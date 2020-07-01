疫情滯留期間，16隻哈士奇陪伴他等待回家的飛機
疫情滯留期間，16隻哈士奇陪伴他等待回家的飛機
美國阿拉斯加下達封鎖令的時候，一名挪威狗拉雪橇選手正在參加10天的比賽期間。
托馬斯·拜福裏恩·維爾納贏得了比賽冠軍，但是卻沒有了回家的航班。
他長達數月滯留於當地，並且堅持在沒找到方法運載16隻哈士奇一起回國之前都不會回家。
「你不能丟下你的朋友，」他說。
美國阿拉斯加下達封鎖令的時候，一名挪威狗拉雪橇選手正在參加10天的比賽期間。
托馬斯·拜福裏恩·維爾納贏得了比賽冠軍，但是卻沒有了回家的航班。
他長達數月滯留於當地，並且堅持在沒找到方法運載16隻哈士奇一起回國之前都不會回家。
「你不能丟下你的朋友，」他說。
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新冠肺炎疫情當前，人們最關注的是如何保護好自己和家人。一些最基本的作法已被證明是最有效的。
新型冠狀病毒疫情當前，人們最關注的是如何保護好自己和家人。BBC為你總結和梳理一些已被證明是最有效的基本作法。
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