美國黑人女教師在中國的故事：佛洛伊德之死改變了我的學生們

圖片版權 ALEX LEUNG Image caption 在廣州任外教的美國女教師賈思敏

賈思敏·科克倫（Jasmine Cochran）是在廣州教書的一名英語外教。37歲的她來自美國南方一個名叫皮卡尤恩（Picayune）的小鎮。

美國黑人男子佛洛伊德（George Floyd）之死所引發「黑人的命也是命」（Black Lives Matter, 簡稱BLM）的全球抗疫運動也觸及到了她所教授的學生們，也讓中國學生們第一次認真思考並與她公開討論種族歧視問題。

而這一切對賈思敏來說，既熟悉又陌生。

從美國到中國的經歷

由於皮膚顏色，賈思敏從小就經歷過許多種族歧視。這些歧視往往是毫不掩飾、赤裸裸的。

比如，她小時候在家外面玩時，經常會有一些男子駕車向她加速急奔而來，在快到她跟前時再突然急剎車呼嘯而去，車裏的男子隨即發出震耳欲聾的大笑聲。

大學畢業後，賈思敏結婚、成家，並生了孩子。她和先生一直考慮能移居國外生活。

一日，一位朋友建議說中國缺英語老師，於是她和丈夫在2016年來到了中國。

他們先來到中國北方的一座城市，賈思敏在那裏教高中英語。兩年後，他們搬到了廣州。

圖片版權 ALEX LEUNG Image caption 賈思敏在中國經歷了不一樣的種族問題。

中國的種族歧視狀況

在中國，賈思敏經歷的種族歧視與美國不大一樣；她認為更多是基於不了解和無知。

比如，一些中國人會在大街上摸她的皮膚和頭髮，有些人甚至還尾隨圍觀她。她雖然知道這些舉止沒有惡意，但也讓人感覺非常不舒服。

即使在課堂上，賈思敏也碰到了由於膚色所引起的問題。

賈思敏知道，她可能是學生們所接觸到的第一位黑人老師。她負責教他們英語語言和文學，學生年齡在14-16之間。

雖然，賈思敏希望能和學生們一起討論黑人歷史，但再三思考之後還是決定先不從奴隸史入手。

她告訴學生，跨大西洋奴隸貿易史只是黑人歷史中最可怕的一部分，既不是開始，當然也不是結束。

賈思敏先從古非洲馬里帝國的國王曼薩·穆薩（Mansa Musa）的故事講起。穆薩據說是中世紀最富有的人。

大多數學生對賈思敏所講的黑人歷史和故事比較信服，他們也就相關問題踴躍提問，但也有一些學生不買帳。學生們就非洲文明和財富提出許多問題。

學生們還對美國著名非裔作家和演講家，廢奴領袖弗雷德里克·道格拉斯（Frederick Douglass）的自傳提出疑問。其中一名學生說，這感覺就像小說一樣。

另外一名學生甚至提出能否讓一名白人外教跟賈思敏一起上課，看看賈思敏所說的這些黑人故事是否是真的。

還有一名學生給賈思敏寫了一封信，告訴她自己更願意讓白人外教上課。這名學生在信中說，她不明白為什麼黑人要要求平等，他們需要自己贏得平等，證明自身價值。

賈思敏深受刺痛，但她強迫自己要冷靜，找出最佳解決問題方案。

她請求白人外教的幫助。賈思敏的白人同事跟中國學生們聊天，並向他們提出挑戰，讓他們思考一下為什麼不願意接受黑人老師的話。

圖片版權 ALEX LEUNG Image caption 賈思敏與中國學生們討論種族歧視問題。

中國學生的轉變與思考

在中國4月份解除新冠疫情封鎖學生返校後，賈思敏注意到學生們的明顯變化。

賈思敏教同一撥學生已經近2年了，她能看出來他們想跟她討論一些事情。

很快，學生們就問賈思敏是否聽說過艾莫德·阿伯裏（Ahmaud Arbery）？

賈思敏當然知道。

阿伯裏也是非裔美國人，他在跑步時遭到一對白人父子的追殺，被開槍打死。

賈思敏反問學生他們是怎麼知道阿伯裏被槍殺的故事的，學生們一下子打開了話匣子。

有學生說，這真可怕。

他們在網上讀到這個故事時，真不相信阿伯裏因為跑步就被人活活槍殺了。

賈思敏於是利用這個機會在課堂上展開一場對話討論。

而當5月底佛洛伊德遭美國警察暴力執法窒息而死的消息傳到中國後，學生們又主動找到賈思敏進行討論。

這次，許多學生開始反省在自己成長過程中家中一些反對和歧視黑人的言論。

比如，有些學生承認家裏人說黑人智商低，很危險等。

學生們感到困惑，不知道該相信誰，是相信從未接觸過黑人的家長呢，還是應該相信新聞和賈思敏老師的話？

賈思敏決定把學生們的疑問和思考與課堂結合起來。

希望與未來

她用著名作家奧斯卡·王爾德（Oscar Wilde）的作品《不可兒戲》（又譯《真誠最重要》——The Importance of Being Earnest）來舉例說明。

在王爾德的這部諷刺喜劇中的第三幕，一個角色曾說過這樣一句話：他們生活在一個浮華表面的時代。

於是，賈思敏讓學生來討論：我們是生活在這樣一個浮華表面時代呢，還是生活在新的啟蒙時代？人們正在意識到同胞所遭到的不公待遇。

其中，有一名學生對此非常有感想，回家後就佛洛伊德之死寫了一首詩。

詩中寫道：「年輕一代不會再容忍下去，革命會從我們開始。」

但賈思敏承認觀看和跟蹤BLM運動讓人勞心費神，有時晚上還睡不好覺。

賈思敏思考了許多問題，包括她的中國學生們將如何消化這一切。

但當她看著自己兩個女兒（一個6歲，另外一個10歲）隨意切換，用英語和漢語流利交談時，賈思敏想，她們才是真正的全球公民，世界就在她們腳下。

她的兩個女兒有一次在爭論誰會成為下一位非裔美國女總統？

說到這，賈思敏的臉上浮現出欣慰的微笑。