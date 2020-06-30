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美國宣佈停止向香港出口防衛產品，並在科技貿易方面實施新限制，以回擊中國推進港版《國安法》立法。

美國國務卿蓬佩奧29日宣佈，停止向香港出口防衛產品，並將對出口香港的軍民兩用科技產品實施新的貿易限制，與出口至中國大陸的相關產品同等對待。

「我們已經無法區別對待出口至香港和中國大陸的受限制產品。」蓬佩奧稱，美方「無法冒這些產品掉入解放軍手中的風險」。

幾乎同時，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）發出聲明，宣佈停止給予香港不同於中國其他地區的、包括出口許可證豁免等在內的經貿特殊待遇。

「隨著中國共產黨推動《國安法》，敏感的美國科技落入解放軍或國家安全部的風險提高，」 聲明寫道。

中國全國人大常委會正審議備受爭議的香港《國安法》。該法被認為很可能通過並立即生效。批評人士擔憂，《國安法》實施意味著"一國兩制"不復存在，抗議及批評中國政府的自由亦將從香港消失。

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蓬佩奧在上述聲明中表示：「北京如今對待香港猶如'一國一制'，因而我們也必須這麼做。」

新限制將產生什麼影響？

去年香港「反送中」示威期間，媒體披露香港警察使用的催淚彈及防暴裝備來自美國。美國總統特朗普隨後簽署《禁止向香港警察商業出口涵蓋軍用品法案》，禁止美國公司供應香港警隊的裝備。

美方最新的貿易限制將完全禁止對港出口防衛用品。蓬佩奧指，新舉措的目標是打擊政權而非中國人民。

美國對香港的出口量在2018年佔美國總出口額的2.2%，涉及防衛及軍民兩用高科技產品在其中並不佔多數。

但對於需要從美國進口相關設備與技術的跨國公司來說，這一限制意味著它們需要重新審視在香港的發展前景。分析指，受影響的跨國公司或會撤離香港，搬至新加坡等區域內的經貿中心。

美國在5月認定香港不再享有「高度自治」，宣佈將移除對香港各方面的特殊待遇，但一直未公布流程和措施。

蓬佩奧和羅斯都在29日的聲明中表示，美方正在研討移除香港特殊待遇的其他措施，不過他們並未指明可能的具體舉措。

美國政府上周還宣佈，將對參與削弱香港自治的現任及前任中共官員實施簽證限制。此舉引發北京回擊，對「在涉港問題上表現惡劣的美方人員」實施簽證限制。