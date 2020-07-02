香港《國安法》：台港服務交流辦公室與台人赴港風險

圖片版權 Getty Images Image caption 台港服務交流辦公室揭幕

7月1日，台灣宣佈設置「台港服務交流辦公室」處理香港人道援助關懷工作，提供香港人便捷服務與必要照顧。

台灣陸委會指出，「台港服務交流辦公室」是由政府提供必要經費，為進入台灣、需要協助的香港人、香港跨國企業及國際法人團體「提供服務及基本照顧」。

此外，該辦公室也會在兼顧國家安全的前提下，按現有法規與公私協力的方式，務實處理港人人道援助及關懷事宜。

在協助和提供服務之外，辦公室也能發揮吸引香港資金及專業人才赴台，壯大台灣經濟發展的角色。

圖片版權 EPA Image caption 宣傳香港獨立被視為是犯罪活動

香港《國安法》

台灣陸委會主委陳明通表示，設置台港服務交流辦公室顯示台灣關懷港人的決心與善意，期望能促進台港正向交流與互動。

他說，中國實施香港《國安法》，傷害香港自由、人權、法治等核心價值，違背對香港人民高度自治、港人治港的承諾。

中國實施香港《國安法》，在香港打擊分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或者境外勢力危害國家安全等行為。

有台灣民間團體表示，自去年香港反送中示威抗議發生大規模暴力衝突以來，已經有大約200名香港人到台灣躲避。

赴港面臨風險

圖片版權 Getty Images Image caption 台灣政府提醒台灣人以後前往香港可能面臨的風險

在香港《國安法》實施後，台灣陸委會也提醒，台灣人以後如果要前往香港，可能要注意麵臨到的風險。

陸委會副主委邱垂正說，曾經批判共產黨，或曾支持香港反送中運動的台灣人都屬於「高風險族群」。

他建議如非必要，「高風險族群」應避免過境或前往香港、澳門和中國大陸。

2017年，台灣人李明哲在入境中國時遭到逮捕，後被以「顛覆國家政權罪」判處五年監禁。