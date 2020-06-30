香港《國安法》細節出爐 重點條款和國際反應

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中國在周二（6月30日）夜間公布了受到國際間極大關注的香港《國安法》的細節內容。

周二早晨，中國人大常委會以162票全票通過港區《國家安全法》，「分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或者境外勢力危害國家安全」四條罪行將被寫入《基本法》附件三。

這一法案共有六章，其中最為關鍵的條款有如下重要內容：

第14條：香港維護國家安全會工作不受任何機構、組織和個人干涉，決定不受司法覆核。

第16條：警務處維護國家安全部門可以從香港以外聘請合格的專門人員和技術人員，協助執行國安職務。

第19條：香港國安開支由政府一般收入撥出，不受香港現行法律規定限制，財政司長每年就款項和管理向立法會提交報告。

第20條：分裂國家行為並非以有否使用武力為指標。

第22條：所用字眼為「推翻政權機關」即屬犯罪；另外，攻擊破壞特區政府場所也屬於顛覆國家政權。

第24條：對人的嚴重暴力、爆炸、縱火、破壞交通工具、干擾交通、水、電、通訊，全部可被視作恐怖活動。 （威脅也屬於恐怖活動）

第29條：用非法方式引發香港居民對中央政府或港府的憎恨並可能造成嚴重後果，也屬於勾結外國勢力。

第35條：任何人經法院判決危害國家安全罪行，即喪失參選和議員資格，或出任任何公職，及選舉委員會委員資格。

第41條：因為涉及國家秘密，不宜公開審理，禁止新聞界及公眾透旁聽或部分審理程序。

第43條：警方經行政長官批准，可對有合理理由懷疑犯國安罪的人截取通訊和秘密監察。

第46條：律政司可以國家秘密為由，要求沒有陪審團。

第54條：駐港國安公署、會與港府採措施，加強對外國和境外非政府組織和新聞機構的管理和服務。

第55條：三個方式決定是否由駐港國安公署行使管轄權：1.案件複雜，港府管轄有困難、2.出現港府無效處理的情況、3.國安有重大威脅。

第60條：駐港國安公署執法不受港府管轄，只要有其證件，執行職務時就不受港區執法人員檢查等等，而且公署及其人員享有港區法律外的其他權利和豁免。

國際社會「深切關注」

香港特區《國家安全法》通過後，國際社會表示「深切關注」。

圖片版權 Getty Images Image caption 港區國安法將使北京對香港的控制更牢固

英國首相鮑里斯·約翰遜（Boris Johnson）周二在例行記者會上被問及香港國安法通過並將很快付諸實施時表示，倫敦對此"深切關注"。

他說：「我們將密切關注（這部）法律的完整細節，並將在適當的時候做出回應。」

英國外交大臣多米尼克·拉布（Dominique Raab，藍韜文）表示，「北京不顧國際社會敦促，堅持推動這項立法。 中國無視其對香港的國際義務。 這是一個嚴重的步驟，令人深感不安。

「我們迫切需要查看完整的 法案，據此來評估確定它是否違反了《聯合聲明》，並決定英國將進一步採取的行動。」

英國政府較早時宣佈，一旦香港國安法付諸實施，倫敦凖備修改移民法規，為數百萬香港居民獲得英國國籍提供「路徑」。

英國末任港督彭定康（Lord Patten）說，這部法律標誌著「一國兩制」的終結。

圖片版權 EPA Image caption 外界擔心香港的「一國兩制」將受到削弱

痛惜、遺憾

歐洲理事會主席夏爾·米歇爾（Charles Michel）表示歐盟對此感到「痛惜」。

北約秘書長延斯·斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）說：「很明顯，中國沒有共享我們的價值觀-民主，自由和法治」。

