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中國在周二（6月30日）晚間公布香港《國安法》全文，引發國際社會熱議。多位研究中國法律與政治的學者指出，該法在香港增設多個層級的國安機構和官員，猶如在香港布下天羅地網。

「精心設計」、「無懈可擊」、「非同一般」……哥倫比亞大學政治學教授黎安友（Andrew Nathan）如此形容港區《國安法》。

他將該法比喻為層層堆疊的"結婚蛋糕"，在香港設立各層次國安相關機構與組織，「幾乎天衣無縫」。

首先，中央政府將在香港設立維護國家安全委員會，並對其監督和問責。由中央指派的國家安全事務顧問將列席港區國家安全委員會會議。第48條設立維護國家安全公署，職責包括辦理危害國家安全犯罪案件。

第16條規定在香港警務處設立維護國家安全的部門，由中央政府指派。

檢控與審判方面，國家安全委員會及行政長官也將有權干涉人事任命。

第18條在律政司設立專門的國家安全犯罪監控部門，該部門檢控官任命需獲得國家安全委員會同意。第44條則載明，審理危害國家安全犯罪案件的法官需要由香港行政長官委任。

喬治·華盛頓大學中國法教授郭丹青（Donald Clarke）在推特上指出，《國安法》中載明的罪行並非問題關鍵，「那些定義可以按需要而延展」，更為關鍵的是該法設立的機構組織，及它們被賦予的權力。

黎安友表示，如果有人能找到任何漏洞，《國安法》還有"最後一層保障"，即第65條：「本法的解釋權屬於全國人民代表大會常務委員會。」他認為，這顯示中央對香港人非常不信任。

「北京十分忌憚外國的'惡意'干預，他們如今希望絶對保證（香港）情況在他們的控制之中。」

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法律專家指出，《國安法》並非一般常規的法律，或不符合國際的人權凖則，甚至與香港的憲制性文件《基本法》存在矛盾。

哥倫比亞大學東亞研究學者戴大為（Michael Davis）認為，《國安法》比去年香港政府打算推行的《逃犯條例》修訂案"更為惡劣"。他曾在香港大學擔任法律系教授。

《基本法》載明中央不干預香港事務，而《國安法》卻置於其之上，允許中央插手香港管制。戴大為說，該法 「將把香港轉變成一個不一樣的地方」。

美國政府譴責，國會推助港人移民法案

美國國務卿蓬佩奧形容《國安法》"嚴酷"，指其"終結了香港的自由、展現了共產黨最畏懼的事：它的人民的自由意願和自主思考"。

美國國家安全委員會發表聲明指，中國在香港實行"一國一制"，違反《中英聯合聲明》的承諾，美方將繼續採取嚴厲行動，制裁損害香港自由和民主的人。

法案通過前夕，美國宣佈撤銷對港出口許可證豁免，並評估會否再進一步取消差別待遇。美國同時即時停止向香港出口防衛裝備，並限制輸出軍民兩用技術。華盛頓早前還宣佈對削弱香港自治的中港官員實施簽證限制，但上述舉措被認為打擊力度有限。

美國國會提出兩項兩黨達成共識的法案，《香港人民自由與選擇法案》以及《香港安全港灣法案》，幫助受政治迫害的港人申請美國政治庇護。

如果通過，當中舉措包括給予特定香港人暫時留美資格、政治庇護的優先考慮、加快港人的綠卡申請審閲速度、為高技能香港人增設特殊的簽證，以及美國在5年內持續將香港視為有別於中國大陸的移民來源地，意味著港人繼續享受綠卡抽籤資格、較短的移民排期等。

《香港人權及民主法案》在美國的重要推手、香港民主委員會總監朱牧民表示，這些保護措施對某些香港民主運動人士來說生死攸關，決定他們將「在美國繼續為香港抗爭，還是成為中國終身監禁的政治犯」。

據悉，多名香港民主派人士將在7月1日在美國國會作證，說明《國安法》通過後對香港「一國兩制」的影響。

其中，幾位身在香港的證人身份未事先公開，《國安法》生效意味著香港民主派人事未來在國會作證、尋求國際支持香港民主，或被認定為「勾結外國勢力」，可能冒違法風險，最高刑罰為終身監禁。

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值得留意的是，《國安法》不僅規限香港永久居民或身在香港的人士，適用性還延展至海外與非香港居民。

第38條載明，「不具有香港特別行政區永久性居民身份的人，在香港特別行政區以外，針對香港特別行政區實施本法規定的犯罪的，適用本法」。

換句話說，該條文將《國安法》治外法權延伸至世界每一個角落。

黎安友稱，在海外支持香港民主的人士在國際出行或需提高警惕，規避與中國有引渡條約的國家。