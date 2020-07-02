圖片版權 BBC News: Tom Pilston Image caption 馬特·福華德和他的獵鷹在特拉法加廣場上。

無論是護士、護工還是超級市場員工，在封鎖令期間，關鍵工作人員都恰如其分地被視為英雄。

正如英國政府所指出的那樣，在全球大流行抗疫前線背後，有大量的人員一直在奔忙，從事一些關鍵工作。

這包括在食品和運輸業工作的人員，照顧兒童的人們，還有在公共服務和金融機構工作的人。

在我們所有人都被封鎖令限制的時候，他們被允許前往工作地，將他們的小孩送去學校。我們訪問了他們當中的一些人，看看封鎖對他們來說是怎樣的。

獵鷹人

馬特·福華德（Matt Forward）的工作是負責讓鴿子遠離特拉法加廣場。害蟲管理人員被包括在關鍵工作人員列表之內，所以整個封鎖令期間，馬特每星期都有兩天要早早地自己開車載著他的慄翅鷹（Harris hawk，又稱哈里斯鷹）跑45英里去這個著名的廣場。

從早上6點開始，他的「小伙伴」、名叫「閃光」的獵鷹就會在周圍飛兩個小時——偶爾在納爾遜紀念柱（Nelson's Column）和國家美術館的頂上歇息。

圖片版權 BBC News: Tom Pilston Image caption 哈里斯鷹是一種社區鳥類，以擅長與人類合作著稱。

它的存在本身就已經足夠令鴿子們遠離這一帶。「如果我是只鴿子，看到這只猛獸在附近飛，我也不會在這裏築巢或者休閒，」他說。

住在英國肯特郡坦布里奇韋爾斯的馬特說，他從來沒有想過因為封鎖令而停止工作。

「如果沒有人去做我們做的工作，我們的鴿子就會泛濫，」他說。馬特是這一行的新人——他幾個月前就在封鎖令開始前從一個水管工轉向了這項「全世界最好的工作」。

圖片版權 BBC News: Tom Pilston Image caption 馬特一輩子都在養各種猛禽，但是直到最近才開始用牠們來工作掙錢。

他在封鎖期間看到「天差地別」，特別是因為人少了，所以給鴿子吃的殘餘食物也少了。「人們不再在特拉法加廣場留下一包包的脆食，」他說，「基本上就沒有餵到它們面前的食物。」

但是，因為周圍的食物少了，鴿子的行為方式也發生了改變。馬特說，因為餓，它們似乎更勇敢了。

圖片版權 BBC News: Tom Pilston

在特拉法加廣場完成工作之後，他又帶著這只猛禽去往首都的其他地方——倫敦體育場、博物館和酒店。

馬特說，他喜歡這樣，雖然有新冠病毒疫情，人們仍然上來問他在做什麼。「這不是像我在街上遛狗，」他說，「人們對這個表現出很大興趣——這是我喜歡這個的原因之一。」

種蘆筍的農民

對位於安格斯的魯南灣農場來說，封鎖令如同「坐過山車」。在蘇格蘭東岸的這座農場出產各類羊肉、蜂蜜和其他利基產品。不過，有三分之一的業務是來自蘆筍——它每年的季節只有六個星期，從五月初至六月中。

「冠狀病毒就在我們的季節來到前殺過來，」吉麗安·麥克萬（Jillian McEwan）說。她和丈夫尼爾（Neil）一起經營這個農場，是第五代農民。「這是一個高度緊張的時段，因為季節非常短。」

作為糧食生產者，他們也被列為關鍵工作人員，但是卻要在封鎖令中間面對收割然後銷售的與時間賽跑的過程。

圖片版權 Lunan Bay Farm Image caption 尼爾和吉麗安通常都把他們種的蘆筍賣到蘇格蘭的各家餐廳。

「我們把放假或者曾經的冗員找回來，幫助我們增加了人手，」吉麗安說。他們湊成了10至15個收割工人，全部都有口罩、手套和圍裙等設備。

在蘆筍田，農場通常都使用輕型拖拉機，由收割工將收成的蘆筍放在車後面平板上的籃子裏。但是為了保持社交距離，他們需要更大得多的平板，意味著要使用更重型的拖拉機。

吉麗安擔心，更重型的機械在未來這些年裏可能會有什麼影響。

「它將田地壓得更密實，將會對明年的莊稼有影響，所以對我們來說，冠狀病毒病會帶來很多的後續影響。」

圖片版權 Lunan Bay Farm Image caption 為期六個星期的蘆筍季節正在處在封鎖令的中間。

這座農場有15畝蘆筍田，從5月4日開始的六個星期裏，共收成了7500公斤的蘆筍；然而之後，就要面臨在蘆筍還新鮮的時候找到新客戶來購買。通常會來訂貨的70多家餐廳全都關閉了。

