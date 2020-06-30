圖片版權 AFP Image caption TikTok（抖音國際版）在印度的受歡迎程度超過YouTube。

印度政府周一（6月29日）晚間以國家安全為由，宣佈禁用59項中國應用軟件。列表中包括中國知名社交軟件抖音和微信，阿里巴巴旗下的UC 瀏覽器等。印度媒體解讀這是印度政府發出的信號。

被禁的59個應用多為短視頻、社交媒體、跨境電商和實用工具類。中國公司在印度參與的生活服務類不在列。比如滴滴投資的打車軟件OLA、中國電商巨頭阿里巴巴投資的移動支付平台Paytm等仍正常使用。

印度技術信息部在聲明中表示，「印度政府決定不再允許使用若干應用軟件……這一決定旨在保障印度在因特網領域的主權安全。」 聲明也稱：被禁止的這些應用「進行的活動有損於印度的主權和領土完整，有損印度國防、國家安全以及公共秩序。」

印度信息技術部也稱近期收到許多不同來源的投訴，其中包括幾起關於濫用安卓和iOS平台上的某些移動應用程序的報告。這些應用軟件在以未經授權情況下，竊取用戶數據並秘密將用戶數據傳輸到印度以外的服務器上。

6月15日，中印軍人在拉達克地區發生流血衝突，造成至少20名印度士兵死亡。但中國官方沒有公布中方傷亡人數。衛星圖像也似乎表明，中國已在加勒萬河谷（Galwan）開建可以俯瞰邊境地區的新建築物。

被下架的抖音APP

圖片版權 EPA Image caption 抖音在印度的受歡迎程度超過YouTube，有14種語言，每月有超過1.2億活躍用戶。

中印衝突發生後，印度國內反中情緒再次升級，社交媒體上抵制中國製造的聲音不絶於耳。

被抵制列表中排在首位的是中國短視頻平台抖音的海外版TikTok。據在孟買的外交事務智庫Gateway House調查發現，抖音在印度的受歡迎程度超過YouTube，有14種語言，每月有超過1.2億活躍用戶。抖音出海後，海外市場和官方指控抖音將用戶數據分享給中國官方。抖音否認這些指控，並在印度禁令頒布後回應稱：「字節跳動（抖音母公司）約2000人的印度團隊正與印度政府密切合作，以展示我們致力於保護用戶安全的決心和對印度這個國家的承諾。」

根據印度媒體報道，周二（6月30日），抖音已經被從印度的安卓和蘋果商店移除，無法下載使用。目前尚不清楚將對抖音等公司造成的實際損失有多大。

圖片版權 AFP Image caption 活動人士在艾哈邁達巴德的OPPO手機店前舉行示威。中國通訊產品小米、OPPO等在印度佔據大量份額，社交媒體微信、抖音等也很流行。

德里智庫政策研究與賦權協會的班努（Mahjabin Banu）博士此前接受BBC訪問時指出，印度的社交媒體反中國貨運動其實更像是一場民間情緒的大爆發。她說：「社交媒體上的故事總是短週期的，我不認為這會破壞兩國之間的貿易和政治關係」。

BBC駐德里記者祖拜爾·阿哈邁德 (Zubair Ahmed)分析稱，由一部分印度民族主義者所提出的抵制中國產品的呼籲，至少在短時期內給印度總理莫迪的政府，以及他所倡導的「自力更生」和「印度製造」運動打了一劑強心針。

有分析人士認為，印度政府的這一措施，更像是順水推舟安撫民心。

在中國的社交媒體上，印度禁用中國軟件的新聞並未有太多反響。雖然出現在新浪微博熱搜上，但#印度禁用59款中國App的話題排在十大熱搜榜的第九位。正如一位微博用戶留言到：「本來也想抵制印度產品，結果發現身邊沒有什麼能抵制，算了。」

分析：印度對中國的「數碼反擊」和強烈信號

BBC國際媒體監察部 瓦塞姆·穆斯塔克（Waseem Mushtaq）

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許多印度專家認為，此舉是印度政府發出的信號，旨在警告在印度擁有更大商業利益的大型中國公司。

知名印度英文報紙《印度快報》稱，禁用59個中國應用程序是印度發出的「強烈信號」。「考慮到應用領域的其他備選方案，此舉可能不會傷害印度。但對中國而言，印度的應用市場價值巨大。」

有趣的是，上周印度政府與亞馬遜和沃爾瑪旗下的Flipkart等電子商務平台舉行會議，要求他們在網站上出售的產品上標注原產國標籤。

隨著印度政府推行「自力更生」的經濟模式，此舉被認為是孤立中國產品的做法。

幾位激進的印度電視新聞主播認為，這一禁令是為對中國的「數字打擊」。

具有民族主義傾向的印度共和電視頻道（Republic TV）總編輯阿納布·高斯瓦米（Arnab Goswami）稱這是「前所未有的舉動」。

他強調說，禁令頒布前沒有對中國發出預警，他說：「現在中國知道，當我們（印度）想採取行動時，我們將按照自己的意願行事，而不會發出警告。」

《今日印度》（India Today）頻道的另一位著名電視新聞主播拉胡爾·坎瓦爾（Rahul Kanwal）表示：「堅決支持禁止使用這59種中國應用的想法。大多數（應用）在竊取印度公民的數據。經濟合作不可能是一條單向的道路。要擊中中國的要害。」