特朗普終於改口：「我完全支持戴口罩」

圖片版權 Getty Images Image caption 防疫口罩與"獨行俠"戴的面罩有天壤之別

一直反對在公共場合遮蓋面部應對新冠疫情的美國總統特朗普最近改口表示，自己現在「完全支持戴口罩」，並說口罩令它看起來像一個「獨行俠」。

不過，特朗普仍然堅持，遮蓋面部不需要成為阻止2019冠狀病毒病（COVID-19）蔓延的強制措施。

他再次預測，疫情將會「消失」，而此時美國單日新增感染病例來到創紀錄的5.2萬宗。

特朗普是在福克斯新聞（Fox News，霍氏新聞）上發表這番言論的； 在此前一天， 一名共和黨人呼籲特朗普戴口罩，做個好榜樣。

根據追蹤此次全球大流行疫情的約翰·霍普金斯大學的統計，美國目前共有近270萬宗確診新冠病例，超過12.8萬人死亡。

圖片版權 Reuters

特朗普說了什麼？

在周三（7月1日）接受福克斯商業台（Fox Business Network）訪問時，特朗普說：「我完全支持戴口罩。」

被問到他自己是否會戴時，特朗普說：「如果我是在一個與人近距離接觸的情況下，我肯定會戴。」他還說，過去人們也見過他戴口罩。

特朗普說，如果要在公共場合戴口罩，他不會有異議，而且他「頗喜歡」自己戴口罩的樣子，讓自己看起來像虛構人物「獨立俠」（Lone Ranger）。該人物在虛構作品中和美洲原住居民伙伴湯頭（Tonto）一起在舊西部時期的美國對抗不法分子。

不過，特朗普強調，他認為不需要在全美國實施強制戴口罩的措施，因為「國內很多地方的人們都保持著很遠的距離」。

「如果人們感覺這樣（指戴口罩）好的話，他們應該這樣做。」

訪問中特朗普還被問到，他是否還認為新型冠狀病毒有一天會「消失」。

「我認為會，」他說，「我認為會，肯定的，在某個時候。」

7月3日， 特朗普將參加在拉什莫爾山（Mount Rushmore，即美國總統山）舉行的獨立日慶祝活動，到場的支持者將不會被強制要求戴口罩。

你的器材不支持播放多媒體材料 特朗普總統稱新冠病毒為「Kung flu」

改變口風

美國疾病控制中心（CDC）在4月開始建議人們在公共場所戴口罩或者遮蓋面部，以幫助防止病毒擴散，當時特朗普向媒體表示，他不會遵從這一做法。

「我不認為我會那樣做，」他當時說，「戴著口罩來歡迎各國總統、首相、獨裁者、國王、女王——我不覺得我會這樣做。」

不過，特朗普反覆強調，在口罩問題上是否遵從官方的相關衛生指引是個人決定。

上月，他向《華爾街日報》表示，有些人戴口罩只不過是表達一種反對他的政治姿態。

5月，在探訪密歇根州一家工廠時他向記者表示，他在出鏡之前摘下面部遮，因為他「不想讓媒體看見他這樣而覺得高興」。

白宮此前也為總統的做法辯護，稱每一個與他接觸的人都是經常接受冠狀病毒測試的，而特朗普本人也是。

總統的女兒兼高級顧問伊萬卡·特朗普（Ivanka Trump）亦被看見在公共場所戴口罩。

美國廣播公司（ABC）與易普索（Ipsos）上星期合作進行的調查發現，有89%的美國人表示在過去一周出門時有佩戴口罩或者進行面部遮蓋——比4月中旬時上升了20個百分點。

口罩的「政治化」

在疫情初期，美國國內對於商店停業、禁足等防疫措施已經有過多番爭議，甚至有民眾上街抗議，認為封鎖令限制了憲法賦予的公民自由，將它與槍支擁有權相提並論。是否戴口罩亦一直是爭議之一。

世界衛生組織（WHO）在疫情之初亦沒有立即建議各國民眾戴口罩，並一度對醫護人員等高危工作者之外的人戴口罩持懷疑態度；不過隨著疫情在歐美全面爆發，世衛和歐洲各國相繼轉變態度，將人們在公眾地方戴口罩作為建議措施之一。

此前有專家指，戴口罩有助於降低社區傳染，尤其是在公共運輸工具上和人潮擁擠的地方；甚至在解封之後一段時間內，仍然有需要戴口罩。

而在美國，由於特朗普的爭議性立場，這一問題顯得更加尖銳，持續時間更長。

特朗普淡化戴口罩的必要性，並且將這一問題政治化，因而經常受到民主黨人批評。

不過近期，總統的共和黨同僚以及保守派媒體均加入了呼籲支持戴口罩的行列。

當中包括領導美國抗疫的副總統彭斯（Mike Pence）、共和黨參議院領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）、參議員羅姆尼（Mitt Romney）以及國會議員麗茲·切尼（Liz Cheney）。

周二，田納西州共和黨參議員拉瑪·亞歷山大（Lamar Alexander）表示，很不幸地，「這個可以救命的簡單一步已經變成了政治辯論的一部分，代表著『如果你支持特朗普，你就不戴口罩，如果反對特朗普，你就戴』。」

同一天，美國國家過敏和傳染病研究所所長安東尼·福西（Anthony Fauci）向議員們表示，美國的新增病例可能達到每天10萬例，而美國人在戴口罩或者保持社交距離上做得不夠。

最近的新增病例上升導致一些州份撤回或者暫停社會重啟的計劃。大約有20個州已經實施強制要求在公共地方戴口罩。