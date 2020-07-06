俄羅斯修憲公投：普京成21世紀的彼得大帝？

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俄羅斯修憲公投和普京獲得支持被認為對西方構成重大地緣政治挑戰，今後俄羅斯和中國兩大國將由積累了數十年知識和經驗的領導人掌舵。

6月25日至7月1日俄羅斯舉行了修憲公投，投票結果顯示俄羅斯聯邦85個行政區的84個支持普京。按照新憲法普京可以連任總統一直到2036年。

大部分俄羅斯人投票支持憲法修正案，78%的選民支持對憲法60%的內容進行修改。這次俄羅斯修憲，除了修改總統任期方面的內容，還有205項憲法修正內容，其中包括明確規定婚姻為異性結合，另外還有建立相關指數對養老金和其他社會福利做出保障。

突破任期的執政者

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外部媒體報道的焦點都集中在普京掌權20年後，新憲法又讓他能夠再任兩期總統。這就意味著普京還可能執政16年，一直擔任俄羅斯總統到83歲。

如果普京一直執政到2036年，他的任期將超越至少三任美國總統，成為彼得大帝之後掌權最時間最長的俄羅斯領導人。

彼得大帝在1682年開始一直到1725年逝世的33年間統治俄羅斯。斯大林在1934年開始大權在握到1953年去世，實際掌握權力20年。

兩年前中國也修改了憲法，取消了國家主席和副主席連續任期不能超過兩屆的規定，意味著中國領導人習近平在2023年擔任兩屆國家主席後仍然可以繼續擔任中國的最高領導人。

美國前外交官，《獨行者日報》的記者斯佩克特（J Brooks Spector）說，普京已經積累了20年多年的最高層執政經驗，諳熟俄羅斯官僚體制，軍隊，經濟運作以及國際事務的權力運作。今後俄羅斯和中國這兩個世界上的主要大國由兩個知識和經驗都跨越數十年的領導人掌舵。

俄羅斯中心傾向

圖片版權 EPA Image caption 俄羅斯修憲公投和普京獲得支持被認為對西方構成重大地緣政治挑戰

這是俄羅斯憲法自1993年以來最重要的修正。1993年葉利欽總統命令坦克炮轟俄羅斯議會，通過了規定強勢總統的新憲法。

墨爾本大學的學者帕萊特（William Partlett）認為1993年那次憲法修正已經賦予俄羅斯總統超過世界大部分國家總統的權力。現在新的憲法修正進一步加強了普京的權力。另外他還認為現在俄羅斯的新憲法還進一步加強了俄羅斯聯邦中心的權力。

1993年俄羅斯憲法中沒有關於俄羅斯民族主義和俄羅斯獨特性的規定。帕萊特說，1993年的憲法具有國際性，但是這次的新憲法強化了民族主義傾向。

俄羅斯新憲法賦予俄羅斯憲法法庭否決國際法庭判決的權力，還限制取得外國國籍和居留權的俄羅斯人擔任公職，禁止取得外國居留權或公民權的俄羅斯人參選總統。

另外，俄羅斯新憲法還強調信仰上帝，捍衛二戰歷史「真相」，以及強調俄羅斯作為蘇聯的繼承國的重要性。

解讀普京崛起

你的器材不支持播放多媒體材料 普京：從KGB特工到俄羅斯總統 普京的政治軌跡

獨立的選舉監督機構「聲音」組織(Golos)說，俄羅斯公投投票存在缺陷。流亡國外的俄羅斯前石油大亨霍多爾科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky）對英國天空新聞說，俄羅斯的憲法公投「完全是舞弊」。

報道俄羅斯事務的記者凱瑟琳•貝爾頓（Catherine Belton）最近在一本關於普京的新書（《普京的黨羽：克格勃如何奪回俄羅斯並且同西方對抗》）中認為，在葉利欽時期諸如霍多爾科夫斯基這些崛起的寡頭以極小的代價佔有了俄羅斯重要的油氣資源後，忽視了前克格勃的重要性。普京靠俄羅斯的軍事情報聯合體上位。

她認為，葉利欽雖然腐敗，但他屬於蘇聯時期的政治家，他們主張變革，想在俄羅斯實行民主。而普京則來自更邪惡的背景，他的興趣在於擴大專制控制。

美國智庫戰略與國際研究中心的高級顧問扎克海姆（Dov S. Zakheim）則從地緣政治角度解釋了普京的地緣政治野心和他掌權的背景。

扎克海姆在《國會山報》撰文說，普京並不隱諱要恢復俄羅斯大國地位的目標，至少要恢復到蘇聯時期的強大。當然他沒有列寧和斯大林那樣的意識形態色彩，但是普京和蘇聯時期領導人，以及沙俄帝國的領導人在地緣政治方面的考慮一致。

這一切在冷戰初期美國著名外交官喬治•凱南在1946年的著名電文中就已經揭示的很清楚：「克里姆林宮對世界事務的看法體現了俄羅斯傳統的，內在的不安全感…最初的不安全感來自和平的農業民族生活在廣闊平原，與好戰的遊牧民族為鄰。現在俄羅斯同經濟上更先進的西方接觸，害怕更有能力，更強大，組織更好的社會…因此俄羅斯要分化西方，破壞西方的自信。」

扎克海姆認為，相比蘇聯和沙俄時期的領導人，普京具有更多優勢。一方面他在國內享有很高的支持率，另一方面俄羅斯面對的是特朗普的對俄羅斯擴張無所作為的美國政府。