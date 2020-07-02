圖片版權 Getty Images Image caption 首都新德里成為印度疫情最嚴重的城市，當局現在開始挨家挨戶詢問有沒有人有症狀。

印度近來災禍不斷，除首都新德里和金融之都孟買均成為新冠疫情重災區之外，蝗災和因邊境對峙而引發的反中浪潮，衝擊社會的各個層面。

在疫情方面，印度如今不僅是亞洲地區累計新冠確診病例人數最多的國家，確診人數正挑戰世界最多。疫情最嚴重的地區是金融中心孟買所在的馬哈拉施特拉邦。而最嚴重的疫情城市就是首都新德里，確診人數猛增。現在新德里開始挨家挨戶詢問有沒有人有症狀。有觀察人士比喻說，就好比中國的京滬兩地疫情失陷，可謂影響巨大。

截至2020年6月底，有著13.5億人口印度的新冠疫情確診總人數已經接近60萬，官方確認死於新冠病毒人數超過了1.7萬，或者說只有1.7萬，因為這些數字仍是檢測和疫情追蹤仍然嚴重不足的情況下現有的統計。

馬哈拉施特拉邦一直是印度疫情最嚴重的州，新冠病毒確診病例穩步上升，確診已經約17萬人。孟買是這個邦的首府。包括孟買在內的10個主要城市繼續實行嚴格防疫限制。到目前為止，該邦已有7800多人死於新冠病毒，超過了中國湖北疫情最嚴重的情況。

在疫情重新嚴重起來（或許因為檢測增加了）之際，印度經濟體量最大的邦馬哈拉施特拉邦政府取消了6月30日解封的原計劃，該邦新冠病毒的封鎖定時間延長至7月31日。

印度和國際上不少專家們認為，德里浪費了封城的時機，沒有實施足夠的防疫檢測和追蹤舉措，但一些人卻因為經濟衰退而急於復工復產。

總理莫迪6月底在一次公開演講中稱讚了本國的抗疫行動，稱印度的表現比其他許多國家好很多。此外，他還推薦民眾練習瑜伽，增強免疫力預防新冠肺炎。

為重啟近乎癱瘓的經濟，印度於6月初冒險解除了全國一些地方封鎖令。許多企業、學校、商場等都已經開放。但正如一些專家預計印度疫情高峰尚未到來那樣，疫情隨後日漸嚴重，官方每天的確診人數突破萬人，甚至高達兩萬。

印度醫學科學研究所主任蘭迪普·古萊裏亞預計，印度的疫情高峰可能在七月份出現。印度媒體已經擔心，鑒於醫療條件和人口密度等因素，印度疫情的大規模暴發嚴重程度將超過美國。

蝗災抵達金融和科技中心

圖片版權 AFP Image caption 印度的金融之都孟買有著亞洲最大平民窟，裏面擁擠住著65萬人。

正當新德里深陷新冠疫情之際，禍不單行，爆發了據估計是30年來最嚴重的蝗蟲災害。

距離新德里南面只有30公里的古爾岡市是新德里首都圈內的衛星城，金融和科技中心。但6月27日黑壓壓長達2公里的的蝗蟲群鋪天蓋地般襲來，遮天蔽日，到達了這裏。

據聯合國糧農組織估計，印度的蝗災可追溯到2018-19年的颶風季節。該季節在阿拉伯半島帶來了大雨，使至少三代蝗蟲史無前例繁殖，但竟然未被發現。此後，沙漠蝗群蔓延到南亞巴基斯坦、印度和東非。

糧農組織警告稱，印度在未來四個星期內應保持高度戒備狀態。由於季風帶來的雨帶尚未到達比鄰巴基斯坦的印度北方拉賈斯坦邦，蝗蟲群中很大一部分屆時將可能席捲印度北部的幾個邦。

沙漠蝗蟲是全球破壞性最嚴重的遷徙害蟲，一平方公里大小的蝗群中包含大約8000萬隻成年蝗蟲，一天所消耗的食物總量可以餵飽3.5萬人。

當地政府使用無人機甚至直升機採取噴灑化學藥品等方式控制災情。當地民眾敲鑼打鼓驅散蝗群，但收效甚微。

新冠疫情嚴重，蝗蟲肆虐，在落後的公立醫療條件和嚴重的官僚主義體制下，經濟問題將會是印度政府不得不面對的嚴峻和最終挑戰。

新德里的首席部長凱傑裏瓦爾6月份也出現發燒和咳嗽等症狀。他宣佈首都一些公立和私立醫院只有首都居民可以就診，引發爭議。

圖片版權 AFP Image caption 蝗蟲群鋪天蓋地般襲來，遮天蔽日，到達印度首都圈的金融和科技中心古爾岡市。

他近日還表示，印度除了面臨天災，還面臨著來自中國的「人禍」。

他說，印度面臨著兩場「中國發動的戰爭」：一是「中國傳染來的新冠病毒」，二是「中國入侵印度邊境」。

印度一著名電視新聞主持人哥斯瓦米則公開指責說，鄰國「巴基斯坦向印度派出了恐怖分子蝗蟲」。

當然，凱傑裏瓦爾的言論在印度並非多數意見。不過，反對這些說法的分析人士指出，面對內憂外患的德里或許把矛頭指向中國和巴基斯坦可以轉移一下面對疫情和蝗災的公眾的注意力？