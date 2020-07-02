香港《國安法》：美國通過法案加強制裁有何影響

圖片版權 AFP / Getty Image caption 7月1日，抗議者在香港集會反對新的國安法，警察逮捕了數百人

北京當局實施香港《國安法》之際，美國眾議院通過《香港自治法》，進一步授權美國政府向被指破壞香港自治權的中國官員實施制裁，同時對與這些官員有業務往來的銀行實施制裁。

美國眾議院周三（7月1日）一致通過法案。眾議院議長南希•佩洛西（Nancy Pelosi）形容，香港《國安法》是「一部殘酷、打壓香港人的法律」，她又說這部法律將會破壞香港人「原本獲承諾的自由」。

參議院早前已經投票通過《香港自治法》議案，但法新社報道礙於「技術上的改動」，參議院將要重新投票，如果通過，議案才會提交總統特朗普簽署。香港政府早前發聲明批評，香港事務是中國內政，美國國會無權干預。

美國、英國等西方國家早前批評香港《國安法》破壞香港的高度自治權，但古巴周二（6月30日）代表53個國家在聯合國人權委員會會議發言，支持北京在香港實施《國安法》，認為保護國家安全是每個國家的權利。

古巴的代表又指出，不干涉其他主權國家的內部事務「是《聯合國憲章》一個基本的方針」。

圖片版權 Reuters Image caption 美國眾議院議長南希•佩洛西（Nancy Pelosi）形容，香港《國安法》是"一部殘酷、打壓香港人的法律"。

《香港自治法》有什麼主要內容

這部法律主要針對被美國當局認定為「侵蝕香港自由」的中國和香港官員、鎮壓香港示威者的警察等。

美國當局可以禁止被制裁的對象買賣或持有美國物業、拒絶他們入境美國、禁止他們進行美國管轄範圍內的信貸或交易等。

中國外交部駐香港公署批評美國的做法，強調將會「堅定不移」推進香港《國安法》，反對任何外部勢力干涉香港事務。

有商界背景的香港建制派立法會議員鍾國斌認為，《香港自治法》可以制裁部份公司以及與它們有生意來往的銀行，形容這部法律是《香港人權與民主法案》的加辣版。

圖片版權 Reuters Image caption 香港泛民主派無視當局的禁令，周日呼籲支持者遊行反對《國安法》。

你的器材不支持播放多媒體材料 香港國安法：法例生效首天民眾如常上街抗爭，數百人被捕

撤消特別待遇

美國政府自香港主權移交以來，都依照《美國──香港政策法》的規定，在貿易和出口給予香港特別待遇。

香港自去年發生《逃犯條例》修訂風波以來，爆發一連串的示威浪潮和嚴重警民衝突，引發許多爭議，美國開始改變這個政策。這包括去年11月實施的《香港人權與民主法》，要求美國國務卿每年就香港的自治情況向國會提交報告，以評估香港應否繼續依照《美國──香港政策法》享有特殊待遇。

圖片版權 EPA Image caption 雖然美國在香港主權移交後視它為中國一部份，香港多來都獲美國貿易上給予優惠待遇，與中國大陸不同。

美國國務卿蓬佩奧今年5月宣佈，已經按《香港人權與民主法》的要求評估香港情況，並向國會報告香港已失去自治地位。

香港《國安法》實施前夕，美國商務部部長羅斯宣佈撤銷香港在貿易政策的特殊地位，包括禁止出口一些軍民兩用技術到香港。

香港特首林鄭月娥回應記者提問時指出，政府不會被任何制裁行動嚇怕，如果北京政府就此作出反制措施而需要香港政府支持，港府「一定會全面配合」。