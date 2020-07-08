肺炎疫情中的家庭暴力：這些「暗號」可以幫助你

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肺炎疫情中的家庭暴力：這些「暗號」可以幫助你

新冠疫情期間，大多數人留在家中最安全，但對她們來說卻不一樣。

對於家庭暴力的受害者來說，留在家中與施暴者鎖在一起非常危險。

世界衛生組織（WHO）指，因疫情而隔離封鎖期間，針對女性的暴力有上升的趨勢。

但是在受害者被施暴者密切監控的環境裏，她們如何得到幫助？