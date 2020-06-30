中國TikTok被禁 印度網民改用國產短視頻應用

圖片版權 Getty Images Image caption 印度是TikTok最大的海外市場（Credit: Getty Images）

印度政府以國家安全為由，宣佈禁用59個受歡迎的中國手機應用軟件，印度網友沒有TikTok（抖音海外版），沒有Xender（閃傳），沒有CamScanner（掃描全能王），都用什麼應用軟件來代替呢？

印度政府早前的聲明說，被禁用的手機軟件「危害印度的主權和完整性，危害印度的國防、國家安全和公共秩序」。

印度信息部表示，他們收到不同方面來的投訴，指責這些軟件「竊取用戶資料，並暗中未經授權的傳輸用戶數據」。

除了在印度非常受歡迎的TikTok之外，其他被禁的手機軟件還包括微信，微博，手機遊戲「列王的紛爭」，阿里巴巴的UC瀏覽器，電子商務平台Club Factory 和Shein等。

圖片版權 Getty Images Image caption 印度人抵制中國應用軟件，改用本土開發的手機軟件（Credit: Getty Images）

抖音海外版

抖音海外版TikTok是北京字節跳動公司旗下的手機軟件，非常受到歐美年輕人喜愛。

印度是TikTok最大的海外市場，據估計在印度有1.2億用戶。

TikTok被下架後，印度人呼籲網友改用印度本土開發的相應軟件，例如Roposo和Mitron。

Roposo也是一款視頻分享社交媒體平台，由印度本土的技術公司開發，用戶可以用自己拍攝的視頻，使用軟件提供的編輯工具，上傳分享自我表達創意。

據估計Roposo有6500萬名用戶，年齡介於15歲至35歲之間。

替代軟件

此前，印度公司推出一款「移除中國」手機程序（Remove China Apps），該款應用能協助用戶識別並刪除手機內安裝的中國應用軟件。

除了刪除手機內的中國軟件之外，該程序還向用戶推薦不是中國製造，但功能類似的替代用手機軟件。

例如，他們推薦刪除ShareIt（茄子快傳），Xender（閃傳），改用印度本土開發的Jio Switch和Share ALL。

中國開發的CamScanner（掃描全能王）則被印度開發的Doc Scanner取代。

阿里巴巴的UC瀏覽器被印度開發的Jio Browser取代；微信被Whatsapp取代。

還有用印度開發的Photo Video King Master來取代中的VivaVideo（小影）。

圖片版權 Getty Images

邊界衝突

本月，印中雙方都在爭議邊界拉達克地區增派軍隊，6月中，雙方軍人在拉達克地區爆發流血衝突，至少有20名印度軍人死亡，但中國沒有公布傷亡數字。

衛星圖像也似乎顯示，中國已經開始在加勒萬河谷建造俯瞰邊境地區的新建築物。

邊界衝突後，印度民間發出抵制中國貨的呼聲，印度政府宣佈取消或限制公務部門與中國的合約。

但是印度宣佈禁用TikTok等59個受歡迎的中國應用軟件則讓許多人感到意外與驚訝。