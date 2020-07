特朗普侄女新書欲揭家族內幕 出版前遭法官叫停

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普白宮橢圓形辦公室內擺放著其父母照片。

美國總統唐納德·特朗普(Donald Trump)的侄女原計劃於7月出版回憶錄,書中披露許多美國第一家庭負面內幕,但一名紐約法官日前暫時中斷了這一新書的發佈日程。

瑪麗·特朗普(Mary Trump)的新書題為《太多而永遠不夠:我的家族如何製造出了全球最危險的人》(Too Much and Never Enough, How My Family Created the World's Most Dangerous Man),原計劃於7月28日發行,但在美國東部時間周二(6月30日),一名法官批准了該家族另一成員羅伯特·特朗普(Rober Trump)對本書限制令的申請。羅伯特為瑪麗·特朗普的叔叔,現任美國總統特朗普的弟弟。

瑪麗·特朗普的律師表示,他們將立即提起上訴。她的律師布托斯(Ted Boutrous)表示,「雖然初審法院的臨時限制令只是暫時的,但這仍然是對核心政治性言論的事先限制,這種限制完全違反《第一修正案》」。

布托斯稱,這本書直面引起公眾廣泛關注的問題,涉及一名面臨選舉年的在職總統的重要性,「一天都不應該被打壓」。

該書由西蒙與舒斯特(Simon & Schuster)出版社發行,在發佈之前已經在亞馬遜(Amazon)暢銷書榜單位列第四。

針對這本書的下一場聽證會計劃7月10日在紐約州達奇斯縣進行。

瑪麗·特朗普今年55歲,她是特朗普兄長小弗雷德·特朗普(Fred Trump Jr)的女兒,弗雷德·特朗普於1981年已經去世。

她的書中計劃將揭露「一場關於創傷與破壞性關係的噩夢,以及忽視和虐待的悲劇性結合」。

羅伯特·特朗普的律師哈德(Charles Harder)對判決結果表示歡迎。哈德稱瑪麗·特朗普及西蒙與舒斯特的行為「的確應受譴責」,表示他們期待對這一案件積極進行訴訟,將從法律上就瑪麗·特朗普違反合約及西蒙與舒斯特故意干預合約造成的巨大損失尋求最大程度補救。

「如果沒有採取可以立即停止他們過分行為的正確做法,我們將對這個案件追究到底。」

圖片版權 Trump Campaign Image caption 這是一張特朗普及其兄弟姐妹的照片,拍攝時間不明。照片中從左至右依次為:羅伯特、伊麗莎白、弗雷德、唐納德及瑪麗安。

特朗普總統曾在6月初表示,他侄女出版新書違反了她簽署的保密協議。他對美國媒體Axios表示,「她寫書是不被允許的」,並指該保密協議「覆蓋所有方面」,「非常強大」。有報道稱,特朗普提到的保密協議為瑪麗·特朗普在她父親去世後因父親遺產糾紛而於2001年簽署的法律文件,有效期為20年。

回憶錄有何內容?

這本書原計劃在共和黨全國代表大會舉行的幾周前與讀者見面,特朗普將在此次大會上接受黨內提名,尋求第二任期。

有報道稱,書中披露了瑪麗·特朗普為《紐約時報》針對特朗普個人財務問題調查報道提供機密文件的過程。

《紐約時報》針對特朗普的這一獨家調查報道曾獲普利策獎(Pulitzer Prize)。報道指出,特朗普參與了「欺詐性」稅收項目,並從其父親的房地產帝國中獲得巨額收益,價值等同於今天的4億美元。

特朗普總統的律師及白宮均對針對特朗普涉嫌欺詐及逃稅的指控予以否認。

亞馬遜網站上一條關於此書的宣傳文案中寫道,瑪麗·特朗普將闡明她叔叔是「如何變成現在威脅全世界健康、經濟安全及社會結構的那個人」的。

這是特朗普及其團隊試圖阻止的第二本由西蒙與舒斯特出版的圖書,另一本為特朗普前國家安全顧問約翰·博爾頓(John Bolton)的回憶錄。6月初,美國司法部申請封鎖博爾頓回憶錄的禁令被法院駁回。

博爾頓回憶錄《事發之室:白宮回憶錄》(The Room Where It Happened)在六月底開始發售。書中博爾頓稱,特朗普向中國國家主席習近平「示好」,以使對方幫助自己贏得2020年11月舉行的大選。