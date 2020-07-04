香港《國安法》實施、印度禁中國app、中國外貿出路、全球疫情等本周更多重要故事

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本周是七月的第一周，香港的命運走向成為全球關注焦點。香港《國安法》通過，外界解讀這是宣佈「一國兩制」的終結，西方社會強烈譴責該法，英國譴責中國違背《中英聯合申明》並擴展BNO護照持有者的權力。美國通過《香港自治法》對中國相關官員和銀行進行制裁。

香港《國安法》通過後，包括「香港眾志」在內的多個香港民運組織宣佈解散，主要成員辭職，稱未來將以個人身份繼續抗爭。其中香港眾志的創黨主席羅冠聰證實已離開香港，未透露身在何處。

香港焦點之外，本周世界局勢風雲變幻。印度禁用59款中國的軟件應用，並開始啟用國內替代品；多國開始解封，但美國等過疫情有上升趨勢；受疫情影響的中國外貿又將走向何方？

剛剛過去的一周，BBC中文以上新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 香港《國安法》通過後的香港將走向何處

6月30日（周二），中國人大常委會以162票全票通過香港《國家安全法》，「分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或者境外勢力危害國家安全」四條罪行被寫入《基本法》附件三。

法律學者解讀港區《國安法》中的四條罪名定義廣泛和模糊，香港成立的維護國家安全委員會處理國安工作和中央政府在港另設駐港國家安全公署兩大機構權力無限大，破壞香港司法獨立和法律體系。民主派和法律界擔心，《國安法》把中國特色的法律制度帶到香港，衝擊司法獨立和削弱言論集會自由，形容香港已走向「一國一制」。

中國政府、香港特區政府和香港建制派認為，香港《國安法》可以「止暴制亂」，為香港帶來穩定，強調《國安法》只影響一少撮人。

圖片版權 Getty Images Image caption 黃之鋒等學運領袖辭任所屬組織職務，稱未來會以個人名義繼續抗爭。

該法一齣，香港多個組織的主要負責人宣佈辭職，組織解散，抗爭轉入地下和海外。其中香港眾志的創黨主席羅冠聰向外界證實已在新法生效前離開香港，目前身處海外。

圖片版權 Getty Images Image caption 台港服務交流辦公室揭幕

香港的民主抗爭者目前出現一股「刪文」潮，一些人刪掉自己此前批評政府的文章，刪除「港獨」或「光復香港，時代革命」的字句。更多人開始打算移民。

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作為香港的前殖民地宗主國，英國強烈譴責中國制定並實施香港《國安法》明顯嚴重違反《中英聯合聲明》。首相約翰遜認為，香港人的基本自由受到侵蝕，英國將信守承諾、提供幫助。

英國外交大臣拉布透露，持有BNO護照的香港人將獲准進入英國工作、生活五年，之後可以申請「定居」，12個月可以申請入籍。英國國民海外護照英文簡稱為BNO，是1997年香港主權移交前英國為香港人推出的一項特別政策。目前香港約有30萬人持有BNO護照，估計有290萬人有資格申請擁有這種護照。

圖片版權 Getty Images Image caption 親北京人士認為《國安法》可以令香港穩定。

美國眾議院周三（7月1日）一致通過《香港自治法》，進一步授權美國政府向被指破壞香港自治權的中國官員實施制裁，同時對與這些官員有業務往來的銀行實施制裁。

古巴周二（6月30日）代表53個國家在聯合國人權委員會會議發言，支持北京在香港實施《國安法》，認為保護國家安全是每個國家的權利。

2. 印度禁用59軟中國應用程序釋放的信號

同樣與國家安全相關，本周印度政府以國家安全為由，宣佈禁用59項中國應用軟件。其中包括中國知名社交軟件抖音和微信，阿里巴巴旗下的UC 瀏覽器等。幾位激進的印度電視新聞主播認為，這一禁令是為對中國的「數字打擊」。許多印度專家認為，此舉是印度政府發出的信號，旨在警告在印度擁有更大商業利益的大型中國公司。

禁令推出後，印度開始使用國內軟件替代。

圖片版權 AFP Image caption TikTok（抖音國際版）在印度的受歡迎程度超過YouTube。

3. 中國外貿行業能否走出困境

圖片版權 Getty Images Image caption 新型冠狀病毒疫情已經令全球很多貨運暫停。

中國國內疫情受控，消費逐漸回暖。但與海外密切相關的外貿行業還在承受全球海外疫情帶來的衝擊。

中國發佈最新政策支持「出口轉內銷」，將針對歐美等國的產能導向國內市場，以應對疫情帶來的外貿困境。這些政策能將中國外貿行業拖出泥沼嗎？

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4. 並未受控的全球疫情

新冠疫情遠未結束，美國、巴西和印度等國家本周錄得疫情上升趨勢。美國單日新增感染病例來到創紀錄的5.2萬宗。作為疫情最嚴重的國家，美國買光治新冠藥物「瑞德西韋」，也因此招來歐洲國家不滿。

而美國總統特朗普終於改口承認「戴口罩」對防禦疫情的有效性，他旗幟鮮明地說：「我完全支持戴口罩」。

美國本周四新增病例數超過5.5萬例，創下全球新的單日最高紀錄，而且在過去一周數次刷新單日增幅紀錄。

與此同時，最新的數據顯示，隨著一些地區解除封鎖，美國6月非農就業崗位增加480萬個，也創下1939年有記錄以來的最高點。