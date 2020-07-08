肺炎疫情中的家庭暴力：這些「暗號」可以幫助你
肺炎疫情中的家庭暴力：這些「暗號」可以幫助你
新冠疫情期間，大多數人留在家中最安全，但對她們來說卻不一樣。
對於家庭暴力的受害者來說，留在家中與施暴者鎖在一起非常危險。
世界衛生組織（WHO）指，因疫情而隔離封鎖期間，針對女性的暴力有上升的趨勢。
但是在受害者被施暴者密切監控的環境裏，她們如何得到幫助？
這些「暗號」正在一些國家幫助她們避過家暴者，並獲得幫助。
新冠疫情期間，大多數人留在家中最安全，但對她們來說卻不一樣。
對於家庭暴力的受害者來說，留在家中與施暴者鎖在一起非常危險。
世界衛生組織（WHO）指，因疫情而隔離封鎖期間，針對女性的暴力有上升的趨勢。
但是在受害者被施暴者密切監控的環境裏，她們如何得到幫助？
這些「暗號」正在一些國家幫助她們避過家暴者，並獲得幫助。
新冠疫情在全世界肆虐，但人們注意到那些對疫情控制較為成功的有一個共同特點，就是政府領導者為女性。
瓊·阿爾梅達是發現人類冠狀病毒的第一人，但很久以來她的名字幾乎被完全遺忘，直到新冠病毒疫情爆發。
家庭暴力被世界衛生組織形容為新型冠狀病毒疫情下的「影子疫情」，BBC帶你了解世界各地女性群體如何守望相助。
除中國外，韓國、意大利以及伊朗是目前新冠病毒疫播最快和疫情最嚴重的國家，但流行病學家注意到男性死亡病例高於女性，為什麼呢？
初步研究顯示，溫度和濕度越高，冠狀病毒傳染率就越低，這是否說明夏天會減緩疫情走勢？