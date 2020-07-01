疫情滯留期間，16隻哈士奇陪伴他等待回家的飛機

美國阿拉斯加下達封鎖令的時候，一名挪威狗拉雪橇選手正在參加10天的比賽期間。

托馬斯·拜福裏恩·維爾納贏得了比賽冠軍，但是卻沒有了回家的航班。

他長達數月滯留於當地，並且堅持在沒找到方法運載16隻哈士奇一起回國之前都不會回家。

「你不能丟下你的朋友，」他說。