國安法》實施，香港的「一國兩制」將不復存在，香港會和中國任何一個城市無異。

蓬佩奧：「懲罰中國共產黨官員」

美國政府26日宣佈，將對參與削弱香港自治的現任及前任中共官員實施簽證限制。

美國國務卿蓬佩奧周五發表聲明指，針對被認為損害香港高度自治及香港人權、基本自由的現任及前任中國共產黨官員，美國將對他們及其家人實施簽證限制。

「特朗普總統曾承諾懲罰要對損害香港自由負責的中國共產黨官員。今天，我們對此作出行動，」蓬佩奧在聲明中稱。

上月，美國認定香港不再享有足夠自治，總統特朗普宣佈逐漸取消美國給予香港的特殊待遇，或將終止香港貿易關稅優惠、科技准入、香港護照持有者赴美旅行免簽證等待遇。

但美方目前仍未宣佈移除香港特殊待遇的具體舉措和流程。

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美國可能制裁哪些人？

美國彭博社引述美國國務院官員稱，簽證限制是美國制裁措施的第一步，如果中國繼續損害香港，更多制裁措施將陸續到來。該消息出自彭博社的評論專欄，作者引述一位不具名的國務院官員稱，目前受影響的中共官員是個位數，即不多於10人。

美國共和黨國會議員曾在本月初提出過可能制裁的中共官員清單。根據美國共和黨研究委員會6月10日發表的國家安全戰略報告，建議依據《全球馬格尼茨基人權法案》採用「史上最嚴厲的制裁措施」，制裁侵犯香港、新疆、西藏人權的中共高層官員。

報告提出的制裁清單包括負責統戰工作的中共中央政治局常委、中國全國政協主席汪洋，以及負責港澳事務的另一位政治局常委韓正。報告還建議制裁其他涉港事務官員，包括港澳辦主任夏寶龍、中聯辦主任駱惠寧等。

《全球馬格尼茨基人權法案》授權美國總統制裁涉及嚴重侵犯人權和重大腐敗的個人和實體。美國去年10月也曾宣佈對在新疆壓制維吾爾等穆斯林少數民族的中國政府官員和其家庭成員實行簽證限制。

中美關係觀察家利明璋（Bill Bishop）稱，美國簽證限制會觸怒北京，但實際的懲罰力度並不大。相比之下，凍結中國官員及家人在美資產、對其實施金融制裁、取消他們的美國綠卡等，將是更沉重有效的打擊。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @niubi Visa restrictions will piss beijing off but won’t hurt too much. Financial sanctions on those officials and their family members, freezing of assets in the us, revocation of any us green cards held by those officials’ relatives would hurt much more. https://t.co/GjL0HZv3C5 — Bill Bishop (@niubi) 2020年6月26日

你的器材不支持播放多媒體材料 香港市民對北京決定直接制定國安法有何看法？

中國：香港事務是內政

美國宣佈簽證限制措施後，中國駐美大使館發言人強調，香港事務是中國內政，不允許外部勢力干預。並稱，針對香港進行有關國家安全方面的立法是「中央政府的權利和責任，也是國際通行做法。」

發言人警告，中方將對美國採取必要的反制措施。

中方發言人說，中央政府治理香港的法律依據是中國憲法和香港基本法，不是《中英聯合聲明》。

發言人還說，自香港主權移交中國之後，《中英聯合聲明》中所規定的與英方有關的權利和義務都已履行完畢，而美方沒有法律依據援引《中英聯合聲明》。

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香港問責法案

在美國宣佈限制中國官員簽證的前一日，美國參議院一致通過《香港問責法案》（Hong Kong Accountability Act），對支持中國損害香港自治的個人或企業、機構實施制裁。

法案的兩位共同發起人馬里蘭州民主黨參議員範霍倫（Chris Van Hollen）和賓夕法尼亞州共和黨參議員圖米（Pat Toomey）稱，中國在香港引入國安法，進一步打擊香港自治，使上述法案立法更為迫切。

該法案要求美國政府查明對剝奪香港人權需負責的認識，並將制裁與他們開展「重要業務」的金融機構。這一法案下一步將在眾議院進行審議。

中國外交部發言人趙立堅29日說，「無論外部反華勢力如何施壓，都阻擋不了中方推進香港國安立法的決心和行動。」

發言人「敦促美方認清形勢」，停止以任何方式干涉香港事務和中國內政，否則「一切後果完全由美方承擔」。