美國移民局：學校完全網上授課 留學生簽證將被拒或撤銷

圖片版權 Reuters Image caption 只上網課的國際學生的簽證可能被撤銷

美國移民局發佈新規定，從今年秋季開始，如果大學完全改以網絡授課，國際留學生將不得繼續留在美國，除非他們轉到其他面對面授課的課程。

美國移民及海關執法局（Immigration and Customs Enforcement, ICE）表示，如果國際學生不遵守上述規定將面臨被驅逐離境。

因為新冠病毒疫情的影響，美國許多大學都已經改成網絡授課。哈佛大學還宣佈，從秋季新學期開始，所有課程都將繼續以此方式授課。

現在還不清楚有多少國際學生會受到新規定的影響。

圖片版權 Getty Images Image caption 哈佛大學改成以網絡授課

網絡授課

新冠疫情在美國蔓延開來之後，許多大學已經關閉校園改以網絡授課，那些已經在讀的國際學生獲准在春季和夏季學期繼續留在美國網絡上課。

但是美國移民局最新宣佈，留在美國全數上網課的國際學生，「必須離開美國，或採取其他措施，例如轉到面授的課程或學校」。

新申請簽證的留學生，如果課程完全以網絡上課，也無法獲得美國學生簽證。

新規定給美國大學施加了壓力，迫使校方重新開放學生上課，讓國際學生必須至少有部分的講課以面對面形式進行。

這將如何影響美國學校的中國留學生？

BBC中文駐美記者 馮兆音

在美國留學的中國留學生Iris Li已做好了失去學生簽證、一年之內無法返校的心理凖備。

今年20歲的她修讀社會學與宗教學，即將在美國亞特蘭大的埃默裏大學（Emory University）升讀大三。

3月下旬，學校宣佈停課後，已在美國學習6年的Iris返回了家鄉北京。

「當時就預感可能一年之內回不來，」她對BBC說。

她的預感如今得到了印證。美國的網課相關簽證規定與依然有效的中國旅行禁令意味著數以十萬計的中國留學生如今進退兩難。

身在中國的留學生無法返校，可能失去美國學生簽證，之後他們是否還能在中國遠程上網課，仍不明朗。

留在美國的中國學生則必須參與面授課程，不過一些高校已宣佈，在新學年只會在網上授課。

Iris說，她認識的中國留學生當中約有七成已返回中國，但有的人為保簽證，正考慮冒疫情風險返回美國上課。

疫情期間，中美之間的航班十分有限，機票一票難求。美國的簽證與入境政策之外，中國民航局的「五個一」規定讓不少中國留學生感覺"被拋棄"。

Iris難掩失望，坦言感覺「被夾在（中美）中間當皮球踢」。

她正煩惱，留在美國的行李細軟該如何處理，畢竟重返美國的日子遙遙無期。「如果大四能回去（美國）上課我就很開心了。」

她的一名中國留學生朋友則在微信上留言道：「今年說過最多的話：太難了。」

各方批評

美國當局聲明發佈後，不僅在留學生群體中引發焦慮，也在國內招致各方批評。

圖片版權 EPA Image caption 哈佛大學

國會參議員沃倫（Elizabeth Warren）形容，這一規定是「毫無意義、殘酷與排外主義的」。她要求移民局和國土安全局撤銷這一規定。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @SenWarren Kicking international students out of the US during a global pandemic because their colleges are moving classes online for physical distancing hurts students. It’s senseless, cruel, and xenophobic. @ICEgov and @DHSgov must drop this policy immediately. https://t.co/MHYduGA1Pk — Elizabeth Warren (@SenWarren) 2020年7月7日

在紐約大學教書的記者斯皮爾（Elizabeth Spiers）則指出，國際留學生來自不同的國家、位於不同的時區，要求他們全部回到家鄉遠程上網課，並不切實際。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @espiers Many of the students in the program I teach in at NYU are here on student visas. And given their countries of origin and time zones, many of them would not be able to make an online program work from their home countries. They would have to drop out. https://t.co/vBDapHqFys — Elizabeth Spiers (@espiers) 2020年7月6日

哈佛大學校長勞倫斯·巴科（Larry Bacow）在聲明中表示，這一規定過於「一刀切」，讓國際學生除了離境美國和轉學之外，幾乎別無他選。

他說，當局這一決定損害了包括哈佛在內眾多學校致力於平衡授課與師生健康的周全舉措。

財政收入

圖片版權 Getty Images Image caption 國際學生是美國大學的重要財源

每年有大量的留學生到美國求學，國際學生支付全額學費，是美國大學的重要財政收入來源。

2019財政年度，美國國務院一共簽發388,839個F簽證（學術課程），以及9,518個M簽證（職業課程）。

根據美國商務部的數據，2018年國際學生為美國經濟總體貢獻了450億美元。

持有上述的F簽證和M簽證的國際學生將受到美國移民局最新規定的影響。