日本對此表示「遺憾」。日本內閣官房長官菅義偉在記者會上稱此舉削弱了「一國兩制」的可信度。

日本外相茂木敏充則表示和國際社會一樣對此深切關注。

根據日本媒體的分析，「遺憾」是僅次於「譴責」的第二嚴厲外交表現，以往日本政府在日中領海主權爭議等議題時，大多數會使用「遺憾」，但對港政策使用「遺憾」一詞是十分罕見。日本將繼續與美國和中國保持溝通，為維護地區穩定努力。

國際特赦組織東亞與東南亞區域副主任羅助華（Joshua Rosenzweig）對此表示，北京的目的是「從今往後用恐懼來治理香港」。

該組織網站上一則聲明說：「中國經常濫用自己的國家安全框架，借此攻擊人權運動者並扼殺各種形式的異議。這項危險的法律提案傳達出最明確的訊息——中國渴望在香港採取同一做法做同樣的事情，而且越快越好。」

圖片版權 Getty Images Image caption 作為世界主要金融中心之一，香港市場分析員擔心更多自我審查將損害市場研究信譽

自我審查

經濟學家和金融界對香港國安法即將付諸實施的關注點是今後可能需要更加謹言慎行。

《金融時報》報道，市場分析員擔心新國安法可能會影響到研究和分析，加劇現有的自我審查，在向投資者提供研究結果和投資諮詢信息刪節更多，長遠而言將為香港作為國際金融中心的地位蒙上陰影。

該報引述一位不具名經濟學家說，雖然一段時間以來市場觀察分析界為了不觸怒中國大陸客戶，有一定程度的自我審查，但新國安法實際上把它「制度化」了。直接影響就是來自香港的市場分析報告被認為可信度降低。

彭博通訊社市場報道節目引述經濟學家傑森·申克爾（Jason Schenker）說，香港國安法通過並不意味著世界末日降臨，但市場波動將很可能因此更為劇烈。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國國務卿蓬佩奧批評，港區《國安法》剝奪香港人的自由。（資料圖片）

美國抨擊

在港區國安法醞釀和起草期間，美國等國家就表達了強烈關注，其中七國集團及歐盟外交首長，一度發聲明敦促中國停止立法。

在法案通過前夕，美國商務部宣佈撤銷香港的特殊地位，包括出口許可豁免，並評估會否再進一步取消差別待遇。美國政府同時即時停止向香港出口防衛裝備，並限制輸出軍民兩用技術。

美國國務卿蓬佩奧批評，港區《國安法》剝奪香港人的自由，美國政府被迫重新評估對港政策，由於不能夠再區分出口到香港及中國的管制物品，不能夠冒險令物品落入解放軍手上。

美國商務部長羅斯亦指，北京在香港實施《國安法》後，令美國技術轉移到解放軍的風險增加，損害了香港的自治。

圖片版權 EPA Image caption 香港建制派陣營反對外國介入港區《國安法》立法。

台灣行政院發言人對中國人大通過港區《國安法》予以嚴正譴責，並提醒民眾注意赴港可能產生的風險。

總統蔡英文6月30日出席活動受訪時表示，中國曾經承諾香港50年不變，但《國安法》通過讓人覺得承諾「打了很大的折扣」，對於中國沒法履行承諾，感到非常失望，也證明「一國兩制」不可行。她說台灣政府會持續支持香港人民在自由、人權、民主道路上所做的各項努力。

圖片版權 Reuters Image caption 黃之鋒宣佈退出香港眾志。

BBC在香港的記者麥迪文（Stephen McDonne）分析說，香港的新國安法是一把令人生畏的用來壓制政治異議的開刃利器。

「跟中國大陸類似法律一樣，它看來也能夠被輕易操縱，以達到滿足共產黨需求的目的，用來粉碎一切被視為構成威脅的行動。」

「跟中國其他地方不同，香港有獨立的司法系統。正因如此，共產黨領導層不會把法律的釋讀權交給那些老法官；只有香港特區行政長官林鄭月娥親自挑選的人才有資格掌管這類大事。」