圖片版權 Getty Images Image caption 印度總理莫迪已經正式刪除他的中國微博賬號

印度繼以國家安全為理由禁止使用中國的軟件和應用之後，對中國的反制措施有升級趨勢，已經開始在國際外交上開闢新前線。

日前，印度就首次在聯合國人權理事會表示「關注香港問題」。

印度開闢國際鬥爭新前線

印度常駐日內瓦聯合國代表拉吉夫·庫馬爾·錢德爾在6月30日至7月21日在日內瓦舉行的人權理事會上發表了有關香港問題的聲明。

錢德爾在一份事先凖備好的聲明中表示，鑒於香港龐大的印度裔社區將中國香港特別行政區作為自己的家園，印度一直在密切關注最近的事態發展。

據印度駐港領事館的數字，目前有大約3.8萬印度人在香港。網絡數據顯示，印度裔是香港少數族裔裏最大的團體，佔在港少數族裔的6.2%。

這是印度首次在聯合國對香港問題發聲，此前，印度一直沒有應和西方對中國在香港問題上的批評。

《印度快報》評論認為，印度禁止中國移動應用程序給北京帶來經濟影響後，在聯合國人權理事會呼籲關注香港國安法問題，是對北京聲譽的打擊。

自從中印兩國在邊境上出現數十年來最激烈的衝突，印度媒體宣佈20名軍人在衝突中死亡後，印度全面提升了對華強硬態度和措施。

圖片版權 Getty Images Image caption 《印度時報》 發表了「德國、美國在聯合國安理會阻擋了反印度的議案」為標題的報道。

聯合國安理會交鋒

經過兩天兩輪投票，聯合國安理會在新冠疫情下舉行各國派一名代表投票的方式，於6月18日選舉出5個安理會新非常任理事國。

印度以184票的高票當選，與墨西哥、愛爾蘭、挪威和肯尼亞一起成為新任非常任理事國，任期將從2021年1月開始，為期兩年。

印度媒體報道說，雖然德國、挪威和烏克蘭等國熱烈祝賀印度取得這一重大勝利，但中國沒有這樣做。中國外交部發言人在被問及印度當選時也沒有提及印度的名字。

印度媒體指責說，多年來，中國一直堅決阻攔印度成為聯合國常任理事國，儘管美國、英國、法國和俄羅斯這四個常任理事國都表示支持印度，中國仍借口缺乏共識。

幾乎在印度於聯合國人權委員會提出關注香港問題的同時， 《印度時報》發表了「德國、美國在聯合國安理會阻擋了反印度的議案」為標題的報道。

報道稱，中國起草的一份譴責對巴基斯坦卡拉奇證券交易所恐怖襲擊的聲明首先被德國要求推遲。之後，美國又在最後時刻介入，阻擋聯合國發佈中方起草的聲明。

中國媒體報道了這一（6月29日提出的）聲明草案7月2日發表。

雖然上述草案和最後發表的聲明都沒有提及印度，但巴基斯坦總理伊姆朗·汗和巴基斯坦外長庫雷希都在卡拉奇證券交易所遇襲後譴責表示，印度是恐怖襲擊的幕後黑手。

圖片版權 Reuters Image caption 印度首次在聯合國人權理事會表示關注香港問題。

莫迪刪除微博賬號

六月底，印度以 「從事的活動有損印度主權和完整、印度國防、國家安全和公共秩序」為由，禁止59款中國手機應用程序在印度使用，包括微信，抖音等。

隨後，總理莫迪主動註銷了在中國的微博賬號。

報道說，僅被禁止的一個程序抖音就讓其母公司字節跳動損失超過60億美元。

印度媒體援引政府人士表示，莫迪想刪除在中國的微博賬號還不容易，於是手動刪除。但在共發過的115條信息裏，只能手動刪除113條。

而之後中國媒體報道表示，微博管理方接到印度駐華大使館的申請，已經關閉了莫迪微博賬號。