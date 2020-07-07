美國歌手韋斯特再次要選總統 此話當真

圖片版權 Reuters Image caption 韋斯特和妻子卡戴珊都是美國名人。

美國知名說唱歌手坎耶·韋斯特（Kanye West，另譯肯伊·威斯特）又想要競選美國總統了。

這已經不是韋斯特第一次聲稱自己要競選總統。

如果真是這樣，那他有可能成為現任總統特朗普的潛在競爭者。

韋斯特和特朗普是「好朋友」。韋斯特曾表示自己很欣賞和欽佩特朗普。

今年43歲的韋斯特是上周六（7月4日美國獨立日）在推特上表達這一願望的。

韋斯特的妻子金·卡戴珊（Kim Kardashian West）以及著名企業家伊隆·馬斯克（Elon Musk）對此表示支持。

參選可能性有多大？

圖片版權 Getty Images Image caption 跟韋斯特正相反，美國創作歌手斯威夫特支持民主黨。

但問題是韋斯特這次是認真的嗎？

今年是美國總統大選年，但韋斯特的名字並沒有出現在美國聯邦選舉委員會（the Federal Election Commission，FEC)11月的候選人登記名單上。

唯一一個跟韋斯特名字最接近的是一個叫「Kanye Deez Nutz West」的人。

根據FEC數據庫顯示，此人於2015年向綠黨提交了參選文件，但似乎沒有籌集任何資金。

早在2015年， 韋斯特在MTV音樂錄影帶大獎儀式上就宣稱他要競選美國總統。

當時，他說他決定參加2020年的美國總統選舉。

但去年11月，他又說實際上他想角逐2024年的總統選舉。

但他沒有說自己到底是代表哪一個黨派參選。

然而，無論是參與哪一主要政黨的提名都已經為時過晚，因為現在離11月大選只有4個月的時間。

而如果是作為獨立候選人，韋斯特則需要得到一定數量的簽名支持，並在報名截止日期之前註冊登記。

一些主要州的截止期限已過。但從技術層面上講，韋斯特仍可以有時間在其他許多州登記。

傳統上來說，大多數非裔美國選民都支持民主黨，但韋斯特對此卻不以為然。

美國名人參政熱情

圖片版權 Reuters Image caption 支持特朗普的名人包括美國演員伊斯特伍德和著名拳擊手泰森等。

而美國的名人、明星歷來都有參政和「選邊站隊」的傳統。

美國已故總統里根被廣泛認為是美國最成功的政治家和總統之一。里根本人就是演員出身。

他在1980年的美國總統大選中擊敗民主黨的吉米·卡特，當選為美國第40任總統，而且後又連任（1981-1989）。

另一位廣為人知的美國演藝界明星政客則是施瓦辛格。

他曾經是第38任加利福尼亞州州長，而且不拿工資。

施瓦辛格從政前曾是健美先生、演員。

生於奧地利的施瓦辛格曾主演過多部電影，其中最有名的是《終結者》（The Terminator）和《真實的謊言》（True Lies）等。

美國其他的一些名人，即使自己不親自從政，但也都旗幟鮮明，為他們所支持的政客站台和搖旗吶喊。

其他一些支持特朗普和共和黨的名人包括：知名演員和導演克林特·伊斯特伍德（Clint Eastwood）和美國重量級拳擊冠軍邁克·泰森（Mike Tyson）等。

而支持民主黨的名人包括歌手及演員雪兒（Cher）、著名演員湯姆·漢克斯（Tom Hanks）以及梅莉·史翠普（又稱梅麗爾·斯特裏普，Meryl Streep）等。