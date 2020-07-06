圖片版權 AFP Image caption 印度總理莫迪上周五飛到中印對峙的北部邊境地區，探訪駐守當地的印軍。

印度總理莫迪上周五視察發生中印對峙的北部邊境拉達克地區（Ladakh），探訪駐軍，他發表講話時， 不點名批評中國，稱「擴充主義的年代已經結束」，歷史告訴大家，「擴充主義的武力最終只會失敗」。

這是中印雙方在邊境爆發衝突以來，莫迪首次訪問該處。印度媒體形容，莫迪這次訪問是要提振軍隊士氣，並向外發出明確訊號，印度會在領土問題上堅持立場，無懼中國。

中國外交部發言人趙立堅7月3日回應莫迪突訪邊境一事，他說中印雙方都不應採取可能導致邊境局勢複雜化的舉動。路透社和印媒解讀，中國沒有使用強硬措辭，是試圖就事件降溫。

有印度媒體周一援引印軍不具名消息人士說，雙方正積極為局勢降溫，在該區的中國解放軍有後退跡象。

印度民間有反華丶抵制中資和中國產品的聲音。印度政府近期一連串針對中國的舉動，莫迪關閉了象徵中印友誼的微博帳號，政府以國家安全為由禁用幾十款中國的手機應用程式，禁止中資企業參與交通建設，並要求能源公司在從中國入口相關機器及部件時要得到政府同意。

據路透社報道，印度關口阻止中國產品往來， 德國物流公司DHL上周宣佈停止接取從中國大陸丶港澳地區運貨到印度的訂單。一些美國科技產品在印度的廠房未能獲取從中國運抵的原材料而影響了生產工作。

莫迪說了什麼

莫迪星期五突然訪問拉達克地區，探訪實質控制線內的印度士兵，包括到醫院探望與中國解放軍衝突的士兵。

圖片版權 AFP Image caption 莫迪到醫院探望與中國解放軍衝突的印兵。

從一些印度媒體的視頻看到，莫迪抵步時獲士兵們歡呼歡迎。

莫迪對士兵們發表演說時說，國家致力建構和平，不能夠被視為軟弱，形容士兵展現了勇氣和勇敢，並稱士兵已向「企圖入侵的敵人作出適當回應」，「敵人已看到士兵們的怒火」，並強調印度不會停止在邊境地區建路搭橋。

「今天印度變得強大，不管是海空軍力，還是太空軍力，我們軍隊也很強大，武器的現代化與設備的升級，提高了我們的防衛能力幾倍之多。」

莫迪說，「時代已經改變，擴充主義的年代已經過去，現在是發展的時間，不是擴充的時間，歷史見證了，擴充主義的武力，只會失敗，或是被迫退守。」分析認為，中國近年與多國就領土領海發生爭議，莫迪的說法是不點名批評中國。

據印度媒體報導，印度政府把這次莫迪訪問邊境的安排保持高度機密，最後一刻才作出公布，並指此行是要向中國領導層發出強烈訊息，表明印度不會在衝突中輕易投降。

該區民眾的憂慮

BBC記者Aamir Peerzada 和Rinchen Ango Chumikchan採訪了邊境地區加勒萬河谷的居民。

當地居民形容這是1962年在該處見到最大的軍事動作，並透露自從衝突發生後，該處的電話網絡中斷，他們要走幾公里到另一條村，才能使用電話。

居民擔心衝突會影響他們在該處的牧場，並指控中方多次佔據他們放牧的地點。

在實質控制線附件一條村落的前村代表Namgual Durbok對BBC說，附近地區感受到衝突帶來的後果，以往他們會在牧場放馬，但現在中方佔據太多地方，他們不敢再這樣做。

另一名村代表Gurmey Dorjey說，「此前他們是一吋一呎地慢慢侵佔，現在是以公里計算地佔據，令我們更難留在這兒。」

但印度國防部的消息人士對BBC表示，中印雙方在該處沒有明確邊界，所以不存在侵佔領土的問題，「無可否認傳統遊牧區縮小了，但這是因為中印積極保護自己領土而令該處人口急升所致。」