他們轉向小型的農產品商店和個體零售商。他們的大部分蘆筍收成都作為蔬菜盒的一部分送到人們那裏了。「它事實上證明了還蠻成功的。我們其實應該可以賣出三倍於我們種出來的量。」

看閘人

「我有62名義工幫我管理這些閘，」萊斯特郡福克斯頓船閘（Foxton Locks）的管理員亞歷克斯·古德（Alex Goode）說，「在封鎖令開始的時候，我就一個也不剩了。」

作為一名關鍵工作者，在封鎖令期間管理這個地區的閘門運作就成了亞歷克斯的責任。

圖片版權 Getty Images Image caption 在封鎖令期間，每天經過福克斯頓船閘的小船隻有寥寥幾只。

位於大聯合運河（Grand Union Canal）的萊斯特河段，福克斯頓有全英格蘭最大的一組台階式船閘。它由10個單獨的閘組成，分別在一個過渡區域的兩邊。在夏天高峰期，每天可能有30至45隻小船經過。

在封鎖令開始時，整個運河系統只保留必要的通行操作，於是每天經過的船次就下降到一至四隻。不過，這些小船還是需要經過船閘的。

「住在小船上的那些人，船就是他們的家，他們需要去一些地方，清空他們的廁所和裝水。另一些人則需要到處去，探望生病的親人，或者去某個地方停泊配合封鎖令等。」

主要在家裏工作的他，建立了一個次日的預訂系統，所有想要過閘的船都要給之後那天註冊一個固定時間，讓亞歷克斯有時間前往，打開船閘，並且確保船家都依足了新型冠狀病毒的防範措施。

圖片版權 Getty Images Image caption 在平常，有超過60人的義工團隊在幫助維護和管理這些船閘。

亞歷克斯還會每天做安全檢查，確認船閘和牽船道沒有破損或者毀壞。牽船道也是當地人被允許每天來運動的地方。

他說，現在每天大概有10至15隻小船經過福克斯頓，而他很期待那些運河的義工在7月初回歸。

語言治療師

「這有點像《ET外星人》裏面出來的情節，」凱特琳·萊哈爾（Caitlin Rehal）說。這名37歲的專業講話及語言治療師所形容的是她在見一個102歲的病人時必須穿上的個人防護裝備。

兩人都不是疑似新型冠狀病毒感染者，但是自從全球大流行以來，凱特琳在工作中就看到了很多改變，這是其中一個。

「穿著這全套裝備，幾乎不可能和這個病人交流，」她說，「讓她知道我是一個想要和她說話的人是非常困難。我的印象是，就像是一個垃圾桶在和她說話一樣……就好像一個看起來不應該會說話的東西在說話。」

Image caption 凱特琳表示，她感覺自己是在穿一件"ET外星人"服裝。

凱特琳說，隨著個人防護裝備的指引有所改變，她不再被要求穿那件「ET」服了——現在只要戴一個外科手術口罩、手套以及一件圍裙就能見病人。

作為一名專業的關鍵衛生人員，她在全球大流行期間繼續在肯特郡的坦布里奇韋爾斯醫院工作，幫助那些交流或者吞咽有困難而導致影響飲食的人。

她說，她的團隊定期見一些做過腦外科手術、摔倒過或者患有腦退化、帕金森（Parkinson，帕金遜）症或者多發性硬化的病人。而現在，還有2019冠狀病毒病——她說，因為它影響了呼吸系統，於是有可能會影響人們吞咽。

「總體上，我們的病人變少了，但是這些病人當中有一些人的風險就大得多。所以這是需要有點協調性，」她說。這還意味著她團隊救治的很多病人年紀會比平常小一些——五六十歲的人，而不是70歲或以上。

圖片版權 Tobias Rehal Image caption 凱特琳說：「這當中講的是協調。」

但是，因為凱特琳有哮喘，她沒有辦法去照顧很多高風險的病人。她不能見任何疑似有冠狀病毒的人，甚至穿上防護衣都不行。

她說，她很感恩在自己覺得「扛不起來」的時候有同僚的支持。「他們的理解以及在我無法和他們一起進高風險病區的時候仍然欣賞我力所能及的工作，這在一個非常大壓力的時期，對我的情感支持是非常重要的。」

所以照片均受版權保護。