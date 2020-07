已故攝影記者保羅·阿爾馬希( Paul Almasy)鏡頭下二戰後的巴黎城市生活點滴,用相片記錄了1950、1960年代的巴黎社會變遷,被視為同類作品中的翹楚。他留下了12萬張黑白照片,定格了當年巴黎的千姿百態。

圖片版權 Paul Almasy / akg-images Image caption 1960年,遊樂場

阿爾馬希(1906 - 2003)出生於匈牙利,曾在奧地利和德國的大學攻讀政治學。

第二次世界大戰期間,他作為瑞士通訊社的記者,以摩納哥為基地,但經常到德國、比利時、荷蘭和法國採訪報道。

他形容巴黎是一個集「過去、現在和未來」於一體的城市。

圖片版權 Paul Almasy / akg-images Image caption 1965年,巴黎地鐵站台上候車的乘客

1945年二戰結束,阿爾馬希僑居巴黎。1956年匈牙利民眾反抗前蘇聯統治失敗後,他加入法國籍。

圖片版權 Paul Almasy / akg-images Image caption 1956年巴黎街頭咖啡館門口喝咖啡的女子

圖片版權 Paul Almasy / akg-images Image caption 1950年代巴黎街頭刷海報的工人

戰後的巴黎文化生活相當活躍,文學、哲學、時尚和新潮電影領域各種思潮湧動。

圖片版權 Paul Almasy / akg-images Image caption 1961年,街頭熱吻的情侶

阿爾馬希從1952年開始為幾個國際組織工作,包括聯合國教科文組織和世界衛生組織。

圖片版權 Paul Almasy / akg-images Image caption 1952年,巴黎修道院修女

圖片版權 Paul Almasy / akg-images Image caption 1958年,抽空抽煙的女出租車司機

圖片版權 Paul Almasy / akg-images Image caption 1956年香榭麗舍大街上的餐館

圖片版權 Paul Almasy / akg-images Image caption 1950年代巴黎歌劇院前車禍現場

圖片版權 Paul Almasy / akg-images Image caption 1961年的羅密·施奈德(Romy Schneider)和阿蘭·德龍(Alain Delon)。這對奧地利女星和法國影星伉儷1963年離婚

《光之城 五、六十年代》(The City of Light in the 50s & 60s)由 teNeues 出版社出版

全部圖片版權歸 teNeues 所有