澳洲大幅增加軍費 遠程反艦和超音速武器目標何方

圖片版權 Getty Images Image caption 澳大利亞海軍將把行動重點放在周邊亞太地區。

澳大利亞宣佈將大幅增加軍費開支，並把重點放在印度太平洋地區，應對美國和中國之間日益加劇的緊張關係。總理莫里森7月1日公布了澳《2020新版國防戰略》（2020 Defence Strategic Update）和《軍力架構計劃》（Force Structure Plan）。

莫里森表示，這兩份文件極為重要，將 「引領澳大利亞走過自1930-1940初期（二戰）以來最為艱難的時期」。

他說，亞太地區成為 「全球爭霸的焦點」，有必要凖備應對 「更糟糕、更危險的世界和中國崛起。」

國防必要性

莫里森說，領土爭端造成的緊張局勢正在整個印太地區上升，最近出現的領土爭端出現在印度中國邊境、南海和東海。 「誤判的風險、甚至對抗衝突的風險正在不斷提升。地區軍事現代化正在以前所未有的速度出現。」

「中國和美國之間的關係呈水火不相容之勢，彼此在政治、經濟、科技領域爭奪霸權。」

莫里森認為，澳大利亞像日本、印度、韓國、東南亞國家、印尼、馬來西亞、新加坡、越南和太平洋地區其他國家一樣都要 「做出選擇、發揮作用」。

「自柏林牆倒塌到全球金融危機期間澳大利亞總體所處的良性安全環境已經不復存在。」

莫里森說，澳大利亞將竭力保護自身和本地區其他國家的民主價值，而軍力增強將有助於阻止戰爭。

軍費開支

澳大利亞將在未來十年投入2700億澳元擴軍，這將使澳大利亞軍費大幅增加四成。

莫里森表示，澳大利亞將增加遠程導彈和其他武器 「預防阻遏」未來的軍事衝突。他說這些都極為必要，因為澳大利亞所處的地區，是 「我們這個時代全球爭霸的焦點所在」。

這一新的軍費預算，佔澳大利亞GDP的2%。澳大利亞的上一次國防戰略計劃在2016年出台，當時設定的十年軍費開支為1950億澳元。當年的軍費平均在西方盟國的逐項行動中，其中包括美國領導的中東軍事行動。

這一次莫里森總理透露，絶大部分的軍費將用於更新武器和設備。

澳大利亞將從美國購買約200枚射程達370公里的遠程反艦導彈，另外還將投資研發高超音速武器系統，有能力遠程攻擊數千公里以外的目標。

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 美國和澳大利亞海軍2017年在太平洋聯合軍事演習。

其中150億澳元將用於網絡戰工具。莫里森特別提及，這很能說明 「威脅來自哪裏。」

6月中旬，莫里森曾經宣稱，澳大利亞多個政府部門與企業正遭受非常精密的 「國家級」網絡攻擊。他雖然沒有具體點名是哪個國家，但外界普遍解讀他所指的是中國。

另外最大的一筆費用將用於水下監測系統。

各界反應

澳大利亞反對黨對莫里森政府增加軍費開支的計劃表示歡迎，稱反對黨早就呼籲應該把軍事重點放在本地區。

分析人士認為，澳大利亞在軍費投入上轉移重點，顯示希望靠自身資源成為本地區的一支強大武裝力量。

洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）的薩姆·羅基文（Sam Roggeveen）表示，在莫里森的講話中很隱晦地重點談到了對中國崛起的承認，而且還提到美國可能不會再像往年那樣給予很大幫助。

另外還有人把澳大利增加軍費的決定解讀成澳大利亞對中國在本地區日益增長影響力的明確反對。