圖片版權 Getty Images Image caption 印度新冠病例數超過俄羅斯

過去24小時，印度已經錄得超過24000宗新冠病毒確診病例，其確診病例總數已經超過俄羅斯。

根據約翰·霍普金斯大學的最新數據，該國目前確診病例超過70萬例，居世界第三位，超過兩萬人死亡。

最近病例激增的原因是，包括特倫甘納邦、泰米爾納德邦和卡納塔克邦等幾個南部邦的確診數增加。

一個月前，印度重開了購物中心、宗教場所和辦公室。過去3天，印度的病例數以驚人的速度增長，每天新增的病例超過2萬例。

根據約翰·霍普金斯大學的統計數據，儘管印度的病例數是全球第三位，但死亡人數卻僅為第八位。

路透社報道，通常死亡人數滯後於新發現的感染人數，衛生官員擔心，未來幾周印度的死亡數會大幅上升。

路透社指，7月的第一周，印度平均每天報告死亡病例450宗，而6月第一周為250宗，5月第一周為101宗。

早些時候，印度南部各邦宣稱成功控制了病毒傳播。但據《印度快報》報道，卡納塔克邦、特倫甘納邦、安德拉邦、泰米爾納德邦報告的病例數增長速度超過了全國。

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今年3月，印度進入了嚴格的封鎖期，以遏制新冠病毒傳播，當時病例只有每天幾百宗。今年6月，為了促進經濟發展，印度開始慢慢解除封鎖，儘管病例數持續激增。

但專家指出，印度的死亡率為2.4%，而全球平均死亡率為4.7%。該國的治癒率不斷攀升，約佔確診病例的60%，這是一個讓人鼓舞的現象。

印度的活動性感染病例（active infections）佔其總病例的36%，這很重要，因為正是這些病例對該國脆弱的醫療體系產生了直接影響。

大量報道稱在德里、孟買和班加羅爾等城市的多家醫院，病人被拒之門外，在某些情況下引起病人死亡，這讓市民感到很憤怒。

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病例數上升也部分反映了檢測量的增加，印度全國的各個城市和邦都加大了檢測力度。

當地媒體報道，印度每天進行的檢測數已經上升到25萬次。

不過最新增加的病例數也是印度開始從封鎖期重返正常生活的結果。戶外活動增加、餐館開業，員工重回辦公室，新增病例在一定程度上反映了這些活動。

不斷上升的病例數可能也表明，印度可能正在迅速接近其峰值。許多專家早些時候曾說，病毒將在7至8月雨季開始時襲擊印度。