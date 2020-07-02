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美國正從美國藥廠吉利德（Gilead）買下未來三個月生產的幾乎所有治療新冠肺炎的藥物「瑞德西韋」（Remdesivir）。

美國衛生部周二（6月30日）宣佈已同意購買50萬劑瑞德西韋，供美國醫院使用。相關實驗證實，瑞德西韋縮短了肺炎病人的恢復時間，但尚不清楚是否可以提高生存率。

吉利德公司已於5月簽署了在美國外生產的許可協議，但項目仍處於初期階段。

美國衛生與公共服務部部長阿扎爾（Alex Azar）在一份聲明中稱：「特朗普總統已經達成了一項了不起的協議，以確保美國人能夠獲得針對新冠肺炎的首批授權療程。」

在美國，一個這種療程的費用為2340美元（1900英鎊）。

九家公司獲得了在美國境外生產這種藥物、並向在127個較貧窮的國家和地區分銷的許可，其成本相對較低。但這些項目仍處於初期階段。

有一部分生產出的藥物正被用於臨牀實驗。

有批評者認為，考慮到其他國家已經參加了瑞德西韋的試驗，所以美國從吉利德購買大量藥品，破壞了全球防疫合作。該藥的研發目標原本是治療埃博拉（Ebola ; 伊波拉）病毒。

圖片版權 Getty Image caption 瑞德西韋是一種凍晶技術的注射劑，原本是用來治療埃博拉病毒的藥品，

英國牛津大學教授霍爾比（Peter Horby）向BBC表示：「讓瑞德西韋得以出售的實驗並非只在美國，也在其他歐洲國家進行，英國以及墨西哥和各國的患者都有參與。」

他說，美國此舉也對未來任何可能研發的疫苗產生影響。他認為，「如果我們要開發這些藥物疫苗，並將它們用於全國性的緊急情況，則需要一個更強大的框架。」

英國薩塞克斯大學（Sussex University）高級講師亞奎布（Ohid Yaqub）則指出：「這清楚地表明美國不願意與其他國家合作，這會對國際知識產權的協議產生寒蟬效應。」

也有一些美國民眾批評瑞德西韋的價格，因為納稅人的錢資助了該藥研發。

美國是批准瑞德西韋用於治療新冠病毒的幾個國家之一。德國衛生部稱，歐盟有望在本周批准該藥。德國官方說，該國有足夠的瑞德西韋供應量，並希望將來能夠從吉利德公司購買更多。

在英國，衛生部表示，該國有足夠的瑞德西韋存量，提供給國民保健署(NHS)系統每一位有需要的患者。

根據台灣官媒「中央社」5月報道，台灣中央流行疫情指揮中心代表吳秀梅說，瑞德西韋是一種凍晶技術的注射劑，原本是用來治療伊波拉病毒的藥品，但實驗發現效果不是很好，想不到用於武漢肺炎患者身上效果相當好，對於症狀改善相當明顯。

吳秀梅當時表示，台灣有11名中重度肺炎患者在用藥過後肺部浸潤等症狀都有明顯改善。「台灣也因為參與該藥臨牀試驗，才有資格輸入這款藥品。」

分析：供應短缺

理查·渥瑞（Richard Warry），BBC News

儘管國際上對美國幾乎買光了所有瑞德西韋感到擔憂，但我們必須記住，吉利德是一家美國公司，而美國的新冠肺炎確診病例和死亡人數是全球最多。

根據美國法律，可以禁止出口藥物，如果後者被認定為在公共衛生緊急事件中，對患者治療至關重要的藥物。而且，許多其他國家（包括英國）也有類似法律規定。

吉利德已與全球許多藥廠簽訂了自願許可協議，目的是生產供發展中國家使用的藥物。

在極端情況下，還有強制許可機制，該機制可以使各國無視吉利德的知識產權，並製造自己的「仿製藥」。

但是，與美國的交易將不可避免地意味著，在接下來的三個月中，瑞德西韋將供不應求，而該藥物是迄今已被證明，對重度新冠肺炎患者有益的僅有的兩種藥物之一。