圖片版權 Xinhua Image caption 全球疫情期間，貴州茅台市值超過中國工商銀行成為中國股市龍頭

新冠疫情全球肆虐卻似乎沒有影響人們對茅台酒的胃口。面對世界範圍的餐飲業不景，酒精飲料市場疲軟，全球酒業公司普遍受到負面影響的慘景，中國白酒業，特別是貴州茅台，零售價格仍然逆市上漲，繼續吸引大批投資者。

最近，中國A股明星企業貴州茅台股價上漲，市值高達1.83萬億元，超過了中國工商銀行，成為中國股市市值最大的公司。

日本《日經新聞》報道稱，如果折合成日元計算，貴州茅台總市值逾26萬億日元，「已經超過了美國的可口可樂和日本的豐田」。不少國際分析人也為此而嘆為觀止。

在國際間，多數人知道茅台是中國名酒，但是了解貴州茅台酒企業的近代發展史，以及這個奢侈品牌與中共的紅色傳統，特權和財富緊密聯繫的人恐怕為數不多。

圖片版權 Getty Images Image caption 上個世紀70年代，時任美國總統尼克松與中國總理周恩來舉茅台酒乾杯 （資料圖片）

中國的「官方」奢侈品牌

貴州茅台酒的傳統作坊1951年被中國政府收購成為國有企業。2001年貴州茅台酒股份有限公司在上海股票交易所上市，以實現其擴大生產，更新技術的目標。

2017年4月貴州茅台營收增長令公司市值達到4935億元，超過了總部在英國的跨國酒業公司帝亞吉歐（Diageo），成為世界最大的酒業公司。

茅台酒作為官方宴會的首選酒精飲料已經成了中國著名的奢華品牌。在2012年湖潤編撰的中國富豪品牌報告中，茅台就已經成為與路易威登，愛馬仕，蘋果，勞力士齊名的奢侈品牌。

《紐約時報》曾引述《財新》的報道說， 貴州茅台酒廠會專門為諸如北京的人民大會堂，海軍的北海艦隊，中國移動等高檔酒消費大戶預留許多上等茅台酒。

貴州茅台頻繁地出現在中國許多關於公款消費和腐敗案報道中。因為茅台酒經常被人們同「公款吃喝」、「三公消費」相聯繫，以至於貴州茅台集團的董事長袁仁國2016年親自在中央台的反腐專題節目中現身，說茅台不是腐敗酒，茅台酒和腐敗沒有關係。

但在2019年貴州茅台董事長袁仁國卻因涉及腐敗被雙開。今年1月袁仁國再次登上中央電視台的反腐節目現身說法，剖析自己如何利用茅台酒作為結交權貴，搞政治投機的工具。

圖片版權 Xinhua Image caption 貴州茅台長期被中國官方作為國宴用酒和禮品酒

茅台的「紅色傳統」

在中國大陸，茅台酒因為和中共革命的聯繫而天然具備了顯赫的身世。據稱，1935年3月中共軍隊在長征途中路過貴州茅台鎮，當時紅軍還專門發通知說，茅台酒曾「奪得國際金獎，為人民爭了光」，是應該得到紅軍保護的民族工商業。

據中共黨史回憶文章說，1937年底毛澤東同王明會餐，餐桌上還有兩年前紅軍路過茅台鎮帶來的茅台酒。

中國媒體有文章說，前貴州省委書記周林曾回憶說毛澤東在1958年曾指使他要提高茅台酒的產量。他說1958年中央召開成都會議期間他同毛主席散步時，毛澤東要他回去把茅台酒搞成年產萬噸，而且要保證質量。

1972年時任美國總統尼克松訪問中國，中國總理周恩來在宴會上用茅台酒同尼克松乾杯，令茅台酒在西方世界名聲大噪。

周恩來說：「長征路上，茅台酒不光能喝，還被我們看作萬應良藥，洗傷、鎮痛、解毒、治傷風感冒，包治百病」。

尼克松聽罷舉杯說：「那讓我們用這種萬應良藥乾杯吧」。

《紐約時報》文章也提到過那次宴會上周恩來對尼克松介紹茅台酒的對話。報道還提到，當時尼克松不顧助手勸阻，連續幹了幾杯茅台酒後，目光已帶醉意。

據報道，1979年中國大陸與美國建交之後，中國領導人鄧小平在訪美期間有機會與基辛格會面。基辛格沒有忘記當年在北京見識的名酒，還詼諧地對鄧小平說：「我認為如果我們喝夠了茅台，我們能解決任何事情」。

《華爾街時報》也在2019年10月的一篇文章中也充分揭示了茅台在中國官場和社會中所代表形象，並評論說，茅台在中國已經成為一個場面上「即使不喜歡喝的人也必須高價購買的酒」。